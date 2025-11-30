Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подрезка и мульчирование сирени осенью помогает подготовить кусты к холоду — Actualno
Расслоение ногтей усиливает риск затяжек на колготках — дерматолог Регина Климова
Влияние микробиоты на эмоциональное состояние объяснила нутрициолог Петрова
Цены на авто вырастут на 5–10 процентов в течение полугода — Сергей Целиков
Маршрут Корона хребтов России объединил две тропы рассказ издания
Подъём ног к стулу улучшает подвижность тазобедренных суставов — Пирс
Всеволод Шиловский женился в первый раз из жалости к девушке
Скворцы точнее попугаев копируют сложные звуки — GISMETEO
Квантовый интернет на горизонте: забудьте про старую Всемирную паутину

Идеальный урожай яблок: 5 простых шагов, чтобы яблоня работала на полную мощность

Подкормка яблонь фосфором и калием усиливает рост и плоды
Садоводство

Чтобы яблоневый сад ежегодно радовал вас крупными, сладкими и ароматными плодами, важно уделять деревьям немного внимания. Пять простых шагов помогут повысить урожай вдвое — от правильной обрезки до грамотного полива и подкормок. Об этом рассказывает Огород.ru.

Яблоня
Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яблоня

Формирование и обрезка яблони

Обрезка — главный секрет обильного плодоношения. Молодые яблони формируют в виде пирамиды, придерживаясь принципа соподчинения ветвей: нижние ветки должны быть более развиты, чем верхние. Первый раз процедуру проводят весной в год посадки. Однолетние саженцы укорачивают на высоте 80–90 см, а боковые ветви двухлеток — до 2/3 длины.

Для взрослых деревьев применяют среднюю обрезку: сильные ветви укорачивают на треть, остальные — на две трети, а четверть побегов вырезают полностью. Это помогает обновить крону, улучшить освещённость и увеличить урожай на 50–100%.

Важно также корректировать направление роста ветвей: горизонтально расположенные побеги плодоносят лучше. Побеги-конкуренты центрального проводника удаляют, оставляя только один сильный.

Нормирование урожая

Даже если яблоня обильно цветёт, это не всегда гарантирует хороший урожай. Избыточное количество завязей истощает дерево, делая яблоки мелкими и безвкусными. Чтобы избежать этого, проводят нормирование плодов.

Ручной способ: удаляют повреждённые, мелкие и неправильно сформированные завязи, оставляя на каждой кисти 1–2 сильных плода. После процедуры на каждое яблоко должно приходиться 35–40 листьев.

Химический способ: для крупных деревьев применяют 2%-ный раствор кальцинированной соды или 1%-ный раствор хлорамина. Опрыскивание проводят через 3–4 дня после начала цветения — это позволяет уменьшить количество завязей вдвое, но улучшить качество урожая.

Защита от болезней и вредителей

Без профилактики грибковых болезней и нападения насекомых даже сильная яблоня может потерять урожай. Весной проводят три обработки:

  1. До распускания почек — 3%-ный раствор медного купороса или бордоской смеси.

  2. После распускания почек — фунгициды Дискор, Раёк, Хорус.

  3. Через 2–3 недели после цветения — системные препараты Скор, Топаз, Фитолавин.

Для борьбы с вредителями применяют Искру, Герольд, Биотлин, а также биопрепараты Битоксибациллин и Лепидоцид. Весной на стволах устанавливают ловчие пояса против ползущих насекомых.

Не забудьте защитить деревья зимой от грызунов и зайцев — обвяжите стволы еловыми ветками или специальной сеткой.

Правильный полив

Обильный, но редкий полив повышает урожайность на 25–40%. За сезон достаточно четырёх поливов:

  1. До цветения.

  2. После цветения (через 2–3 недели).

  3. За 15–20 дней до сбора плодов.

  4. В октябре — влагозарядковый полив перед зимой.

Норма зависит от возраста дерева: молодым саженцам достаточно 2–3 вёдер, взрослым — до 20. Вода должна пропитать почву на глубину до 1 м. Поливать можно дождеванием, капельным способом или по бороздам.

Подкормка яблонь

Для активного роста и плодоношения яблони нуждаются в сбалансированном питании.

Корневые подкормки:

  • Весной: аммиачная селитра или мочевина — 30–50 г на 1 кв.м.

  • В мае: суперфосфат (30–50 г) и зола (100–150 г).

  • Осенью: фосфорно-калийные удобрения (суперфосфат, калиевая селитра).

Внекорневые подкормки:

  • Мочевина (2 ст. л. на 10 л воды).

  • Зола (1 стакан на 10 л воды).

  • Йод (10 мл на 10 л воды).

Подкормки по листу проводят раз в 2–3 недели, прекращая за месяц до сбора урожая.

Плюсы и минусы комплексного ухода

Плюсы

  •  Повышение урожайности на 50–100%;
  •  Улучшение вкуса и размера плодов;
  • Устойчивость к болезням и морозам.

Минусы:

  •  Требует регулярного ухода;
  •  Ошибки при обрезке могут снизить урожай.

Советы по уходу

  1. Весной проведите санитарную обрезку.

  2. Проредите завязи вручную или с помощью опрыскивания.

  3. Выполните три этапа обработки от болезней.

  4. Обеспечьте четыре обильных полива за сезон.

  5. Подкармливайте деревья регулярно и сбалансированно.

Популярные вопросы об урожайности яблонь

1. Почему яблоня не плодоносит?
Причина — недостаток света, питательных веществ или неправильная обрезка.

2. Когда проводить первую подкормку?
За 2–3 недели до цветения, когда начинается рост побегов.

3. Можно ли опрыскивать яблони во время цветения?
Нет, это может отпугнуть насекомых-опылителей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Газовые хранилища Европы стремительно пустеют
Бизнес
Газовые хранилища Европы стремительно пустеют
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Наука и техника
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Наука и техника
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Популярное
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть

Неожиданные наблюдения в Бенгальском заливе показали, что приповерхностные течения могут вести себя иначе, чем предсказывает теория Экмана. Почему это так важно?

В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
ДНК чернобыльских собак отличается от генов других популяций
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Вторичка сменила фаворитов: названы самые востребованные автомобили до пяти лет в России
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Маск дал человечеству 30 лет: Марс становится спасательным кругом, пока риски на Земле растут
Украинские БЭКи в Чёрном море провоцируют Россию на закрытие портов Одессы и Измаила
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Последние материалы
У диких кошек белые отметины снижали шансы на выживание
Круглый стол и лёгкие стулья помогут сделать столовую просторнее — Southern Living
Мультфильм "Эльф и украденное Рождество" вернёт веру в чудо
Плов в рукаве запекается при 180–200°C около 45 минут
Комитет Госдумы предложил отклонить поправки о штрафах с камер
Тёмный оттенок Espresso Brown занял место в трендах 2026 — Улыбка Радуги
Врачи подтвердили, что регулярное употребление яблок улучшает здоровье
Пиратский корабль Уида принес сокровища на 400 млн долларов — New-science
Глазницы расширяются с возрастом по данным Университета Рочестера
Подкормка яблонь фосфором и калием усиливает рост и плоды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.