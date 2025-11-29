Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ни ветра, ни снега не страшны: виноград, который переживёт суровые зимы и радует урожаем

Виноград "Восторг" устойчив к морозам до -27°C и болезням
Садоводство

Выращивание винограда в средней полосе может быть непростой задачей, но благодаря селекции сегодня доступны морозостойкие и неприхотливые сорта, которые подходят даже для начинающих садоводов. В этой статье мы расскажем о пяти таких сортах, которые не требуют особого ухода и легко адаптируются к условиям средней полосы.

Виноград
Фото: https://www.flickr.com/photos/discoveroregon/35050195585 by Rick Obst, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Виноград

1. Виноград Восторг

Этот сорт винограда раннего срока созревания (110-120 дней) был выведен российскими селекционерами. Кусты имеют среднюю и сильную силу роста и требуют обязательного нормирования урожая, чтобы избежать перегрузки, иначе качество плодов может снизиться.

Грозди крупные (500-1000 г), ягоды овально-округлые, бело-зелёные с "загаром" на солнце. Мякоть сочная и хрустящая, а вкус — сладкий и гармоничный. Этот сорт морозостойкий, выдерживает температуры до -27°C и не требует укрытия в средней полосе. Он устойчив к грибковым заболеваниям, но может быть подвержен филлоксере и оидиуму. Плоды не растрескиваются и долго сохраняют свои вкусовые качества.

2. Виноград Альфа

Сорт среднего срока созревания (140 дней) с отличной морозостойкостью (до -30°C), который не требует укрытия в средней полосе. Грозди среднего размера (200 г), ягоды тёмно-фиолетовые, с восковым налётом и характерным кисло-сладким вкусом, напоминающим изабеллу.

Альфа идеально подходит для переработки на соки и варенье, а также для озеленения. Этот сорт устойчив ко всем грибковым заболеваниям и вредителям. Ягоды не подвержены растрескиванию при высокой влажности и обладают хорошей транспортабельностью.

3. Виноград Преображение

Раннеспелый сорт с крупными гроздьями (до 800 г) и ягоды массой 14 г, которые приобретают красно-розовый оттенок. Мякоть сочная и мясистая с простым сладким вкусом. Грозди нуждаются в подвязывании, чтобы избежать их перегрузки.

Этот сорт неприхотлив и обладает средней морозостойкостью (до -20°C), что требует укрытия в зимний период. Преображение также имеет хорошую устойчивость к серой гнили, но чувствительно к милдью и оидиуму. Ягоды не растрескиваются, но могут пострадать от сильной влажности. Сорт хорош для переработки и хранения.

4. Виноград Памяти Домбковской

Это универсальный сорт с очень ранним сроком созревания (100-110 дней) и отличной морозостойкостью до -30°C, что позволяет выращивать его даже в условиях критического земледелия. Грозди средней и большой плотности (400 г и более), ягоды синие и черные, мясистые, с гармоничным вкусом.

Сорт устойчив к растрескиванию, но требует регулярной обработки фунгицидами для защиты от грибковых заболеваний. Плоды идеальны для компотов, соков и изюма. Они имеют хорошую транспортабельность, но не предназначены для длительного хранения.

5. Виноград Алешенькин (Алеша)

Ранний сорт (110-118 дней) с крупными гроздями и ягодами массой 3-4,5 г, зелёно-янтарного цвета. Мякоть хрустящая и сочная, с гармоничным сладким вкусом. Это растение морозостойкое (до -23°C) и нуждается в укрытии в зимний период.

Алешенькин достаточно устойчив к заболеваниям, но склонен к повышенной восприимчивости к оидиуму. Ягоды не растрескиваются, но могут терять качество после суровых зим. Этот сорт отлично подходит для свежего потребления, соков и варенья. Об этом сообщает Огород.ru.

Беспроблемные сорта винограда

Все эти сорта объединяют несколько ключевых характеристик:

  1. Морозостойкость: они могут выдержать низкие температуры и не требуют укрытия в средней полосе.

  2. Неприхотливость: не требуют сложного ухода или частой обрезки.

  3. Устойчивость к заболеваниям: большинство из них имеют хорошую устойчивость к грибковым инфекциям, что делает уход за ними проще.

  4. Вкус и универсальность: идеальны для употребления в свежем виде, а также для переработки на соки, варенье или изюм.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • устойчивость к холодам, не требует укрытия в зимний период;
  • неприхотливость к почвам и условиям выращивания;
  • хороший урожай и высокая транспортабельность плодов.

Минусы:

  • необходимость нормирования урожая на некоторых сортах;
  • чувствительность к оидиуму и филлоксере у некоторых сортов.

Популярные вопросы о винограде для начинающих садоводов

1. Какие сорта винограда лучше подходят для средней полосы России?
Для средней полосы подойдут морозостойкие сорта, такие как Восторг, Альфа и Памяти Домбковской, которые не требуют сложного ухода.

2. Нужно ли укрывать виноград на зиму?
Многие сорта, такие как Альфа и Восторг, не требуют укрытия, но сорт Преображение и Алешенькин стоит укрывать при морозах ниже -20°C.

3. Как избежать заболеваний винограда?
Для защиты винограда от грибков рекомендуется проводить комплексные обработки фунгицидами, особенно для сортов с повышенной чувствительностью к милдью и оидиуму.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
