Урожай свёклы удваивается без удобрений: одна хитрость меняет всё с первого полива

Свекла остаётся одной из самых благодарных культур на грядках: она неприхотлива, долго хранится и подходит для десятков блюд, от борща до овощных пюре. Но за внешней простотой у этой культуры есть тонкости, которые напрямую влияют на результат. Чтобы корнеплоды получались ровными, сочными и сладкими, важно правильно подобрать место, подготовить почву, выбрать подходящий сорт и соблюдать простую, но чёткую агротехнику.
Свекла бывает ранней (80-100 дней), средней (100-130 дней) и поздней (до 145 дней). Ранние сорта удобны для летнего стола, средние и поздние — для зимнего хранения. Кроме сроков созревания, обращают внимание на форму (округлая, цилиндрическая), цвет (классический бордовый, розовый, жёлтый) и плотность мякоти. Разные сорта по-разному реагируют на кислотность почвы, влагу и тепло, поэтому описание производителя — главный ориентир перед посевом.
|Параметр
|Ранние сорта
|Средние
|Поздние
|Урожайность
|Средняя
|Высокая
|Очень высокая
|Хранение
|Плохое
|Хорошее
|Отличное
|Почва
|Лёгкая
|Плодородная
|Умеренно тяжёлая
|Устойчивость к стрелкованию
|Низкая
|Средняя
|Высокая
Культура любит солнечные и открытые места, где воздух свободно циркулирует, а почва не "стоит" после дождя. Лучшие предшественники — огурцы, картофель, кабачки, бобовые, морковь и перцы. Нежелательно сажать свеклу после мангольда или шпината: болезни и вредители у них общие.
Почва должна быть слабокислой или нейтральной. Если осенью участок не раскисляли, стоит внести древесную золу или доломитовую муку. На тяжёлых землях добавляют торф, песок или готовый почвогрунт для корнеплодов. Из удобрений подходят комплексные смеси с бором и марганцем (Растворин, Фертика, Цитовит).
Уберите растительные остатки и сорняки.
Перекопайте землю и добавьте компост или перегной.
Присыпьте удобрениями с микроэлементами.
Разровняйте поверхность и нарежьте борозды.
Горячей водой пролейте участок, если весна холодная.
Подходит для регионов с коротким летом. Семена высевают сухими в холодную землю, когда риск оттепели исчез. Междурядья — 25-30 см, глубина — 2-3 см. Сверху обязательно слой мульчи, который защитит посадки от морозов.
Проводят, когда почва прогрелась до 8-10°С. Чтобы ускорить всходы, семена замачивают в тёплой воде и дезинфицируют в слабом растворе марганцовки. В прохладную погоду грядку накрывают агроволокном — это ускоряет прогрев и защищает будущие всходы.
Используют там, где лето короткое. Семена заглубляют не более чем на 1 см, держат при 18-20°С до появления всходов. После пикировки температуру понижают — так рассада становится крепче. Пересаживают в открытый грунт при наличии 2-3 настоящих листьев.
Свекла любит равномерную влажность. Норма — 7-15 л на 1 кв. м, в жару — до 20 л. За две недели до уборки полив прекращают. Рыхление проводят после каждого дождя и полива: так почва не покрывается коркой, корни лучше дышат, а влага дольше задерживается в глубине.
Свекла всходит пучками, поэтому прореживание — обязательная процедура.
Удаление сорняков — важная профилактика болезней.
Для активного роста корнеплоду нужны азот, калий, магний, бор и марганец.
После 3-4 листьев — раствор мочевины или коровяка.
Через две недели — калимагнезия, суперфосфат и микроэлементы.
В августе — подкармливают калием для развития плотной мякоти.
Дважды за сезон - раствор соли (1-2 ст. л. на 10 л воды), чтобы повысить сахаристость.
Свеклу поражают мучнистая роса, фомоз, церкоспороз, пероноспороз и альтернариоз. Ослабленные растения быстро теряют листья и задерживаются в росте. Помогают профилактика Фитоспорином-М, соблюдение севооборота, аккуратная прополка.
Из вредителей опасны тля, долгоносик, свекловичная муха, галловая нематода, медведка, слизни. Для защиты используют золу, табачную пыль, мыльные растворы, а при необходимости — препараты Фитоверм, Актара, Биотлин, Слизнеед.
Свеклу убирают до заморозков, ориентируясь на признаки зрелости: нижние листья желтеют, корнеплод достигает характерного для сорта размера. Корнеплоды очищают от земли, аккуратно обрезают ботву (оставляют 5 мм) и закладывают в ящики. Лучшие условия хранения — температура +2…+4°С и умеренная влажность.
Используйте рассаду, мульчирование почвы, плёночные укрытия и сортовые линии, которые специально выведены для ранней отдачи. На холодных почвах помогают грядки-короба — они прогреваются быстрее.
Какую свеклу выбрать для хранения?
Поздние сорта: они плотнее и лучше переносят зиму.
Нужно ли окучивать свеклу?
Нет, она этого не любит: оголённую часть корнеплода лишь присыпают землёй.
Почему свекла растёт мелкой?
Причины: кислая почва, нехватка бора, загущённые посадки, нерегулярный полив.
Свекла — один из старейших корнеплодов, известный с античности.
Бор — ключевой микроэлемент: именно он отвечает за сладость мякоти.
В регионах с мягкой зимой свекла иногда перезимовывает и даёт самосев.
В Древней Греции свеклу считали священным растением и приносили в дар богам.
В Европе культура стала массовой после появления сахарных заводов XVIII века.
В СССР её выращивали в промышленных масштабах, а агротехника стала эталоном для многих стран.
