Ни ветра, ни снега не страшны: виноград, который переживёт суровые зимы и радует урожаем

Выращивание винограда в средней полосе может быть непростой задачей, но благодаря селекции сегодня доступны морозостойкие и неприхотливые сорта, которые подходят даже для начинающих садоводов. В этой статье мы расскажем о пяти таких сортах, которые не требуют особого ухода и легко адаптируются к условиям средней полосы.
Этот сорт винограда раннего срока созревания (110-120 дней) был выведен российскими селекционерами. Кусты имеют среднюю и сильную силу роста и требуют обязательного нормирования урожая, чтобы избежать перегрузки, иначе качество плодов может снизиться.
Грозди крупные (500-1000 г), ягоды овально-округлые, бело-зелёные с "загаром" на солнце. Мякоть сочная и хрустящая, а вкус — сладкий и гармоничный. Этот сорт морозостойкий, выдерживает температуры до -27°C и не требует укрытия в средней полосе. Он устойчив к грибковым заболеваниям, но может быть подвержен филлоксере и оидиуму. Плоды не растрескиваются и долго сохраняют свои вкусовые качества.
Сорт среднего срока созревания (140 дней) с отличной морозостойкостью (до -30°C), который не требует укрытия в средней полосе. Грозди среднего размера (200 г), ягоды тёмно-фиолетовые, с восковым налётом и характерным кисло-сладким вкусом, напоминающим изабеллу.
Альфа идеально подходит для переработки на соки и варенье, а также для озеленения. Этот сорт устойчив ко всем грибковым заболеваниям и вредителям. Ягоды не подвержены растрескиванию при высокой влажности и обладают хорошей транспортабельностью.
Раннеспелый сорт с крупными гроздьями (до 800 г) и ягоды массой 14 г, которые приобретают красно-розовый оттенок. Мякоть сочная и мясистая с простым сладким вкусом. Грозди нуждаются в подвязывании, чтобы избежать их перегрузки.
Этот сорт неприхотлив и обладает средней морозостойкостью (до -20°C), что требует укрытия в зимний период. Преображение также имеет хорошую устойчивость к серой гнили, но чувствительно к милдью и оидиуму. Ягоды не растрескиваются, но могут пострадать от сильной влажности. Сорт хорош для переработки и хранения.
Это универсальный сорт с очень ранним сроком созревания (100-110 дней) и отличной морозостойкостью до -30°C, что позволяет выращивать его даже в условиях критического земледелия. Грозди средней и большой плотности (400 г и более), ягоды синие и черные, мясистые, с гармоничным вкусом.
Сорт устойчив к растрескиванию, но требует регулярной обработки фунгицидами для защиты от грибковых заболеваний. Плоды идеальны для компотов, соков и изюма. Они имеют хорошую транспортабельность, но не предназначены для длительного хранения.
Ранний сорт (110-118 дней) с крупными гроздями и ягодами массой 3-4,5 г, зелёно-янтарного цвета. Мякоть хрустящая и сочная, с гармоничным сладким вкусом. Это растение морозостойкое (до -23°C) и нуждается в укрытии в зимний период.
Алешенькин достаточно устойчив к заболеваниям, но склонен к повышенной восприимчивости к оидиуму. Ягоды не растрескиваются, но могут терять качество после суровых зим. Этот сорт отлично подходит для свежего потребления, соков и варенья. Об этом сообщает Огород.ru.
Все эти сорта объединяют несколько ключевых характеристик:
Морозостойкость: они могут выдержать низкие температуры и не требуют укрытия в средней полосе.
Неприхотливость: не требуют сложного ухода или частой обрезки.
Устойчивость к заболеваниям: большинство из них имеют хорошую устойчивость к грибковым инфекциям, что делает уход за ними проще.
Вкус и универсальность: идеальны для употребления в свежем виде, а также для переработки на соки, варенье или изюм.
Плюсы:
Минусы:
1. Какие сорта винограда лучше подходят для средней полосы России?
Для средней полосы подойдут морозостойкие сорта, такие как Восторг, Альфа и Памяти Домбковской, которые не требуют сложного ухода.
2. Нужно ли укрывать виноград на зиму?
Многие сорта, такие как Альфа и Восторг, не требуют укрытия, но сорт Преображение и Алешенькин стоит укрывать при морозах ниже -20°C.
3. Как избежать заболеваний винограда?
Для защиты винограда от грибков рекомендуется проводить комплексные обработки фунгицидами, особенно для сортов с повышенной чувствительностью к милдью и оидиуму.
Межзвёздный объект 3I/ATLAS пролетит в 270 млн км от Земли, и астрономы напоминают: для редких угроз существует международный план защиты, включающий изменение траектории.