Зима подкрадывается к клумбе: один приём спасает розы, даже когда земля как камень

Розы переживают зиму по-разному: одни стойко выдерживают морозы, другие реагируют на холод значительно острее. Чтобы растения не потеряли силы к весне и порадовали пышным цветением, им нужна грамотная подготовка. Своевременная защита становится своеобразным "страховочным слоем", который удерживает тепло, предохраняет корни и предотвращает вымерзание молодых побегов.
Не все сорта одинаково реагируют на морозы. Некоторые кусты способны зимовать практически без помощи садовода, но есть и более чувствительные. Устойчивее других ведут себя старинные садовые розы и дикие виды, а также те, что цветут всего один раз — их древесина вызревает быстрее, поэтому холод переносится легче.
Однако значительная часть современных сортов требует обязательного укрытия. Особенно важно защитить:
Даже среди морозостойких разновидностей встречаются те, что реагируют на холод нервнее. Поэтому в большинстве регионов разумнее укрывать почти все посадки — такая страховка окупается обильным летним цветением.
Самый популярный метод зимнего укрытия — создание высокой земляной насыпи вокруг основания куста. Она защищает корни и место прививки, которое считается самым уязвимым. Для насыпи подходит садовая земля, смешанная с перепревшим компостом. Также можно использовать:
Торф для этих целей не подходит — он впитывает слишком много влаги и может спровоцировать развитие грибковых заболеваний. Важно, чтобы материал был сухим: мокрая масса при замерзании легко повреждает ткань растения.
Высота насыпи зависит от типа розы. Для крупных и плетистых сортов достаточно около 20 см, для миниатюрных — примерно 10 см. Сверху часто кладут лапник: он фиксирует снег, дополнительно утепляет и защищает от ветра.
Плетистые розы требуют отдельного подхода. Их длинные побеги нежелательно оставлять вертикально. Если конструкция позволяет, побеги снимают с опоры, связывают и аккуратно укладывают на землю. Основание куста окучивают, а сами плети закрывают лапником, соломой или укрывным материалом.
Если куст слишком массивный или жесткий, и снять его невозможно, укрывают всю опору — обматывают дышащим полотном или соломенными матами. Главное — не использовать пленку: она не пропускает воздух, что приводит к прению.
Штамбовые розы — самые нежные. Их крона расположена высоко, и место прививки особенно подвержено рискам. Классический способ защиты:
Снять опору.
Осторожно наклонить штамб к земле в момент, когда древесина наиболее гибкая.
Уложить крону в заранее подготовленную выемку.
Зафиксировать металлическими шпильками.
Засыпать землей и накрыть лапником.
Если наклон невозможен, крону утепляют дышащими материалами и качественно окучивают основание.
"Стебли штамбовых роз нельзя закрывать непроницаемыми материалами", — отметил садовник Иван Петров.
Укрывают розы после первых стабильных заморозков и полного листопада — обычно в ноябре. Торопиться не стоит: раннее закрытие создает эффект парника, побеги могут выпреть.
Перед началом работ убирают засохшие листья и поврежденные части. Если роза заболела грибком, удаляют и поражённые побеги. Глубокую осеннюю обрезку лучше не проводить — свежие срезы к зиме не затягиваются.
Весной укрытие снимают постепенно: сначала проветривают, затем убирают защиту полностью и разравнивают землю.
Корни контейнерных растений защищены слабее: тонкий слой земли быстро промерзает. Чтобы сохранить такие розы, используют несколько решений:
Полив зимой обязателен, но редкий: земля должна оставаться слегка влажной, не пересыхать полностью.
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Окучивание
|Простота, надёжность, защита корней
|Не спасает длинные побеги плетистых сортов
|Лапник
|Защита от ветра, снега, грызунов
|Требует предварительного окучивания
|Агротекстиль
|Легкий, дышащий материал
|Нужна надежная фиксация
|Перенос в помещение (для горшков)
|Максимальная безопасность
|Есть риск недостатка света
Проверьте состояние роз — нет ли болезней и повреждений.
Снимите листья, уберите мусор вокруг куста.
Подготовьте почвенную смесь для насыпи.
Окучьте основание, создавая надежный защитный холм.
Выберите материал укрытия: лапник, агроволокно, солома.
Зафиксируйте укрытие шпильками или камнями.
Весной снимайте защиту постепенно.
В малоснежный сезон земля промерзает глубже. В этом случае кусты нужно дополнительно утеплить лапником и мульчей — снег легко заменить дополнительным слоем органического материала.
|Плюсы
|Минусы
|Повышает выживаемость кустов
|Требует времени
|Сохраняет молодые побеги
|Может вызвать прение при ошибках
|Уменьшает риск заболеваний весной
|Нужна постепенная весенняя адаптация
Как выбрать подходящий материал для укрытия?
Лучше всего подходит дышащий агротекстиль плотностью 50-80 г/м² и лапник. Они защищают от холода и не создают парникового эффекта.
Сколько стоит качественный укрывной материал?
Цены начинаются от 200-300 рублей за метр агроволокна и выше — в зависимости от плотности.
Что лучше: лапник или агроткань?
Для крупных кустов эффективнее комбинировать оба варианта: лапник создает каркас, а агроткань усиливает тепловой барьер.
Лапник не только согревает, но и отпугивает грызунов.
Сухой снег — лучший природный теплоизолятор.
В контейнерных розах зимой "засыпает" только надземная часть — корни продолжают медленно работать.
