Сливовые великаны рвут шаблоны: сорта, чьи плоды растут до рекордных размеров и тают, как мёд

Слива остаётся одним из самых популярных фруктовых деревьев в садах средней полосы. Плоды ценят за сладость, насыщенный вкус, универсальность в переработке и высокое содержание витаминов. Особенно привлекательны крупноплодные разновидности — они дают эффектный урожай, удобны в сборе и отличаются десертными характеристиками. Ниже собраны проверенные сорта, способные стабильно плодоносить в условиях умеренного климата.
Позднеспелый сорт, урожай снимают с середины сентября. Дерево среднерослое, высотой до 4 м, с округлой не густой кроной. Плоды очень крупные — до 110 г, тёмно-синие, яйцевидные, с характерным сизым налётом. Мякоть сочная, сладкая с лёгкой кислинкой. Урожай стабильный, начиная с 3-4-го года. Сорт частично самоплодный, морозостойкость средняя. Устойчив к ряду грибковых заболеваний, но требует защиты от вредителей. Подходит для свежего потребления и переработки, хорошо переносит транспортировку.
Созревает в начале сентября. Дерево компактное, высотой до 4 м, крона густая и пирамидальная. Плоды массой около 80 г, овальные, красно-лиловые, с плотной кожицей и интенсивным восковым налётом. Мякоть кисло-сладкая, ароматная. Урожай начинают собирать на 3-4-й год. Сорт самоплодный, зимостойкий, устойчив к большинству болезней, кроме монилиоза. Переносит хранение и перевозку, но чувствителен к засухе.
Урожайный поздний сорт, снимается в конце сентября. Дерево сильнорослое с округлой средней густоты кроной. Плоды 70-80 г, тёмно-фиолетовые, вытянутые и слегка асимметричные, с плотной кожицей. Мякоть нежная, кисло-сладкая. Плодоношение наступает рано — на 2-3-й год. Сорт частично самоплодный, зимостойкий, хорошо переносит заболевания и атаки вредителей. Подходит для свежего потребления и переработки.
Позднеспелый сорт, созревающий во второй декаде сентября. Дерево высотой до 4 м, с округлой средней густоты кроной. Плоды крупные, 50-70 г, сине-бордовые, округлые, с сочной кисловато-сладкой мякотью. Плодоношение начинается на 5-6-й год. Сорт самоплодный, зимостойкий, устойчив к парше и засухе. Хорошо хранится и транспортируется.
Среднепоздний сорт, урожай собирают во второй декаде августа. Дерево до 4 м высотой, крона широкая и развесистая. Плоды 50-60 г, вытянутые, тёмно-фиолетовые, с плотной кожицей и медовой кисло-сладкой мякотью. Урожай начинает формироваться на 4-5-м году. Сорт самоплодный, очень зимостойкий, устойчив к монилиозу, клястероспориозу и коккомикозу. При чрезмерном урожае ветви могут надламываться, а плоды слегка мельчать. Отличается устойчивостью к растрескиванию.
Суперранний сорт: первые плоды получают уже в конце июля. Дерево среднерослое, с широкой густой кроной. Плоды до 60 г, вытянутые, пурпурные, с плотной кожицей и очень сочной сладкой мякотью. Плодоношение начинается на 3-4-м году. Сорт самобесплодный, поэтому нуждается в опылителях. Зимостойкий, устойчивый к большинству вредителей и заболеваний. Требует регулярной обрезки.
Позднеспелый сорт, созревание — вторая декада августа. Дерево до 4 м высотой, крона высокая, овальная и редкая. Плоды яйцевидные, массой 50-60 г, темно-фиолетовые с густым налётом. Мякоть плотная, сладкая с лёгкой кислинкой. Плодоношение начинается на 4-5-м году. Сорт частично самоплодный, среднезимостойкий, устойчив к полистигмозу и шарке, но уязвим к монилиозу. Хорошо переносит транспортировку.
|Сорт
|Масса плода
|Срок созревания
|Урожайность
|Гигант
|90-110 г
|середина сентября
|до 70 кг
|Исполинская
|до 80 г
|начало сентября
|до 45 кг
|Blue Bell
|70-80 г
|третья декада сентября
|до 65 кг
|Президент
|50-70 г
|середина сентября
|до 70 кг
|Богатырская
|50-60 г
|вторая декада августа
|до 80 кг
|Стартовая
|50-60 г
|конец июля
|до 40 кг
|Stenley
|50-60 г
|вторая декада августа
|до 50 кг
Оценить сроки созревания — ранние сорта обеспечат урожай уже летом, поздние — осенью.
Уточнить совместимость сортов: самобесплодные варианты требуют опылителя.
Подобрать деревья с подходящей зимостойкостью для вашего климата.
Учитывать устойчивость к грибковым заболеваниям.
Сравнить размеры плодов и их вкус для выбранных задач — свежего потребления или переработки.
Если участок холодный и возвратные заморозки часты, посадите поздноцветущие сорта — Blue Bell или Президент. Они меньше страдают от весенних перепадов.
Как выбрать сливу для компотов и варенья?
Подойдут сорта с плотной мякотью — Стенли, Богатырская, Blue Bell.
Какие сорта самые сладкие?
Стартовая, Богатырская и Гигант отличаются выраженной сладостью.
Сколько хранится урожай?
Поздние сорта (Президент, Исполинская) лежат дольше благодаря плотной кожице.
Европейские крупноплодные сливы чаще имеют плотную кожицу — это повышает лёжкость.
Некоторые сорта дают первые плоды уже на 2-й год.
Плотный восковой налёт служит естественной защитой от пересыхания.
Первые крупноплодные сорта выводили в садах Восточной Европы.
В XIX веке селекционеры начали массово улучшать морозостойкость слив.
Современные гибриды создают с прицелом на устойчивость к грибковым болезням.
