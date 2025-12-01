Гниль начинается не в погребе: какие сигналы на грядке предупреждают, что картофель сгниёт изнутри

Протравливание клубней снижает риск гнилей при хранении

Даже самый крепкий и неприхотливый картофель способен неприятно удивить, если при разрезе клубень оказывается почерневшим, рыхлым или, наоборот, сухим изнутри. Снаружи всё может выглядеть вполне прилично, а внутри уже давно "работают" грибки, бактерии или последствия неблагоприятной погоды. Разобраться в причинах такого гниения и вовремя предотвратить потери урожая куда проще, чем каждый год выбрасывать мешки испорченных клубней. Об этом сообщает Огород.ru.

Почему картофель гниёт изнутри: не только дожди и плохая земля

Картофель традиционно считают культурой благодарной: несколько поливов, раз-два подкормить, обработать от вредителей — и урожай обычно удаётся неплохой. Но даже при минимальном уходе многое зависит от погоды, особенностей почвы и фитосанитарного состояния участка. Болезни и вредители легко "переезжают" с соседних грядок, а споры грибов и бактерии прекрасно зимуют в растительных остатках и хранилищах.

В результате страдают все части растения: листья, стебли, корневая система. Но главная беда для дачника — именно повреждение клубней. Причём гниль может начинаться как снаружи (при сырой погоде и тяжёлых почвах), так и изнутри, когда внешне клубень ещё похож на здоровый. В таких случаях почти всегда замешаны фитопатогены — грибки, псевдогрибы или бактерии.

Чтобы избежать повторения проблемы, важно не просто выкинуть поражённые клубни, а понять, какой именно тип гнили или пятнистости "работает" на участке. Тогда профилактика и обработка будут точечными и эффективными.

Картофель гниёт на грядке: ключевые заболевания и их признаки

Фитофтороз: от ботвы до сердцевины клубня

Фитофтороз — одно из самых известных и опасных заболеваний картофеля. Возбудитель поражает и наземную часть, и клубни. На поверхности появляются слегка вдавленные бурые, серые или светло-коричневые пятна. Если разрезать картофелину, в поражённом месте видны бурые или ржаво-коричневые "языки" и тяжи, уходящие вглубь мякоти.

Обычно болезнь начинается с ботвы во второй половине вегетации — ближе к бутонизации и цветению. На листьях возникают бурые расплывчатые пятна со светло-зелёной каймой, которые быстро увеличиваются, особенно в тёплую влажную погоду. Листья загнивают, буреют, обвисают, на нижней стороне во влажный период появляется белёсый налёт. Стебли темнеют, вянут и начинают пахнуть плесенью.

Фитофторозу сильно помогают:

частые дожди и туманы;

перепады между дневной и ночной температурой;

температура воздуха в пределах примерно 18-26 °C;

густые посадки и загущение ботвы.

При отсутствии мер защиты фитофтора способна "съесть" до 70% ожидаемого урожая, поэтому профилактику начинают ещё до посадки.

Основные профилактические меры:

отбор здоровых клубней и посев устойчивых сортов;

предпосадочная обработка клубней специализированными препаратами (Престиж, Клубнещит, Максим Дачник и др.);

соблюдение севооборота и агротехники;

тщательная просушка урожая перед закладкой в хранилище;

поддержание правильных условий хранения.

Из народных приёмов используют регулярное опудривание посадок золой, опрыскивание сенным настоем (1 кг перепревшего сена на 10 л воды + горсть мочевины, выдержать 3-4 дня) или настоем чеснока с марганцовкой (100 г чеснока настаивают в стакане воды, затем процеживают, разводят в 10 л воды и добавляют около 1 г марганцовки).

Для химической защиты применяют фунгициды: ОксиХОМ, Профит Голд, ХОМ, Ордан, медный купорос, Абига-Пик, Купролюкс и другие, строго по инструкции и с учётом сроков ожидания.

Фузариоз (сухая гниль): невидимый враг в хранилище

Фузариоз или сухая гниль — второе по опасности заболевание картофеля после фитофтороза. На растении сначала желтеют верхушечные листья, затем по краям появляется бурый или красновато-фиолетовый оттенок, листовые пластины скручиваются. Возбудитель, живущий в почве и растительных остатках, поражает сосудистую систему через мелкие корешки и повреждения.

При сильном заражении стебли буреют, всё растение постепенно засыхает. Клубни снаружи покрываются буроватыми вдавленными пятнами, мякоть под ними высыхает "складками", кожура часто покрывается белым налётом, внутри формируются пустоты с грибницей. Опасность в том, что внешние признаки сухой гнили на клубнях проявляются через 2-3 месяца хранения — когда заражённые картофелины уже успели "подпортить" значительную часть заложенного урожая.

Профилактика совпадает с комплексными мерами против фитофторы: устойчивые сорта, здоровый посадочный материал, севооборот, удаление ботвы и остатков после уборки, соблюдение режима хранения.

Для защиты от фузариоза используют протравливание семенных клубней и обработку после уборки препаратами Бактофит, Селест Топ, Максим (по инструкции).

Фомоз (пуговичная гниль): кнопки на кожуре

Фомоз проявляется через несколько недель после уборки урожая. На поверхности картофеля появляются чётко очерченные тёмно-коричневые вдавленные пятна — они напоминают небольшие "пуговицы". Со временем пятна увеличиваются, углубляются, превращаются в язвы с сильно натянутой кожурой. Внутри клубня формируются конусообразные полости с серым налётом мицелия.

Развитию фомоза способствуют механические повреждения при уборке и сырая прохладная погода в период вегетации. Споры грибка сохраняются на остатках растений и поражённых клубнях до 2-3 лет.

Меры борьбы те же, что и при сухой гнили: аккуратная уборка, протравливание клубней (Бактофит, Селест Топ, Максим), уничтожение растительных остатков.

Мягкая гниль (мокрая бактериальная): клубень превращается в кашу

Мягкая или мокрая гниль — результат действия патогенных гнилостных бактерий. Они проникают в клубень через любые повреждения: следы от вредителей, порезы, удары при уборке, погрузке или транспортировке. На кожуре сначала появляются темнеющие участки, потом ткань под ними размягчается, превращается в слизистую массу серого или бурого цвета.

При нарушении условий хранения (повышенная температура, застой воздуха, сырость) болезнь распространяется очень быстро, заражая соседние клубни, которые могут сгнить практически полностью.

Защита включает:

максимально бережную уборку и сортировку;

удаление повреждённых картофелин;

протравливание посадочного и, при необходимости, части хранимого материала (Бактофит, Селест Топ, Максим);

строгий контроль температуры и влажности в хранилище.

Парша: дверь для внутренних гнилей

Парша — целая группа заболеваний, при которых страдает прежде всего кожура, но в результате нарушается защита клубня, и внутрь легко проникают возбудители сухих и мокрых гнилей. Внешне на клубнях появляются трещины, язвочки, шелушение, бородавки, участки с плесенью.

Возбудители — микроскопические грибы, актиномицеты и бактерии. Они любят лёгкие, достаточно сухие почвы и могут зимовать в растительных остатках и заражённых клубнях. Риск повышают загущенные посадки, отсутствие севооборота, высокая влажность при умеренной температуре.

Основные формы парши:

чёрная (ризоктониоз) — чёрные коростинки, язвочки у основания стебля, белый налёт ("белая ножка") на корнях и нижней части стеблей;

порошистая — белые галлы на корнях, светлые пустулы на клубнях, которые со временем темнеют, растрескиваются и заполняются коричневой массой спор;

серебристая — во время уборки почти не заметна, но ближе к концу хранения появляются серебристые вдавленные пятна, кожура морщится;

бугорчатая (ооспороз) — первые симптомы проявляются через 4-5 месяцев хранения, кожура покрывается различными пустулами, при холодном хранении образуются углубления;

обыкновенная — вокруг чечевичек формируются сухие язвочки, возможны плоские, сетчатые, выпуклые и глубокие формы поражения.

Для снижения заболеваемости применяют:

севооборот и уничтожение растительных остатков;

подбор сортов, менее склонных к парше;

поддержание оптимальной влажности;

обработку посадок по листу препаратами Фитоспорин-М, Альбит, Профит Голд, Ордан, бордоская жидкость (2-4 обработки за сезон).

Почему картофель чернеет уже в погребе

Даже идеально убранный урожай может начать портиться при хранении. Чаще всего причина в том, что при закладке в погреб попадают клубни с "тихими" инфекциями — фитофторозом, фузариозом, паршой, начальной стадией мягких гнилей. Снаружи они выглядят относительно здоровыми, но внутри процессы уже идут и постепенно захватывают соседние слои.

Неинфекционная причина потемнения — железистая пятнистость (ржавость клубней). На разрезе видны серо-коричневые твёрдые пятна разной формы, состоящие из опробковевших клеток. Снаружи клубень обычно не отличается от здорового.

"Зарождается" такая проблема ещё в поле. Ей способствуют:

засуха и недостаток влаги;

избыток железа и алюминия в почве;

дефицит фосфора и калия;

сильные удары и травмирование клубней при уборке.

Исправить ситуацию в погребе уже нельзя, поэтому внимание уделяют агротехнике: своевременным поливам, сбалансированным подкормкам (включая азотные смеси и суперфосфат), известкованию кислых почв. При уборке клубни стараются не бросать, не трясти, сразу отбраковывать механически повреждённые и явно больные.

Перед закладкой картофель подсушивают 3-5 часов в тени на воздухе. В хранилище поддерживают:

отсутствие света;

хорошую вентиляцию;

температуру 2-5 °C;

влажность около 85-95%.

Сравнение основных причин гниения клубней

Грибковые инфекции (фитофтороз, фузариоз, фомоз, парша) чаще всего связаны с погодой, загущением посадок и нарушением агротехники. Бактериальные гнили (мягкая гниль) жёстко привязаны к механическим повреждениям и условиям хранения. Железистая пятнистость не связана с заразой, а отражает проблемы питания и влажности в период вегетации. Быстрая потеря урожая при хранении обычно указывает на сочетание скрытых инфекций и неправильного микроклимата в погребе. Появление вдавленных пятен и язвочек на кожуре почти всегда сигнализирует о парше, которая открывает "ворота" для других гнилей.

Такое сравнение помогает не путать болезни и выбирать верные меры.

Как снизить риск гниения картофеля изнутри

Ещё при посадке выбирайте здоровые, неповреждённые клубни и по возможности устойчивые сорта. Обрабатывайте посевной материал рекомендованными протравителями. Соблюдайте севооборот и не возвращайте картофель на прежнее место несколько лет. Следите за влажностью: не допускайте ни длительной засухи, ни постоянного переувлажнения. Проводите профилактические обработки от фитофтороза и парши в сезон. Убирайте урожай аккуратно, минимизируя удары и порезы. Перед хранением просушите картофель, отсортируйте повреждённые клубни. Поддерживайте в погребе стабильную температуру и хорошую вентиляцию. Регулярно перебирайте запасы, удаляя сомнительные экземпляры.

Такой алгоритм не гарантирует абсолютной защиты, но значительно уменьшает риск потерь.

Популярные вопросы о гниении картофеля

Почему картофель выглядит нормальным снаружи, но чёрный внутри?

Чаще всего это результат скрытых грибковых или бактериальных инфекций, заложенных ещё в поле, либо железистой пятнистости.

Можно ли есть картофель с небольшими пятнами гнили?

Поражённые участки лучше полностью удалять, а при сильном повреждении клубень выбросить — особенно если гниль мокрая или с неприятным запахом.

Помогают ли только народные средства без "химии"?

Народные методы могут снизить риск, но при сильном заражении без фунгицидов часто не обойтись.