Под снегом жизнь не замирает: декабрь подсказывает, что сделать, чтобы весной всё ожило мощнее

9:17
Садоводство

Зимой сад как будто засыпает, но для дачника декабрь — вовсе не "мертвый сезон". В это время решается судьба урожая в погребе, зимующих деревьев, цветников и будущих посевов. А ещё именно сейчас удобно планировать грядки и закупать семена с оглядкой на лунный календарь. Об этом сообщает Antonosad.

Огород зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огород зимой

Благоприятные дни и посевы в декабре 2025 года

В декабре основное внимание уделяют подготовке к новому сезону, но кое-что вполне можно сеять уже сейчас — в зимних теплицах и дома.

Благоприятные дни для посевов по лунному календарю декабря 2025 года:

  • овощи и зелень — 3, 6, 16, 25, 26, 30 числа;
  • цветочные культуры — 6 и 16 декабря;
  • сидераты — 6, 16 и 30 декабря.

В отапливаемых теплицах и на подоконниках высевают зелень, листовые культуры, пряные травы, лук на перо. Опытные дачники даже выращивают на подоконнике арбузы, прививая их на лагенарию. В Подмосковье в начале месяца при уже устойчивых минусовых температурах возможны подзимние посевы цветов на заранее подготовленные грядки — главное, не торопиться, чтобы семена не проросли до оттепели.

Календарь огородника: хранение урожая и зимние заботы

В декабре огородник делит внимание между домашним огородом, зимней теплицей и хранилищами урожая.

На хранении регулярно проверяют лук-порей, корнеплоды, чеснок и другие овощи. Погреб должен держать температуру около +1…+3 °C и влажность 85-90%. При сухом воздухе ставят ящик с влажным песком, при избыточной сырости — ёмкость с негашёной известью. Овощи перебирают, удаляя гниль, а в погребах раскладывают приманки от мышей вдоль стен и плинтусов.

Полезно заготовить "домашние удобрения":

  • подсушенную картофельную кожуру, которую можно сжигать вместе с дровами, обогащая золу;
  • яичную скорлупу — её собирают в открытый мешок, утрамбовывая через 2-3 дня;
  • высушенную чайную заварку и кофейную гущу для добавления в рассадные смеси;
  • луковую и чесночную шелуху для настоев против тли (примерно 200 г на 10 л воды, выдержанных 4-5 дней).

К декабрю созревают семена поздних культур. Для самостоятельной заготовки семян баклажана выбирают биологически спелые плоды тёмно-коричневого цвета без гнили. Покупку семян нового урожая, если важна максимальная всхожесть, лучше немного отложить: у однолетников и зелени она быстро падает, а у многолетников, томатов, перцев, капусты, свёклы и бобовых может сохраняться до 5-6 лет.

Календарь садовода: снег, защита деревьев и грызунов

Для сада декабрь — время настоящей зимы: морозы, ветра, местами оттепели и дожди. Главная задача — помочь деревьям и кустарникам безопасно пережить эти качели.

Снег в саду — и помощник, и опасность. Его набрасывают на грядки, ягодники и цветники для утепления, но регулярно стряхивают с веток, чтобы избежать снеголомов. У молодых яблонь, груш, облепихи и хвойных ветви заранее связывают к стволу, а снег счищают с нижних ярусов. Во избежание выпревания косточковых под толстым слоем сырого снега приствольные круги после снегопадов аккуратно утаптывают, обеспечивая воздушную прослойку.

Для защиты от мышей-полевок и зайцев:

  • в приствольных кругах снег утаптывают и при необходимости проливают водой, образуя ледяную корку;
  • штамбы и нижние ветви закрывают сеткой, бумагой, рубероидом или лапником;
  • некоторые садоводы используют отпугивающие составы с резким запахом.

Важны и плановые работы: проверка укрытий роз, клематисов, гортензий, обрезка повреждённых ветвей с последующей замазкой срезов, нарезка черенков для прививок при мягкой погоде. В теплицы полезно набросать снег — талая вода обогатит грунт.

Календарь цветовода: комнатные и садовые растения

Цветовод в декабре следит одновременно за комнатными цветами и зимующими в саду многолетниками.

Комнатным растениям нужны:

  • умеренный полив;
  • рыхление почвы;
  • профилактика вредителей;
  • досветка для светолюбивых видов.

В благоприятные дни пересаживают растения, проводят подкормки, высаживают зелень в ящики. Особого внимания требуют зигокактус, пуансеттия, мирт и другие чувствительные к освещённости виды. Азалия в это время закладывает цветочные почки, поэтому нуждается в прохладной температуре (+10…+18 °C), ярком рассеянном свете и при возможности — дополнительной подсветке.

На участке проверяют укрытие гортензий, роз, рододендронов, многолетников. В подвале осматривают клубни георгинов и другой посадочный материал, удаляют повреждённые участки и присыпают срезы углём.

Лунный календарь на декабрь 2025 года

Лунные фазы в декабре 2025 года:

  • растущая Луна — 1-4 и 21-31 декабря;
  • убывающая Луна — 6-19 декабря;
  • полнолуние — 5 декабря;
  • новолуние — 20 декабря.

В дни полнолуния и новолуния серьёзные манипуляции с растениями обычно не проводят: это не лучшее время для пересадок, активной обрезки и посевов. Остальные дни в календаре делятся на благоприятные, нейтральные и неблагоприятные — их удобно учитывать при планировании посевов, заготовок, обрезки, ухода за комнатными растениями и проверок хранилищ.

Сравнение: задачи садовода, огородника и цветовода в декабре

Декабрьские работы можно условно разделить на три направления.

В огороде:

  • контроль условий хранения урожая;
  • домашний огород на подоконнике и в теплице;
  • заготовка "домашних" удобрений и семян.

В саду:

  • работа со снегом (снегозадержание, защита от снеголомов);
  • защита штамбов от грызунов и морозобоин;
  • проверка и усиление укрытий, санитарная обрезка.

В цветнике:

  • уход за укрытыми многолетниками;
  • выгонка луковичных к праздникам;
  • поддержка комнатных растений зимой.

Такой сравнительный подход помогает выстроить план: например, в неблагоприятные по Луне дни сосредоточиться на проверке запасов, инвентаря и планировании, а посевы и пересадки перенести на благоприятные даты.

Советы по подготовке участка к декабрю

  1. Проверьте состояние теплицы: при поликарбонатной крыше заранее установите подпорки, чтобы она выдержала снежный слой.

  2. Продумайте освещение для зимней теплицы и домашней рассады — короткий световой день без подсветки сильно тормозит рост.

  3. Заранее заготовьте укрывной материал, лапник и средства от грызунов.

  4. Набросьте снег на грядки с зимующими многолетниками, но не допускайте образования плотной ледяной корки.

  5. Составьте схему посадок на следующий сезон с учётом севооборота и планируемых культур.

  6. Начните вести дневник наблюдений: даты снегопадов, оттепелей, проверок хранилищ и состояния растений пригодятся весной.

Популярные вопросы о работах в саду и огороде в декабре

Нужно ли в декабре что-то сеять на рассаду?
Да, в отапливаемых теплицах и дома на подоконнике можно сеять зелень, листовые культуры и пряные травы в благоприятные дни месяца.

Чем заняться, если на улице сильные морозы?
В это время удобно проверять овощи в хранилищах, подготавливать тару и грунт для рассады, закупать семена и планировать схемы посадок.

Обязательно ли утаптывать снег вокруг деревьев?
Да, утрамбованный снег мешает мышам подобраться к корням и коре деревьев, одновременно сохраняя тепло в почве.

Когда лучше белить деревья, если не успели осенью?
В тёплый, безморозный декабрьский день можно провести побелку штамбов, если в ноябре сделать это не удалось.

Имеет ли смысл ориентироваться на лунный календарь?
Многие садоводы используют его как дополнительный ориентир: благоприятные дни выбирают для посевов и посадок, а в неблагоприятные — занимаются подготовительными и хозяйственными делами.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
