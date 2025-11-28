Перекорм зимой страшнее недокорма: как понять, что растение отравилось удобрениями

Декабрь — время, когда зелёные любимцы переходят в разные стадии зимовки. Большинство комнатных растений замедляют рост и расходуют минимум энергии, а значит, их потребности в питании меняются. Одни культуры продолжают цвести и требуют поддержки, другие полностью "засыпают" и не нуждаются ни в удобрениях, ни в частом поливе. Чтобы зимой не навредить растениям, важно учитывать их биоритмы и правильно подбирать режим подкормки.
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
подкормка комнатных растений
Какие растения требуют удобрения зимой
Цветущие зимние виды
Зимнее цветение — обычная практика для многих тропических культур, и именно в этот период они особенно нуждаются в подкормках. Когда цветение завершится, дозировку удобрений снижают.
К растениям, активно цветущим зимой, относятся:
пуансеттия;
цикламен;
азалия;
декабрист;
бегония;
узамбарская фиалка.
Виды, не имеющие выраженного периода покоя
Родом из влажных тропиков, эти растения растут почти круглый год, поэтому зимой им достаточно мягких, редких подкормок.
К таким культурам относятся:
фикусы;
пальмы;
спатифиллум;
монстера;
циперус;
диффенбахия;
традесканции;
аллоказия;
папоротники;
пеларгонии.
Растения, полностью "спящие" зимой
Эти культуры сбрасывают листья или впадают в выраженный период покоя. Им удобрения противопоказаны.
В эту группу входят:
глоксинии, гиппеаструмы, ахименесы, каладиумы;
кактусы и суккуленты, засыпающие до весны.
Как понять, что растению требуется питание
Если культура демонстрирует признаки дефицита микроэлементов, её подкармливают, но в сокращённой дозировке.