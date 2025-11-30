Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лишайники на деревьях — не приговор, но лучше избавиться: спасаем растения без стресса

Профилактика лишайников включает регулярную обрезку растений
7:01
Садоводство

Лишайники — одно из тех явлений, с которым могут столкнуться садоводы на своих участках. Эти образования часто появляются на деревьях и кустарниках, создавая внешний дискомфорт и возможные косвенные угрозы здоровью растений. Несмотря на то, что лишайники сами по себе не наносят прямого ущерба деревьям, их наличие может свидетельствовать о неблагоприятных условиях, требующих вмешательства. Как избавиться от лишайников и предотвратить их повторное появление, мы расскажем в этом материале.

Очистка коры от лишайников
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Очистка коры от лишайников

Что такое лишайники и почему они появляются на деревьях

Лишайники — это симбиотические организмы, состоящие из грибов и водорослей или цианобактерий. Они могут быть разного цвета, формы и размеров: от серых и черных до ярких желтых и оранжевых. Эти необычные существа обитают на стволах деревьев, кустах, камнях и даже металлических конструкциях. Лишайники чрезвычайно устойчивы к неблагоприятным условиям — засухе, экстремальным температурам и даже к нехватке атмосферы.

Лишайники могут появляться на деревьях и кустах по нескольким причинам, самым важным фактором из которых является ослабление растения:

  • Ослабленные растения. Болезни, вредители или нехватка питательных веществ делают растение более уязвимым для появления лишайников.

  • Плохая циркуляция воздуха. Нерегулярная обрезка и загущенные посадки способствуют застою воздуха, что создает идеальные условия для лишайников.

  • Высокая влажность. Лишайники любят влажные условия, особенно на участках с плохой вентиляцией.

  • Затененные участки. Лишайники часто появляются на тенистых участках, где мало солнечного света.

Хотя лишайники не являются паразитами и не наносят прямого вреда деревьям, их накопление может вызвать несколько проблем:

  • Лишайники препятствуют испарению влаги с поверхности коры, создавая условия для развития болезнетворных грибков.

  • Избыточный слой лишайников блокирует доступ солнечного света и воздуха, что может привести к ослаблению и засыханию ветвей.

  • В лишайниках могут обосноваться насекомые-вредители, которые станут угрозой для здоровья дерева.

Как избавиться от лишайников на деревьях и кустах

Удаление лишайников с деревьев и кустов можно проводить весной до начала вегетации или осенью после листопада. Для удаления лишайников можно использовать несколько методов: механическое удаление, химические средства и профилактические меры.

Механическое удаление лишайников

Самый простой и доступный способ избавиться от лишайников — это их механическое удаление. Для этого понадобится щетка средней жесткости, садовый нож или скребок. Лучше всего проводить процедуру в сырую погоду, когда лишайники более мягкие и легче отрываются от коры.

  1. Используйте мягкую щетку, чтобы аккуратно соскрести лишайники с коры. Не используйте металлические щетки, чтобы не повредить поверхность дерева.

  2. Если лишайники прочно прикрепились, можно использовать садовый нож или деревянный скребок. Будьте осторожны, чтобы не повредить кору и не создать открытые раны.

  3. После удаления лишайников протрите кору влажной тканью или мешковиной, чтобы удалить остатки.

Для облегчения удаления, перед соскобливанием, можно нанести мыльный раствор (2-3 ст.л. мыла на 10 литров воды). Это поможет ослабить лишайники и упростить процесс очистки.

Применение железного купороса

Если лишайники сильно прикрепились к крупным растениям или охватили большую площадь, можно использовать химические средства. Одним из эффективных средств является железный купорос, который помогает избавиться от лишайников и дополнительно защищает деревья от грибковых заболеваний.

  1. Для борьбы с лишайниками применяют 3-5%-ный раствор железного купороса. Для косточковых культур используйте 3%, а для семечковых — 5% раствор.

  2. Растворите 300-500 г железного купороса в 10 литрах воды и обильно опрыскайте пораженные участки.

  3. Через несколько дней лишайники отпадут, и можно будет собрать остатки с приствольного круга. Для предотвращения распространения споров, уничтожьте остатки лишайников.

Если лишайники не исчезли после первой обработки, повторите процедуру через 2-3 недели.

Профилактика появления лишайников

Чтобы предотвратить появление лишайников в будущем, важно создать неблагоприятные условия для их роста. Это поможет поддерживать здоровье вашего сада и сократит необходимость частых обработок.

  1. Регулярная обрезка деревьев и кустарников. Загущенные кроны и ветви создают идеальные условия для лишайников, так как препятствуют нормальной циркуляции воздуха и создают влажные и тенистые места. Регулярная обрезка улучшит вентиляцию и позволит солнечному свету проникать внутрь кроны.

  2. Профилактическая обработка фунгицидами. Чтобы защитить растения от лишайников и грибковых заболеваний, проводите профилактические обработки деревьев и кустарников весной и осенью.

  3. Подкормки и уход за растениями. Лишайники часто появляются на ослабленных растениях. Здоровые деревья и кустарники менее подвержены этому. Регулярные подкормки с использованием органических удобрений (компост, перегной, древесная зола) укрепляют иммунитет растений и снижают риск появления лишайников.

Лишайники на деревьях и кустах — не смертельная угроза, но они могут свидетельствовать о проблемах с растением и создать неблагоприятные условия для его здоровья. Регулярная профилактика, включая обрезку, использование фунгицидов и правильный уход, поможет предотвратить появление лишайников и укрепит здоровье вашего сада.

Популярные вопросы о лишайниках

  1. Почему лишайники появляются на деревьях?
    Лишайники чаще всего появляются на ослабленных растениях, при плохой циркуляции воздуха и высокой влажности.

  2. Как избавиться от лишайников на дереве?
    Лишайники можно удалить механически с помощью щетки, скребка или ножа, а также использовать химические средства, такие как железный купорос.

  3. Как предотвратить появление лишайников?
    Регулярная обрезка деревьев, профилактическая обработка фунгицидами и подкормка помогут предотвратить их появление.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
