До 400 яиц за сезон: как испанский слизень превращает участок в рассадник болезней и гнили

Испанский слизень — один из самых агрессивных и прожорливых садовых вредителей, и в последние годы его всё чаще замечают на участках Подмосковья. Этот моллюск быстро размножается, поедает почти любые растения, переносит инфекции и способен уничтожить грядки за несколько дней. Экологи предупреждают: бороться с ним нужно системно и начинать сразу после обнаружения первых особей.
Испанский слизень, или лузитанский слизень (Arion vulgaris), — крупный наземный моллюск до 14 см длиной. Он отличается высокой плодовитостью: каждая особь способна оставить около 400 яиц, а новое поколение вырастает всего за два месяца.
Эти моллюски всеядны. Они поедают капусту, клубнику, молодой салат, побеги декоративных цветов, а также падалицу и разлагающиеся остатки. Это делает их опасными не только для овощных грядок, но и для садовых растений.
По словам Ильи Рыбальченко, члена научного совета Российского экологического оператора, влажное и тёплое лето создаёт идеальные условия для размножения вредителя. В регион он часто попадает вместе с рассадой или рулонным газоном. Помимо прямого вреда растениям, слизни переносят споры фитофторы и серой гнили, а их слизь может содержать бактерии и паразитов, опасных для людей и животных.
"Ползет с грядки на грядку, как мазковая кисточка", — отметил эколог Илья Рыбальченко.
|Вредитель
|Опасность
|Скорость размножения
|Методы борьбы
|Испанский слизень
|Высокая: ест всё, переносит инфекции
|Очень высокая (до 400 яиц)
|Ловушки, медная лента, сбор вручную
|Медведка
|Портит корни и подземные части растений
|Высокая
|Биоприманки, обработка почвы
|Тля
|Высасывает сок растений
|Очень высокая
|Мыльный раствор, биоинсектициды
|Колорадский жук
|Поражает картофель и паслёновые
|Высокая
|Ручной сбор, биосредства
В теплицах вредитель двигается особенно быстро из-за высокой влажности.
В этом случае:
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Пивные и дрожжевые ловушки
|Простые, дешёвые, эффективные
|Требуют регулярного обновления
|Медная лента
|Долгий срок службы, безопасно
|Подходит не для всех участков, стоит дороже
|Биогранулы (фосфат железа)
|Безопасно для окружающей среды
|Нужна повторная обработка после дождя
|Ручной сбор
|Максимальная точность
|Трудоёмко
|Метальдегид
|Высокая эффективность
|Токсичен, нежелателен в обычном саду
Как быстро размножаются испанские слизни?
Одно поколение вырастает за два месяца, а каждая особь откладывает сотни яиц.
Что будет, если питомец съест слизня?
Риск есть: слизь может содержать бактерии и паразитов. Собаки могут заразиться ангиостронгилёзом — опасным заболеванием лёгких. При подозрении обратитесь к ветеринару.
Можно ли полностью избавиться от слизней?
Полностью — редко, но можно значительно снизить их численность, если сочетать ловушки, ручной сбор и профилактику.
Лузитанский слизень появился в Европе в конце XX века, где быстро стал инвазивным видом. Он вытесняет местных моллюсков, нарушает экосистемы и наносит значительный ущерб сельскому хозяйству. В России проблемы с ним впервые стали отмечать в северо-западных регионах, а затем он распространился южнее — в том числе в Московскую область. Появление вредителя связано с глобальным потеплением и активной торговлей рассадой и газонными покрытиями.
Грамотно выстроенная система борьбы помогает держать популяцию под контролем и защищать участок от уничтожения.
