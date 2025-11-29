Там, где вода должна помогать, она начинает убивать: какие паводки всё чаще ломают аграрные системы

Наводнения ежегодно сокращают производство риса на 18 млн тонн — GISMETEO

Экстремальные паводки становятся одной из самых серьёзных угроз для мирового производства риса — культуры, от которой зависит продовольственная безопасность половины населения планеты. Новые данные показывают, что вода, обычно служащая защите урожая, всё чаще превращается в разрушительный фактор.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис

Когда вода перестаёт быть союзником: рис под давлением климатических изменений

Рисовые поля традиционно работают по чёткой схеме: постоянный тонкий слой воды подавляет сорняки, регулирует температуру почвы и создаёт идеальные условия для роста растений. Этот метод устойчив уже тысячелетия, и большинство аграрных регионов Азии, Африки и Южной Америки опираются именно на него. Однако в условиях изменения климата привычная водная подушка превращается в источник риска.

Новое глобальное исследование, охватывающее период с 1980 по 2015 год, показывает устойчивую связь между экстремальными наводнениями и падением урожайности. Оказалось, что сильные паводки снижали годовой объём производства риса примерно на 4,3 %, что соответствует потере около 18 миллионов тонн. Фактически это эквивалент годового потребления риса крупного государства.

Ситуация усугубилась после 2000 года: количество сильных паводков растёт, а климатические тренды указывают на дальнейшее усиление интенсивности подобных событий. Особенно опасным фактором становится длительность затопления: если растения полностью скрываются под водой хотя бы на неделю во время активного роста, шансы на восстановление практически исчезают.

Учёные подчёркивают, что долгое время внимание было сосредоточено на засухах — действительно важной угрозе для большинства зерновых культур. Но для риса критичным становится и противоположный сценарий: избыток воды способен нанести ущерб не меньшего масштаба, при этом последствия наводнений проявляются быстро и часто необратимо.

Где рис под особой угрозой?

Аналитики исследовали глобальные данные о стадиях развития риса, климатических экстремумах и динамике урожайности, сопоставив их с региональными особенностями. На карту повышенного риска попали ключевые аграрные зоны Азии — региона, который обеспечивает основную часть мирового производства риса.

В число наиболее уязвимых локаций включены:

бассейн Сабармати в Индии, где паводки становятся всё более разрушительными;

сельскохозяйственные территории Северной Кореи;

рисовые районы Индонезии и Филиппин, подверженные влиянию тропических циклонов;

низинные части Китая, где плотность посевов делает регионы особенно чувствительными к изменению уровня воды;

Непал, где горные паводки могут наносить удар сразу по нескольким зонам выращивания.

Эти регионы отличаются высокой плотностью населения и зависимостью от стабильного урожая. Потери риса в таких условиях отражаются не только на локальной экономике, но и на мировых ценах, усиливая колебания глобального продовольственного рынка.

Механизм воздействия паводков на рисовые поля

Чтобы лучше понять уязвимость культуры, важно рассмотреть специфику её развития. Рис действительно способен переносить умеренное затопление — это встроенная адаптация, которой не обладают многие другие злаки. Но у этого механизма есть жёсткие пределы.

Основная причина гибели растений — полное затопление в течение семи суток или дольше в активный период вегетации. При отсутствии доступа к воздуху растения теряют способность синтезировать энергию, ткани начинают разрушаться, а корневая система перестаёт функционировать. Чем теплее вода, тем быстрее наступает повреждение — высокая температура усиливает стресс и ускоряет гибель тканей.

Даже если растения выживают, восстановление часто сопровождается формированием слабых побегов, повышенной чувствительностью к болезням и снижением качества зерна. В результате суммарный ущерб оказывается выше, чем предполагают первоначальные оценки. Об этом сообщает издание GISMETEO.

Влияние засух и паводков на урожаи риса

Чтобы оценить масштаб угрозы, исследователи сопоставили воздействие двух противоположных климатических факторов — засух и паводков.

Засуха влияет постепенно: урожай снижается по мере нехватки влаги, но у фермеров есть время адаптироваться за счёт орошения.

Паводки действуют резко: всего неделя полного затопления может уничтожить большую часть урожая на огромной территории.

Последствия засух чаще обратимы: растения могут восстановиться при улучшении условий.

После паводка рис часто погибает полностью, и поле нужно переоформлять, пересевать или ждать нового сезона.

Такое сравнение показывает: несмотря на внимание к засухам, именно наводнения требуют всё более активного учёта в планировании производства.

Плюсы и минусы различных стратегий адаптации

Для смягчения угрозы фермеры и власти используют разные подходы. Каждый из них имеет свои преимущества и ограничения.

Положительные стороны внедрения устойчивых к паводкам сортов:

возможность выращивать рис в регионах повышенного риска;

сохранение части урожая даже при длительном затоплении;

повышение стабильности производства.

К ограничениям относят:

медленный процесс вывода новых сортов;

необходимость адаптировать традиционные методы ведения хозяйства;

ограниченную доступность семян в некоторых регионах.

Плюсы систем раннего предупреждения:

фермеры получают время для подготовки;

можно предотвращать наиболее разрушительные последствия;

улучшенные прогнозы позволяют корректировать управление водой.

Их недостатки:

высокие затраты на оборудование;

необходимость технического обслуживания;

сложность внедрения в отдалённых сельских районах.

Дополнительные меры включают развитие инфраструктуры для отвода воды, строительство дамб, а также корректировку сроков посева.

Советы для регионов, подверженных паводкам

Отслеживать прогнозы погоды и использовать данные систем раннего предупреждения. Переходить к смешанным методам выращивания — сочетать традиционные сорта с устойчивыми. Инвестировать в восстановление ирригационных каналов и систем мониторинга уровня воды. Укреплять дамбы и дренажные системы на полях. Корректировать сроки посадки с учётом частоты паводков.

Популярные вопросы о влиянии наводнений на урожай риса

Почему рис особенно уязвим к паводкам?

Потому что полное затопление на неделю лишает растение доступа к кислороду, нарушая жизненно важные процессы.

Почему ситуация ухудшается после 2000 года?

Из-за роста частоты экстремальных климатических событий, связанных с изменением климата.

Можно ли предотвратить потери урожая?

Частично — за счёт устойчивых сортов, улучшенного контроля воды и инфраструктуры.

Какие регионы находятся в наибольшей зоне риска?

Индия, Северная Корея, Индонезия, Китай, Филиппины и Непал.

Тенденции последних десятилетий показывают, что рисовые поля всё чаще сталкиваются с угрозой, которую раньше недооценивали. Экстремальные паводки уменьшают урожайность, подрывают продовольственную стабильность и создают новые вызовы для аграрных регионов. Однако сочетание устойчивых сортов, современных технологий контроля уровня воды и развитой инфраструктуры может смягчить последствия. Понимание этих процессов становится ключом к адаптации — и к тому, чтобы сохранить культуру, от которой зависит жизнь миллиардов людей.