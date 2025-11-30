Идеальный урожай яблок: 5 простых шагов, чтобы яблоня работала на полную мощность

Подкормка яблонь фосфором и калием усиливает рост и плоды

Садоводство

Чтобы яблоневый сад ежегодно радовал вас крупными, сладкими и ароматными плодами, важно уделять деревьям немного внимания. Пять простых шагов помогут повысить урожай вдвое — от правильной обрезки до грамотного полива и подкормок. Об этом рассказывает Огород.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яблоня

Формирование и обрезка яблони

Обрезка — главный секрет обильного плодоношения. Молодые яблони формируют в виде пирамиды, придерживаясь принципа соподчинения ветвей: нижние ветки должны быть более развиты, чем верхние. Первый раз процедуру проводят весной в год посадки. Однолетние саженцы укорачивают на высоте 80–90 см, а боковые ветви двухлеток — до 2/3 длины.

Для взрослых деревьев применяют среднюю обрезку: сильные ветви укорачивают на треть, остальные — на две трети, а четверть побегов вырезают полностью. Это помогает обновить крону, улучшить освещённость и увеличить урожай на 50–100%.

Важно также корректировать направление роста ветвей: горизонтально расположенные побеги плодоносят лучше. Побеги-конкуренты центрального проводника удаляют, оставляя только один сильный.

Нормирование урожая

Даже если яблоня обильно цветёт, это не всегда гарантирует хороший урожай. Избыточное количество завязей истощает дерево, делая яблоки мелкими и безвкусными. Чтобы избежать этого, проводят нормирование плодов.

Ручной способ: удаляют повреждённые, мелкие и неправильно сформированные завязи, оставляя на каждой кисти 1–2 сильных плода. После процедуры на каждое яблоко должно приходиться 35–40 листьев.

Химический способ: для крупных деревьев применяют 2%-ный раствор кальцинированной соды или 1%-ный раствор хлорамина. Опрыскивание проводят через 3–4 дня после начала цветения — это позволяет уменьшить количество завязей вдвое, но улучшить качество урожая.

Защита от болезней и вредителей

Без профилактики грибковых болезней и нападения насекомых даже сильная яблоня может потерять урожай. Весной проводят три обработки:

До распускания почек — 3%-ный раствор медного купороса или бордоской смеси. После распускания почек — фунгициды Дискор, Раёк, Хорус. Через 2–3 недели после цветения — системные препараты Скор, Топаз, Фитолавин.

Для борьбы с вредителями применяют Искру, Герольд, Биотлин, а также биопрепараты Битоксибациллин и Лепидоцид. Весной на стволах устанавливают ловчие пояса против ползущих насекомых.

Не забудьте защитить деревья зимой от грызунов и зайцев — обвяжите стволы еловыми ветками или специальной сеткой.

Правильный полив

Обильный, но редкий полив повышает урожайность на 25–40%. За сезон достаточно четырёх поливов:

До цветения. После цветения (через 2–3 недели). За 15–20 дней до сбора плодов. В октябре — влагозарядковый полив перед зимой.

Норма зависит от возраста дерева: молодым саженцам достаточно 2–3 вёдер, взрослым — до 20. Вода должна пропитать почву на глубину до 1 м. Поливать можно дождеванием, капельным способом или по бороздам.

Подкормка яблонь

Для активного роста и плодоношения яблони нуждаются в сбалансированном питании.

Корневые подкормки:

Весной: аммиачная селитра или мочевина — 30–50 г на 1 кв.м.

В мае: суперфосфат (30–50 г) и зола (100–150 г).

Осенью: фосфорно-калийные удобрения (суперфосфат, калиевая селитра).

Внекорневые подкормки:

Мочевина (2 ст. л. на 10 л воды).

Зола (1 стакан на 10 л воды).

Йод (10 мл на 10 л воды).

Подкормки по листу проводят раз в 2–3 недели, прекращая за месяц до сбора урожая.

Плюсы и минусы комплексного ухода

Плюсы

Повышение урожайности на 50–100%;

Улучшение вкуса и размера плодов;

Устойчивость к болезням и морозам.

Минусы:

Требует регулярного ухода;

Ошибки при обрезке могут снизить урожай.

Советы по уходу

Весной проведите санитарную обрезку. Проредите завязи вручную или с помощью опрыскивания. Выполните три этапа обработки от болезней. Обеспечьте четыре обильных полива за сезон. Подкармливайте деревья регулярно и сбалансированно.

Популярные вопросы об урожайности яблонь

1. Почему яблоня не плодоносит?

Причина — недостаток света, питательных веществ или неправильная обрезка.

2. Когда проводить первую подкормку?

За 2–3 недели до цветения, когда начинается рост побегов.

3. Можно ли опрыскивать яблони во время цветения?

Нет, это может отпугнуть насекомых-опылителей.