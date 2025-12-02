Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Горячая трава для мульчирования: как сделать и применить для здоровых грядок и высоких урожаев

Горячая трава для мульчирования улучшает рост растений — садовод Наталья Львова
6:37
Садоводство

Горячая трава — это свежескошенная трава, которая стала популярной как материал для мульчирования в садоводстве. Использование этого вида мульчи позволяет улучшить состояние почвы, ускорить рост растений и снизить необходимость в постоянном поливе и прополке.

Газон
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газон

Что такое горячая трава?

Горячая трава — это свежескошенная трава, которая проходит процесс ферментации и разогревается под воздействием микроорганизмов. Этот метод получил свое название благодаря тому, что после укладки на грядки трава начинает выделять тепло. Такой эффект возможен при соблюдении правильных условий для ферментации. Именно благодаря ферментации трава становится полезной для растений, поскольку ускоряет разложение органических веществ и насыщает почву необходимыми микроэлементами.

Как сделать горячую траву?

Чтобы получить горячую траву для мульчирования, нужно сначала аккуратно и равномерно косить траву с помощью газонокосилки, которая собирает срезанную массу. После этого следует уложить измельченную траву в стожки или в большие мешки для мусора. Трава в таких условиях начинает активно перегреваться, так как микроорганизмы, присутствующие в ней, начинают процесс ферментации, что приводит к выделению тепла. Однако для успешной ферментации важно поддерживать влажность травы на уровне около 60%, иначе процесс может замедлиться.

В регионах с холодным климатом горячую траву можно использовать на высоких грядках, где почва быстрее прогревается.

Как правильно мульчировать горячей травой?

После того как трава прошла 2-3 дня ферментации и стала достаточно горячей, можно приступать к мульчированию. Важно помнить, что перед укладкой мульчи почву нужно тщательно полить и рыхлить, чтобы обеспечить оптимальные условия для микроорганизмов и предотвратить перегрев растений.

Горячую траву лучше всего укладывать в междурядьях, создавая слой не менее 5 см. С каждым новым скашиванием газона слой травы можно увеличивать до 10-15 см. Это помогает улучшить структуру почвы и сохранить влагу в жаркие летние дни.

"Я всегда использую горячую траву для мульчирования в своем саду. Это не только уменьшает количество поливов, но и помогает растениям расти быстрее. Особенно удобно это для огурцов, помидоров и картофеля," — отмечает садовод Наталья Львова.

Важно помнить, что горячая трава не должна касаться стеблей растений. Для этого можно оградить растения, например, с помощью пластиковых бутылок, разрезанных вдоль.

Когда применять горячую траву?

Горячую траву для мульчирования следует использовать, когда почва уже прогрета, а трава подросла до нужной высоты. Важно избегать мульчирования холодной земли, поскольку в таких условиях трава не будет разогреваться должным образом. Ожидание, пока почва прогреется, обеспечит максимальную эффективность мульчирования.

Температура внутри стогов травы может достигать 60°C, поэтому при работе с горячей травой рекомендуется использовать плотные перчатки, чтобы избежать ожогов.

Польза горячей травы

Использование горячей травы в качестве мульчи приносит множество преимуществ. Во-первых, она значительно снижает необходимость в поливе, поскольку удерживает влагу в почве и уменьшает ее испарение. Во-вторых, горячая трава ускоряет разложение органических веществ, что помогает восстанавливать и улучшать плодородие почвы.

"Горячая трава позволяет существенно улучшить состояние почвы. После нескольких сезонов использования я заметил, что растения стали гораздо более здоровыми и устойчивыми к болезням," — делится опытом садовод Дмитрий Михайлов.

Кроме того, процесс ферментации в траве выделяет углекислый газ, который активирует фотосинтез и способствует лучшему росту растений. В то же время высокая температура в мульче уничтожает многие возбудители инфекций и яйца насекомых, что является важным аспектом защиты растений.

Горячая трава в жарком климате

Если вы живете в жарком климате, использование горячей травы может оказаться не таким эффективным. При сильном солнечном тепле почва и так нагревается достаточно глубоко, а добавление слоя горячей травы может привести к перегреву. В таких случаях лучше использовать более легкие материалы, такие как светлая солома, которая не препятствует воздухообмену и не нагревается так сильно. Об этом сообщает "Антонов Сад".

Плюсы и минусы использования горячей травы

Плюсы:

  • Горячая трава улучшает структуру почвы, ускоряя разложение органических веществ.
  • Она помогает удерживать влагу, что снижает потребность в частом поливе.
  • Мульча из горячей травы активирует фотосинтез, улучшая рост растений.
  • Этот метод естественным образом борется с болезнями и насекомыми.

Минусы:

  • В регионах с жарким климатом горячая трава может привести к перегреву почвы и ухудшению роста растений.
  • Мульча из горячей травы может слеживаться, если она не имеет достаточно рыхлой структуры.
  • Для правильного использования необходимо строго следить за влажностью и температурой травы.

Популярные вопросы о горячей траве

Можно ли использовать горячую траву для всех растений?

Горячая трава подходит для большинства растений, однако для некоторых культур, таких как картофель в жарком климате, лучше использовать другие материалы.

Как долго хранить горячую траву до использования?

Обычно достаточно 2-3 дней для ферментации, после чего трава готова к применению.

Могу ли я использовать горячую траву для мульчирования в холодном климате?

Да, в регионах с холодным климатом горячая трава будет эффективна на высоких грядках, где почва быстро прогревается.

Горячая трава — это отличный и доступный способ улучшить состояние почвы и повысить урожайность растений. Используйте этот метод правильно, и ваш сад или огород обязательно принесет богатые плоды.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
