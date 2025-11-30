Борьба с раком розы: как не перепутать с другими проблемами и не потерять любимые цветы

При бактериальном раке розу лучше выкопать и сжечь

Сегодня мы разберем одну из самых тревожных тем для всех любителей роз — "рак розы". Это заболевание может напугать даже самых опытных садоводов, но важно понимать, что часто под этим термином скрываются не такие уж страшные проблемы. Давайте научимся отличать рак розы от других болезней и проблем, чтобы не паниковать по пустякам и правильно лечить свои растения.

Рак розы: что это за болезнь

Прежде чем углубиться в детали, давайте разберемся, что мы обычно называем раком розы. Существует два основных типа "рака розы":

Инфекционный ожог, или стеблевой рак (возбудитель — гриб Coniothyrium wernsdorffiae). Этот гриб поражает стебли. Бактериальный рак (возбудитель — бактерия Agrobacterium tumefaciens). Это более редкое заболевание, которое часто встречается у корневой шейки или на корнях, вызывая образование уродливых наростов.

Инфекционный ожог или стеблевой рак розы

Симптомы и признаки

Весной, когда вы снимаете укрытие с роз, вы можете заметить на стеблях сухие, вдавленные пятна. Эти пятна часто имеют темный цвет (иногда почти черный), с характерной окаймляющей красновато-бурой или коричневой полосой. Это заболевание чаще всего проявляется в условиях повышенной влажности и недостатка воздуха под укрытием, особенно если кусты были ослаблены осенней подкормкой.

Как отличить его от других проблем

Подозреваемый №1: выпревание

Это не рак! При выпревании стебель просто мягкий и темный, с характерным кисловатым запахом. Он не имеет четких темных пятен с каймой, как при стеблевом раке. Это физиологическая проблема, вызванная недостатком кислорода под укрытием.

Подозреваемый №2: дидимелла (обыкновенный рак розы)

Гриб Didymella applanata вызывает язвы, которые со временем разрастаются, светлеют в центре и могут иметь черные точки — пикниды (плодовые тела гриба). Это заболевание проявляется не только весной, но и в течение всего сезона на ослабленных растениях.

Подозреваемый №3: цитоспороз

При цитоспорозе кора на пораженных участках покрывается многочисленными бугорками и становится пористой, как губка. Цвет коры — яркий красно-коричневый.

Лечение инфекционного ожога

Если вы нашли признаки инфекционного ожога, необходимо срочно вырезать пораженные участки. Используйте острый и продезинфицированный секатор, срезая пораженный побег ниже пятна, захватывая 4-5 см здоровой ткани. После среза обработайте место садовым варом или специальной пастой с фунгицидом.

Бактериальный рак розы

Симптомы и признаки

Бактериальный рак вызывается бактерией Agrobacterium tumefaciens. Эта бактерия внедряет свой генетический материал в клетки растения, вызывая их неконтролируемое деление и образование опухолей (галлов). Наросты могут быть разных размеров — от маленьких до огромных. Обычно они появляются на корневой шейке или на корнях, но могут встречаться и на стеблях.

Как и инфекционный ожог, бактериальный рак — это опасное заболевание, которое нарушает сокодвижение и приводит к истощению растения. Роза плохо растет, не цветет, и в конечном итоге погибает.

Чем бактериальный рак похож на другие болезни

Подозреваемый №1: вздутия после прививки (калус)

При прививке роз в месте прививки образуется калус — утолщение клеток, которое выглядит как ровное и симметричное утолщение. В отличие от бактериального рака, калус всегда образуется в определенном месте прививки и имеет гладкую поверхность.

Подозреваемый №2: галлы корневых нематод

Нематоды — это микроскопические черви, которые образуют на корнях мелкие галлы, похожие на бусинки. В отличие от бактериального рака, эти наросты мелкие и расположены на тонких корешках, а не у основания куста.

Лечение бактериального рака

Если наростов немного и они расположены на небольших участках, можно попытаться удалить их. Острым ножом срежьте наросты, захватывая здоровую ткань. После удаления обработайте срез медным купоросом или аптечной зеленкой. Если наросты крупные и охватывают корневую шейку, куст лучше выкопать и сжечь, так как растение вряд ли удастся спасти. Об этом сообщает Агролига России.

Кроме того, существуют биопрепараты, которые могут подавить Agrobacterium tumefaciens и помочь в ранних стадиях заболевания.

Что делать, если вы нашли рак розы

Не паникуйте. Различите рак розы от других болезней. Для инфекционного ожога — вырезать пораженные участки и обработать кусты фунгицидами. Для бактериального рака — удалите наросты, продезинфицируйте срез и, если ситуация серьезная, сожгите растение.

Профилактика

Покупайте растения только у проверенных поставщиков. Осматривайте корневую шейку на наличие подозрительных наростов. Протирать секатор после каждого обрезания сомнительных кустов.

