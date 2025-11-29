Обрезали стебли не так — клубни сгниют: как подготовить растения к зимовке правильно

Георгины погибают в почве при морозах ниже −5 °C

Георгины легко влюбляют в себя садоводов: крупные шапки цветов, десятки оттенков, аккуратные кусты вдоль дорожек или в миксбордерах. Но каждый сезон перед владельцем встаёт один и тот же вопрос: выкапывать ли клубни на зиму или можно оставить их в грунте под слоем мульчи рядом с теплицей и садовым инвентарём. Ответ зависит от климата, типа хранения и того, готовы ли вы немного потрудиться осенью ради пышного цветения следующим летом.

Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Георгины

Нужно ли вообще выкапывать георгины

Георгины относятся к неморозостойким клубневым многолетникам семейства астровых. Их корнеклубни гибнут при промерзании почвы: уже при -5 °C ткани серьёзно повреждаются, и весной такой посадочный материал не просыпается. Поэтому в большинстве регионов России, где зимой промерзает грунт, растения выкапывают и убирают на хранение.

Невыкапывать георгины можно только там, где зимой держатся околонулевые температуры и почва не промерзает глубоко. Даже в мягком климате посадки мульчируют толстым слоем торфа, опилок или сухой листвы, иногда используют укрывной материал и дополнительные щиты, как для роз или хвойников. Но даже такие "эксперименты" садоводы обычно проводят лишь с недорогими сортами.

Когда выкапывать георгины

Точные сроки зависят от региона, как и в случае с гладиолусами или лилиями. Ориентируются не на календарь, а на погоду и первые осенние заморозки.

Основной сигнал — надземная часть пострадала от холода: стебли и листья почернели, поникли, потеряли тургор. Это означает, что корни уже получили "знак" к уходу в покой, и можно приступать к выкапыванию.

Примерные ориентиры по регионам:

Подмосковье и средняя полоса — конец сентября — начало октября.

Северо-запад — середина-конец сентября из-за сырости и ранних холодов.

Урал и Сибирь — первая половина сентября, до устойчивых заморозков.

Поволжье — конец сентября — первая декада октября.

Юг России — конец октября — ноябрь, до сильных минусовых температур.

Выкапывать или оставлять в грунте

Вариант Где возможен Риски Что понадобится Выкапывать и хранить в погребе/подвале Большинство регионов с морозной зимой Пересыхание или загнивание при неправильных условиях Ящики, торф, песок, опилки, фунгицид, садовый инструмент Выкапывать и хранить в квартире Городские квартиры, дома без погреба Сухой воздух, перегрев, ограниченное пространство Холодильник, застеклённая лоджия, парафин, глина, вермикулит Оставлять в грунте под укрытием Очень мягкий климат, приморские районы Выпревание, неожиданное сильное промерзание Толстая мульча, укрывной материал, дуги, утепление как для теплицы Выращивать как однолетние (без хранения) Любой регион Ежегодные затраты на новый посадочный материал Покупка клубней, семян, удобрений

Как правильно выкопать и подготовить георгины

За 1-2 недели до предполагаемого выкапывания прекратите азотные подкормки и поливы, чтобы ткани начали "зреветь". В сухой день секатором обрежьте стебли, оставив пеньки высотой 10-15 см. Это упростит работу лопатой. Отступите от центра куста 20-30 см и аккуратно обкопайте его по кругу вилочной лопатой или садовыми вилами, стараясь не прорезать корни. Осторожно подденьте корневище снизу и выньте ком целиком, придерживая за пеньки. Не тяните резко, чтобы не оторвать корнеклубни от шейки. Стряхните основную землю, осмотрите корни, удалите крупные повреждённые участки и явно больные части. При необходимости промойте корнеклубни в воде, чтобы оценить состояние. Дайте им обсохнуть на сетке или газетах в тени при хорошей вентиляции 2-3 дня. Обрежьте мелкие сухие корешки, подгнившие участки срежьте до здоровой ткани, срезы присыпьте толчёным углём или обработайте фунгицидом. При желании разделите крупный куст на делёнки, следя, чтобы на каждом фрагменте оставалась часть корневой шейки с почками возобновления. Обработайте корнеклубни фунгицидом (порошком или раствором), дайте подсохнуть. Уложите посадочный материал в ящики слоями, пересыпая сухим торфом, опилками, песком или вермикулитом, и перенесите в подготовленное место хранения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Обрезать стебли "по земле" → сложно поднять куст, выше риск травмировать шейку → оставляйте пеньки 10-15 см.

Выкапывать на сырой тяжёлой почве → ком налипает, клубни повреждаются, дольше сохнут → выберите сухой день, при тяжёлой земле используйте доски, чтобы не топтать грунт.

Хранить клубни в пакете без вентиляции → появляются плесень и гниль → делайте отверстия, используйте бумагу или перфорированную плёнку.

Держать ящики возле батареи или обогревателя → клубни пересыхают и сморщиваются → выбирайте прохладное место с температурой +3…+7 °C.

Не проверять посадочный материал зимой → гниль быстро распространяется на соседние клубни → осматривайте ящики хотя бы раз в месяц, больные экземпляры удаляйте.

А что если нет погреба или подвала

Если есть застеклённая лоджия, можно хранить георгины там, используя утеплённые ящики, пенопласт и слой вермикулита или опилок. Важно следить, чтобы температура не опускалась ниже 0 °C.

В городской квартире часть посадочного материала хранят в овощном отделении холодильника, завернув клубни в бумагу или крафт-пакеты и добавив немного влажного мха сфагнума.

При очень мягком климате допустимо оставить кусты в грунте, но под плотной мульчой и укрывным материалом, как теплолюбивые растения вокруг теплицы. При первых сильных холодах лучше всё же выкопать самые ценные сорта.

Плюсы и минусы выкапывания и зимнего хранения

Пункт Плюсы Минусы Выкапывание клубней Сохранение сортов, контроль за здоровьем растений Дополнительная работа осенью Хранение в погребе/подвале Стабильная температура, можно держать много посадочного материала Требуется подходящее помещение Хранение в квартире Удобно контролировать состояние клубней Сухой воздух, риск перегрева, мало места Парафин, глина, вермикулит Защита от пересыхания, компактное размещение Нужны материалы и аккуратность при подготовке Покупка новых клубней каждый год Нет забот о хранении Регулярные траты, потеря редких сортов

FAQ

Как выбрать способ хранения георгин в квартире?

Если клубней немного, удобнее всего холодильник или застеклённая лоджия. В овощном отделении создают более стабильную температуру, а на лоджии важно предусмотреть утепление ящиков и защиту от минуса.

Можно ли хранить георгины в теплице?

Только в тёплых регионах и при дополнительном утеплении. В обычной дачной теплице без обогрева грунт всё равно промерзает, и клубни погибнут, даже если вокруг есть мульча и садовый инвентарь.

Чем лучше пересыпать клубни при хранении?

Подходят сухой торф, крупные опилки, песок, вермикулит. Главное требование — материал должен быть сухим, рыхлым и не слёживаться, чтобы к клубням поступал воздух.

Нужно ли делить кусты каждый год?

Не обязательно, но разросшиеся корнеклубни удобно делить раз в 2-3 года: так молодые делёнки лучше трогаются в рост и формируют более аккуратные кусты.

Мифы и правда

Миф: георгины можно хранить просто в пакетах на балконе.

Правда: без контроля температуры и вентиляции клубни либо вымерзнут, либо сгниют.

Миф: если клубень немного подмёрз, он "отойдёт" и всё будет в порядке.

Правда: подмороженные ткани чаще всего загнивают, заражая соседние.

Правда: подмороженные ткани чаще всего загнивают, заражая соседние.

Миф: чем теплее хранение, тем лучше переживут зиму.

Правда: при комнатной температуре клубни быстро теряют влагу и высыхают. Оптимум — прохлада и стабильность.

Правда: при комнатной температуре клубни быстро теряют влагу и высыхают. Оптимум — прохлада и стабильность.

Три интересных факта о георгинах

Родина георгин — горные районы Мексики, где их корни когда-то использовали как овощ, несмотря на то, что сегодня мы воспринимаем их исключительно как декоративную культуру. Современные сорта могут достигать более метра в высоту, а диаметр некоторых махровых соцветий сопоставим с небольшой тарелкой. В коллекциях энтузиастов насчитываются десятки и сотни сортов, поэтому грамотно организованное хранение клубней зимой важнее любой модной теплицы или наборов удобрений.

Исторический контекст

Георгины появились в российских садах ещё в XIX веке и быстро стали "дачной классикой" наряду с флоксами и пионами. В советское время садоводы массово выращивали их в цветниках, а зимой хранили клубни в подвалах, ящиках из-под овощей и даже в старых ящиках из теплиц, пересыпая песком или сухим торфом. Современные материалы — агроволокно, вермикулит, специальные фунгициды — лишь облегчили задачу, но принцип остался прежним: георгины выкапывают, сушат и убирают в прохладное место до весенней посадки.

Если подобрать подходящий способ хранения под свои условия, георгины будут возвращаться в ваш сад из года в год, превращая обычную клумбу в яркий и надёжный цветник.