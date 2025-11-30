Древовидный пион, который живет 100 лет: 5 шагов к тому, чтобы он зацвел на вашем участке

Пионы удобряют древесной золой для цветения

Древовидный пион — это уникальное и эффектное растение, которое может вырасти до двух метров в высоту и радовать своим цветением в течение десятилетий. Однако для того чтобы пион хорошо развивался и цвел, необходимо уделить особое внимание его посадке и уходу. Эти растения, как и многие другие, требуют бережного подхода, чтобы избежать болезней и максимально раскрыть свою декоративную ценность. Об этом сообщает Огород. ru.

Как правильно посадить древовидный пион

Выбор места для посадки

Лучше всего древовидный пион растет на участке с легкой полутенью, без сильных ветров и прямых солнечных лучей. Важно, чтобы почва была хорошо дренированной и нейтральной (или слегка щелочной). Не допускается застой воды в почве, так как это может привести к заболеваниям корней.

Многие садоводы утверждают, что оптимальное время для посадки — это вторая половина августа и сентябрь. Однако возможна посадка и весной, в апреле или мае. При этом корни саженца желательно немного заглубить в почву, чтобы избежать повреждений от заморозков.

Подготовка саженца и почвы

Перед посадкой саженец необходимо внимательно осмотреть. Корни должны быть здоровыми, без повреждений или признаков гнили. Поврежденные корни следует срезать, обработав срезы древесным углем. Если саженец с закрытой корневой системой, то нужно убедиться, что грунт не переувлажнен и не имеет признаков плесени.

Для саженцев с открытой корневой системой рекомендуется замочить их корни в растворе стимуляторов корнеобразования (например, в Гетероауксине или Корневине) на 20-30 минут. Это ускорит процесс укоренения.

Яма для посадки

Подготовку посадочной ямы рекомендуется начинать заранее. Она должна быть глубиной 60-70 см и в три раза шире диаметра посадочного горшка. Важно обеспечить хороший дренаж: для этого на дно ямы выкладывают керамзит, гравий или битый кирпич. Поскольку древовидный пион хорошо разрастается, между растениями следует оставлять расстояние минимум 1,5 метра.

Корневая шейка саженца должна быть на уровне почвы или немного ниже. Если саженец с закрытой корневой системой, его сажают вместе с земляным комом. После посадки землю вокруг саженца необходимо плотно утрамбовать, полить и мульчировать перегноем или компостом.

Подготовка почвы

Для улучшения почвы в глинистые грунты добавляют песок и органические удобрения. Для кислых почв рекомендуется добавлять известь (200-300 г на 1 м²). Легкие песчаные почвы можно улучшить с помощью перегноя, торфа и дерновой земли, а также добавить суперфосфат и сернокислый калий (30-40 г и 15-20 г соответственно).

Как ухаживать за древовидным пионов

Полив древовидного пиона

После посадки первые 2-3 недели пионы требуют регулярного полива (если нет дождей). Поливать нужно каждые 2-3 дня, расходуя по 5-6 литров воды на одно растение. В дальнейшем полив можно уменьшить, но увеличив количество воды до 8-10 литров на одно растение. Важно помнить, что почва под растением должна быть рыхлой, поэтому после полива следует аккуратно её подрыхлить.

В дождливую погоду полив сокращается в зависимости от состояния почвы: она должна быть в меру увлажненной.

Подкормка древовидного пиона

В первые два года после посадки дополнительная подкормка не требуется, так как в посадочную яму были внесены необходимые удобрения. В дальнейшем пион подкармливают четыре раза в год.

Первая подкормка проводится, когда появляются молодые красные ростки. Для этого используют раствор аммиачной селитры или мочевины (1 ст. л. на 10 л воды). Вторую подкормку проводят, когда появляются бутоны, используя смесь аммиачной селитры, суперфосфата и калийной соли.

В период цветения повторяют предыдущую подкормку или добавляют древесную золу. После окончания цветения растения подкармливают суперфосфатом и калийной солью для подготовки к зиме.

Защита от болезней и вредителей

Древовидные пионы подвержены различным заболеваниям и вредителям, но при своевременном уходе их можно эффективно предотвратить и вылечить.

Серая гниль : на листьях и стеблях появляются коричневые пятна с серым налетом. Для борьбы с этим заболеванием применяют препараты "Чистоцвет", "Скор", "Дискор" и другие. Профилактика — опрыскивание бордоской жидкостью.

Ржавчина : на листьях появляются пятна оранжевого или красного цвета. Для лечения используют препараты "Фитоспорин-М" или "Чистоцвет".

Мучнистая роса : на листьях появляется белый налет. Для борьбы применяют фунгициды "Фитоспорин-М", "Ракурс" и "Алирин-Б".

Трипсы и тля: вредители, высасывающие соки. Для борьбы используют инсектициды, такие как "Фитоверм" или "Искра".

Обрезка древовидного пиона

Обрезку древовидных пионов начинают с 2-го года жизни растения. Процедура помогает формировать куст и способствует более пышному цветению. Обрезку проводят весной или осенью.

Весной удаляют слабые и старые побеги.

Осенью проводят омоложение куста, обрезая старые и поврежденные ветви.

Пионы старше 10 лет можно подвергать полной обрезке до пенька с целью омоложения. После отцветания боковые бутоны следует удалить, чтобы стимулировать развитие крупных верхних цветов.

Укрытие на зиму

В конце октября или начале ноября древовидные пионы следует укрывать. Для этого удаляют листву, обвязывают растения веревкой (не стягивая) и мульчируют приствольные круги перегноем или торфом.

