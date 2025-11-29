Обрезали стебли не так — клубни сгниют: как подготовить растения к зимовке правильно

Георгины легко влюбляют в себя садоводов: крупные шапки цветов, десятки оттенков, аккуратные кусты вдоль дорожек или в миксбордерах. Но каждый сезон перед владельцем встаёт один и тот же вопрос: выкапывать ли клубни на зиму или можно оставить их в грунте под слоем мульчи рядом с теплицей и садовым инвентарём. Ответ зависит от климата, типа хранения и того, готовы ли вы немного потрудиться осенью ради пышного цветения следующим летом.
Георгины относятся к неморозостойким клубневым многолетникам семейства астровых. Их корнеклубни гибнут при промерзании почвы: уже при -5 °C ткани серьёзно повреждаются, и весной такой посадочный материал не просыпается. Поэтому в большинстве регионов России, где зимой промерзает грунт, растения выкапывают и убирают на хранение.
Невыкапывать георгины можно только там, где зимой держатся околонулевые температуры и почва не промерзает глубоко. Даже в мягком климате посадки мульчируют толстым слоем торфа, опилок или сухой листвы, иногда используют укрывной материал и дополнительные щиты, как для роз или хвойников. Но даже такие "эксперименты" садоводы обычно проводят лишь с недорогими сортами.
Точные сроки зависят от региона, как и в случае с гладиолусами или лилиями. Ориентируются не на календарь, а на погоду и первые осенние заморозки.
Основной сигнал — надземная часть пострадала от холода: стебли и листья почернели, поникли, потеряли тургор. Это означает, что корни уже получили "знак" к уходу в покой, и можно приступать к выкапыванию.
Примерные ориентиры по регионам:
|Вариант
|Где возможен
|Риски
|Что понадобится
|Выкапывать и хранить в погребе/подвале
|Большинство регионов с морозной зимой
|Пересыхание или загнивание при неправильных условиях
|Ящики, торф, песок, опилки, фунгицид, садовый инструмент
|Выкапывать и хранить в квартире
|Городские квартиры, дома без погреба
|Сухой воздух, перегрев, ограниченное пространство
|Холодильник, застеклённая лоджия, парафин, глина, вермикулит
|Оставлять в грунте под укрытием
|Очень мягкий климат, приморские районы
|Выпревание, неожиданное сильное промерзание
|Толстая мульча, укрывной материал, дуги, утепление как для теплицы
|Выращивать как однолетние (без хранения)
|Любой регион
|Ежегодные затраты на новый посадочный материал
|Покупка клубней, семян, удобрений
|Пункт
|Плюсы
|Минусы
|Выкапывание клубней
|Сохранение сортов, контроль за здоровьем растений
|Дополнительная работа осенью
|Хранение в погребе/подвале
|Стабильная температура, можно держать много посадочного материала
|Требуется подходящее помещение
|Хранение в квартире
|Удобно контролировать состояние клубней
|Сухой воздух, риск перегрева, мало места
|Парафин, глина, вермикулит
|Защита от пересыхания, компактное размещение
|Нужны материалы и аккуратность при подготовке
|Покупка новых клубней каждый год
|Нет забот о хранении
|Регулярные траты, потеря редких сортов
Как выбрать способ хранения георгин в квартире?
Если клубней немного, удобнее всего холодильник или застеклённая лоджия. В овощном отделении создают более стабильную температуру, а на лоджии важно предусмотреть утепление ящиков и защиту от минуса.
Можно ли хранить георгины в теплице?
Только в тёплых регионах и при дополнительном утеплении. В обычной дачной теплице без обогрева грунт всё равно промерзает, и клубни погибнут, даже если вокруг есть мульча и садовый инвентарь.
Чем лучше пересыпать клубни при хранении?
Подходят сухой торф, крупные опилки, песок, вермикулит. Главное требование — материал должен быть сухим, рыхлым и не слёживаться, чтобы к клубням поступал воздух.
Нужно ли делить кусты каждый год?
Не обязательно, но разросшиеся корнеклубни удобно делить раз в 2-3 года: так молодые делёнки лучше трогаются в рост и формируют более аккуратные кусты.
Георгины появились в российских садах ещё в XIX веке и быстро стали "дачной классикой" наряду с флоксами и пионами. В советское время садоводы массово выращивали их в цветниках, а зимой хранили клубни в подвалах, ящиках из-под овощей и даже в старых ящиках из теплиц, пересыпая песком или сухим торфом. Современные материалы — агроволокно, вермикулит, специальные фунгициды — лишь облегчили задачу, но принцип остался прежним: георгины выкапывают, сушат и убирают в прохладное место до весенней посадки.
Если подобрать подходящий способ хранения под свои условия, георгины будут возвращаться в ваш сад из года в год, превращая обычную клумбу в яркий и надёжный цветник.
