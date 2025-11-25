Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сад застывает между осенью и зимой: тёплый сентябрь и ранний снег поставили урожай под удар

Сильные морозы до −40 °C угрожают выживанию отдельных сортов — Шубина
6:48
Садоводство

Осень в Новосибирской области в этот раз нарушила привычный ритм жизни сада. Тёплый сентябрь внезапно сменился снегопадом и ночными минусами, а плодовые деревья так и не вошли в естественную фазу подготовки к зиме. Многие дачники уже заметили: листья не опали, кроны стоят чёрными и пожухлыми, а почки — незрелые. Всё это повышает риск того, что следующей осенью сад может остаться без яблок и груш.

Осенняя обрезка яблони
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенняя обрезка яблони

Почему деревья "зависли" и не подготовились к зиме

Главная проблема оказалась в том, что осенью не произошло нормального оттока питательных веществ. Для яблонь и груш этот процесс критически важен: дерево переводит силы в древесину, а листу позволяет завершить сезон и спокойно уйти. Но сентябрь был слишком тёплым, и растения вели себя так, словно лето продолжается.

Снег, выпавший в октябре, лишь усугубил ситуацию. Деревья не сбросили листву, не завершили физиологический цикл и не успели укрепить ткани перед морозами. Листва почернела, но не облетела — это признак того, что растение вошло в холодный период неподготовленным.

"Яблони и груши не успели сбросить лист — это главный показатель неподготовленности. Сейчас можно увидеть, что они пожухлые, черные стоят, а не желтые, как положено", — подчеркнула кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Теперь дальнейшая судьба урожая зависит от силы морозов. Если температура опустится ниже -35 °C, пострадают не только почки, но и однолетний прирост — основа будущего плодоношения.

"Если будут серьезные температуры в -35…-40 градусов, то некоторые сорта яблонь и груш могут просто-напросто не пережить эту зиму. И однолетний прирост очень сильно подмерзнет", — объяснила Шубина.

Сравнение возможных рисков для сада

Фактор риска Что происходит Чем грозит
Несброшенная листва Нет оттока питательных веществ Ослабление древесины, гибель цветочных почек
Резкое похолодание Дерево не успело перейти в состояние покоя Подмерзание однолетних побегов
Сильные ветра Перегибы и надломы скелетных ветвей Потеря плодовых веточек
Морозы ниже -35 °C Поражение камбия и древесины Гибель дерева или полная потеря урожая

Как помочь саду пережить зиму

  1. Осмотрите деревья при первой возможности. Проверьте кору, кроны, приросты, отметьте трещины и надломы.

  2. Установите опоры под ветви, если они гнутся под весом снега или мокрой листвы. Подойдут деревянные подпорки из инвентаря или быстросборные Т-образные стойки.

  3. Закройте стволы сеткой или металлической проволокой от грызунов — высота защиты должна доходить до уровня будущего снегового покрова.

  4. Не используйте удобрения — ни азотные, ни калийные. В этот период любое питание только ухудшит ситуацию.

  5. Не проводите обработки от болезней и вредителей — они больше не усвоятся.

  6. После сильных ветров удалите только повреждённые части ветвей. Полноценную обрезку перенесите на весну.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использовать азотные удобрения поздней осенью
    → Усиление роста, что приведёт к подмерзанию побегов
    → Оставить почву без подкормок до весны, а затем внести комплексное удобрение для плодовых

  • Удалять листву вручную
    → Травмирование почек, задержка восстановления
    → Дать листве упасть естественным образом под ветром и снегом

  • Не защитить стволы от грызунов
    → Повреждение коры и обгрызание штамба
    → Применить пластиковую сетку, лапник или металлическую защиту

А что если…

Тогда у сада появится шанс восстановиться. Древесина, не успевшая вызреть, всё же переживёт сезон. Часть плодовых почек сохранится, и урожай может быть ниже обычного, но не нулевым. Весной деревья потребуют аккуратной обрезки, обработки стимуляторами (например, гуматами или биокомплексами) и умеренной подкормки.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Мягкая зима может спасти часть почек Риск потери всего урожая
Большинство деревьев ещё живые и восстанавливаются Подмерзание однолетних побегов
Возможность весенней коррекции Угроза гибели крупноплодных сортов
Можно заранее подготовить сад Погодные риски непредсказуемы
Усиление контроля за деревьями Высокая нагрузка на садовода

FAQ

Можно ли сейчас помочь дереву удобрениями?
Нет. Любая подкормка спровоцирует рост, который точно вымерзнет.

Нужно ли обрывать листья вручную?
Ни в коем случае. Это травмирует почки и ухудшает зимостойкость.

Что делать, если побеги подмерзнут?
Весной провести санитарную обрезку, обработать стимуляторами и помочь восстановлению коры.

Мифы и правда

Миф: раз листья не опали, значит дерево здоровее.
Правда: это признак отсутствия подготовки к зиме — состояние опасное.

Миф: снег спасёт от мороза.
Правда: при ранних снегопадах земля промерзает неравномерно, и корни страдают.

Миф: внезапный холод сам заставит дерево сбросить листья.
Правда: физиологический процесс запускается только при постепенном охлаждении.

Три интересных факта

  1. Плодовые деревья начинают готовиться к зиме ещё в августе, когда сокращается световой день.
  2. У крупных сортов яблонь зимостойкость всегда ниже, чем у мелкоплодных.
  3. Сердцевина побега выдерживает мороз хуже, чем кора, поэтому именно однолетний прирост страдает первым.

Исторический контекст

Сады Новосибирской области всегда зависели от резких перепадов температуры. В разные годы регион переживал массовые вымерзания плодовых культур — например, в конце 1970-х и начале 2000-х, когда зима приходила внезапно после тёплой осени. Те события подтолкнули садоводов к выбору устойчивых сортов, утеплению штамбов и развитию методов снегозадержания. Современный климат снова показывает, что резкие скачки температуры остаются важнейшим испытанием для плодовых деревьев, а садоводам приходится адаптировать уход под изменчивые условия.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
