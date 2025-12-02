Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мех, очки и большие аксессуары стали трендом 2025-2026 — стилист Ведерникова
Подъём на носки с падением на пятки встряхивает всё тело
Простой ужин из картофеля и фарша можно приготовить за час
Скарлетт Йоханссон вновь публично заступилась за Вуди Аллена
Юристы напомнили о штрафе за летние шины с 1 декабря — Александр Шумский
Парацетамол признан фактором риска для сперматозоидов — Daily Mail
Меган Маркл раскритиковали за негигиеничный рецепт индейки
Археологи нашли в Перу потерянный город Пеньико возрастом около 4000 лет — Earth
Экс-супруг Дженнифер Лопес обвинил её в изменах и лжи

Хвоя в саду: как сделать её мощным инструментом для борьбы с вредителями и повышения урожайности

Хвоя помогает улучшить почву и защищает растения от болезней — "Антонов Сад"
8:08
Садоводство

Хвоя хвойных деревьев обладает многими полезными свойствами для сада и огорода. Использование сосновых и еловых иголок в качестве мульчи и удобрений помогает улучшить состояние почвы, повысить урожайность растений, а также защитить их от вредителей и болезней. Правильное применение хвои дает садоводам и огородникам возможность улучшить свои участки без необходимости использования химических препаратов. Рассмотрим, как и когда применять хвойные иголки для защиты и удобрения растений на даче.

Хвойные ветки
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under publik domain
Хвойные ветки

Применение хвои на даче и в саду

Хвоя хвойных деревьев, таких как сосна и ель, содержит большое количество полезных веществ, которые активно используются в сельском хозяйстве и садоводстве. В её составе можно найти кальций, магний, марганец, цинк, а также эфирные масла и органические кислоты. Эти компоненты обладают оздоравливающим воздействием на почву, улучшая её структуру и состав. К тому же хвоя служит отличным стимулятором роста для многих растений.

Хвоя обладает такими полезными свойствами, как:

  1. Богатый состав минералов — калий, фосфор, азот, медь и бор, которые оказывают положительное влияние на растения.
  2. Противогрибковые и антисептические свойства — хвоя защищает растения от болезней, таких как фитофтороз и мучнистая роса.
  3. Улучшение структуры почвы — иголки хвои способствуют улучшению водоудерживающих свойств почвы, а также помогают удерживать влагу в почве в жаркое время года.

Однако, как и любой другой материал, хвоя требует правильного применения, чтобы избежать закисления почвы и обеспечить максимальную эффективность.

Мульчирование ягодных плантаций

Одним из самых эффективных способов использования хвои является её применение для мульчирования ягодных культур, таких как клубника и земляника. Сосновый опад помогает сохранить влагу в почве, защищает ягоды от грязи и сорняков, а также предотвращает развитие вредителей.

"Хвойный пласт предохраняет ягодные грядки от нашествия слизней и улиток, а также снижает вероятность появления медведок", — отмечают садоводы.

Для мульчирования ягодной плантации укладывают слой хвои толщиной 4-5 см после весенней обработки: удаления перезимовавших листьев, внесения удобрений и рыхления почвы. Такая мульча позволяет значительно улучшить условия для роста растений и защитить их от нежелательных воздействий.

Хвоя не только защищает растения, но и улучшает вкус ягод. Однако важно помнить, что хвойная мульча должна быть убрана после плодоношения, чтобы избежать закисления почвы. Перед удалением мульчи её необходимо обеззаразить раствором марганцовки и хорошо просушить.

Хвоя как удобрение для грядок

Иголки хвойных деревьев можно использовать для создания органического удобрения через процесс компостирования. Это удобрение богатое азотом, фосфором и калием, улучшает структуру почвы, стимулирует рост растений и повышает их устойчивость к болезням.

Процесс компостирования хвои может занять несколько сезонов. Для этого необходимо подготовить компостную яму размером 2х2 м, защищенную от атмосферных осадков. Внизу укладывается слой торфа или перегноя, затем на него кладется слой лиственных растительных остатков, а сверху — хвойные иголки. Для того чтобы избежать закисления, в компост добавляется известь или доломитовая мука. Состав следует чередовать с растительными остатками и проливать раствором коровяка или куриного помета. Готовый компост будет готов примерно через 1,5-2 года, когда он приобретет однородную консистенцию и приятный грибной запах.

"Компост из хвои — это ценное органическое удобрение, которое значительно улучшает структуру почвы и повышает её питательные свойства", — объясняют садоводы.

Хвоя как средство против инфекций и вредителей

Хвоя также эффективна для защиты растений от различных инфекций и вредителей. Для этого необходимо высушить иголки хвойных деревьев, затем перемолоть их в порошок. Полученную массу используют для опудривания почвы и растений.

Порошок из хвои помогает бороться с такими вредителями как капустная, морковная и луковая муха, а также с такими болезнями, как фитофтороз и мучнистая роса. Для защиты растений нужно посыпать порошком землю вокруг корней или обработать листья и стебли растений. Опудривание повторяют каждые 10-15 дней в течение сезона.

"Хвоя эффективно защищает от капустной белянки, морковной и луковой мухи, а также помогает избежать такого заболевания, как фитофтороз", — утверждают садоводы, использующие хвойные препараты в своем саду.

Другие идеи применения хвои на участке

Хвоя может быть использована и для других целей на даче. Например, для защиты корней плодовых деревьев от вымерзания зимой. Для этого можно засыпать приствольный круг слоем хвои толщиной 5-7 см, что предотвратит замерзание корней в сильные морозы.

Хвоя также может служить для мульчирования подзимних посевов, а также для покрытия дорожек между грядками. Это позволяет уменьшить загрязнение растений и повысить общий эстетический вид участка. Об этом сообщает "Антонов Сад".

Часто задаваемые вопросы о применении хвои

Как часто нужно обновлять хвойную мульчу?

Обычно хвойную мульчу обновляют раз в год, особенно после плодоношения ягодных культур. Это помогает избежать накопления кислотности в почве и обеспечит максимальную эффективность хвойного опада.

Можно ли использовать хвойную мульчу на всех растениях?

Нет, хвоя не подходит для всех растений. Например, она не рекомендуется для культур, предпочитающих нейтральную или щелочную почву. Для таких растений следует использовать другие виды мульчи или сочетать хвойную мульчу с другими материалами, чтобы избежать излишнего закисления.

Как избежать закисления почвы при использовании хвои?

Чтобы предотвратить закисление почвы, важно не использовать слишком толстый слой хвойной мульчи и обязательно убирать её после плодоношения. Также можно добавлять известь или доломитовую муку, чтобы сбалансировать pH почвы.

Можно ли использовать хвойную мульчу для защиты всех растений зимой?

Да, хвоя является отличным материалом для защиты корней плодовых деревьев и других многолетников от зимних морозов. Для этого укрывайте приствольные круги деревьев слоем хвои толщиной 5-7 см.

Какие растения особенно выигрывают от хвойной мульчи и удобрений?

Хвоя особенно полезна для ягодных культур, таких как клубника и земляника, а также для деревьев и кустарников. Также хвоя улучшает состояние почвы для декоративных растений, таких как хвойники и многолетники.

Хвоя — это не только красивый и экологичный материал для оформления участка, но и мощное средство для улучшения здоровья растений, повышения их урожайности и защиты от вредителей и болезней. Используя хвойные иголки как мульчу, удобрение или средство защиты, садоводы и огородники могут значительно улучшить состояние своих растений и почвы, обеспечив высокий урожай и здоровый рост.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Домашние животные
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Недвижимость
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Авто
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Ходьба уступает место новому фавориту: спорт, который после 60 укрепляет тело лучше любых шагов
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Зверь-франкенштейн из тропиков: природа собрала хищника из трёх зверей и добавила аромат попкорна
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Последние материалы
Экс-супруг Дженнифер Лопес обвинил её в изменах и лжи
Привлечение туристов из Китая будет способствовать росту доходов России — Салаева
Фрагменты оружия найдены у мерян в Ивановской области — академик Николай Макаров
Автоэксперт Кабанов предупредил о росте цен на машины до 13 млн рублей
Использование мягкого скраба снижает шелушение губ зимой — косметолог Горлова
Иран заочно приговорил режиссёра Джафара Панахи к году тюрьмы
Влага между стёклами указывает на разгерметизацию стеклопакета
Созданы патчи для увлажнения рта и тонуса мышц — Сеченовский университет
Круговая тренировка ускоряет сжигание калорий благодаря гантелям — тренеры
Собчак саркастично ответила на слухи об эмиграции Урганта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.