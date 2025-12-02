Одно осеннее действие спасает клубничные кусты — без него они рискуют погибнуть

Морозы повредили крону клубники при отсутствии защитной мульчи — Gardener's Path

Первые морозы могут застать садоводов врасплох, особенно если на грядках растёт клубника. Её нежные корни и крона чувствительны к холоду, и без должной защиты растения нередко вымерзают. Однако при правильной подготовке кусты успешно переносят даже суровую зиму и радуют щедрым урожаем летом. Об этом сообщает портал "Gardener's Path".

Почему важно готовить клубнику к зиме

Клубника — многолетнее растение, и при надлежащем уходе может плодоносить на одном месте 3-4 года. Но холод — главный враг её корневой системы. При температуре ниже -15 °C возможна гибель кроны, где формируются почки и будущие цветоносы. Морозы, чередующиеся с оттепелями, создают дополнительную нагрузку: почва "дышит", раздвигается, и растения выталкиваются наружу. В итоге куст может погибнуть не от холода, а от высыхания и механического повреждения корней.

Чтобы избежать таких последствий, достаточно провести несколько несложных процедур: обновление кустов, внесение удобрений, полив и мульчирование.

Обновление и обрезка кустов

Существует три типа клубники — июньская (June-bearing), ремонтантная (everbearing) и нейтральнодневная (day-neutral). Их особенности влияют на сроки ухода.

Июньская клубника формирует почки осенью, зацветает весной и даёт один обильный урожай в начале лета. После плодоношения её необходимо "обновить" — обрезать листья, удалить старые усы и проредить загущенные участки. Ремонтантные сорта плодоносят несколько раз за сезон. Для них достаточно удалить повреждённые и больные листья, а также проредить кусты, оставив 4-6 растений на квадратный фут. Нейтральнодневные сорта плодоносят до поздней осени, пока температура не опустится ниже +2 °C. Их также очищают от старой листвы и сорняков, но без радикальной обрезки.

После уборки мусора и обрезки растения нужно освободить от ослабленных побегов, чтобы не тратить питание впустую. Здоровые кусты оставляют с интервалом 10-15 см между растениями. Все больные экземпляры следует удалить — возбудители грибков и вредители легко зимуют в растительных остатках.

Удобрение и питание

По данным Университета штата Айова, оптимальным считается применение комплексного удобрения с равным содержанием азота, фосфора и калия (10-10-10). На каждые 25 растений достаточно около 450 г смеси. Вносить подкормку рекомендуется за месяц до первых устойчивых заморозков, чтобы питательные вещества успели усвоиться.

Удобрение распределяют между рядами или вокруг кустов, избегая прямого контакта с листьями и кроной. После внесения землю следует хорошо полить — это поможет активировать питательные элементы и предотвратить ожог растений.

Правильный полив

После обрезки и подкормки клубнике необходимо обеспечить стабильную влажность. До первых морозов почва должна получать не менее 2,5 см воды в неделю. В сухую осень лучше организовать капельный полив или аккуратное ручное орошение.

Во время зимнего покоя дополнительный полив не требуется — избыточная влага может спровоцировать гниение. Однако растения в контейнерах нуждаются в минимальном увлажнении: земля не должна полностью пересыхать, иначе корни погибнут.

Мульчирование и защита от холода

Финальный этап подготовки — мульчирование. Этот приём помогает сохранить равномерную температуру и предотвратить испарение влаги. Особенно он важен в районах, где зима малоснежная.

Лучше всего использовать солому или сосновую хвою. Эти материалы не уплотняются, хорошо пропускают воздух и препятствуют загниванию. Не рекомендуется применять листву и скошенную траву — они сбиваются в плотную массу и мешают вентиляции.

Слой мульчи должен составлять:

7-10 см на обычных грядках;

до 15 см на приподнятых клумбах или в пирамидах.

Накрывать клубнику следует после того, как установится стабильная температура около 0 °C и листья увянут. Если сделать это раньше, тепло под слоем мульчи может спровоцировать рост, а избыточная влажность приведёт к гниению кроны. В регионах с сильными ветрами солому можно закрепить сеткой или лёгкими досками.

Сравнение способов зимовки клубники

Садоводы используют разные методы укрытия — грядки под открытым небом, приподнятые конструкции или контейнеры. Каждый способ имеет свои преимущества.

Открытый грунт — проще всего ухаживать, но при бесснежных зимах велик риск вымерзания.

Приподнятые грядки обеспечивают хороший дренаж, но требуют более толстого слоя мульчи.

Контейнерное выращивание позволяет перемещать растения в защищённое помещение, но требует контроля влажности.

Выбор зависит от климата и возможностей участка. В любом случае ключевое условие — достаточная теплоизоляция и вентиляция.

Плюсы и минусы зимней подготовки

Перед зимовкой садоводы нередко сомневаются, стоит ли тратить силы на уход за клубникой. Однако преимущества очевидны.

Плюсы:

сохранение многолетних кустов и снижение затрат на рассаду;

формирование более крепких и урожайных растений;

защита от вымерзания и пересыхания почвы;

меньше сорняков и вредителей весной.

Минусы:

необходимость регулярного контроля состояния мульчи;

риск переувлажнения при слишком плотном укрытии;

дополнительные трудозатраты осенью.

Тем не менее, при соблюдении баланса влажности и толщины укрытия клубника переносит зиму без потерь.

Советы по уходу за клубникой весной

Когда снег сойдёт и температура установится выше +5 °C, можно снять укрытие. Делать это следует постепенно: сначала отгрести часть мульчи, чтобы солнце согрело почву, а через несколько дней убрать её полностью. Остатки соломы можно использовать в междурядьях — они удержат влагу и предотвратят рост сорняков.

Если после зимы на кустах заметны сухие листья, их следует обрезать. А для стимуляции роста можно внести лёгкое азотное удобрение.

Популярные вопросы о зимовке клубники

1. Нужно ли укрывать клубнику, если зимой много снега?

Если снег ложится рано и держится весь сезон, дополнительное укрытие можно не делать. Но при малоснежных и ветреных зимах мульча обязательна.

2. Можно ли использовать листву вместо соломы?

Нет, листья быстро уплотняются и мешают воздухообмену, что провоцирует гниль. Лучше выбрать солому или хвою.

3. Как зимует клубника в горшках и ящиках?

Контейнеры заносят в холодное, но не промерзающее помещение (гараж, сарай). Их заворачивают в мешковину и заполняют промежутки соломой.