Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГИБДД разъяснила правила обозначения выступающих за габариты грузов-инспектор
Тренировка со стулом укрепляет глубокие мышцы у людей старше 50 — Тайлер Рид
Двойной помол снижает сочность фарша на 20 процентов — ВНИИ мясной промышленности
Ритуализация действий является ранним признаком ОКР — психолог Абравитова
Лондон призвал Москву сесть за стол переговоров по Украине
Орбита звёзд Apep составляет 190 лет по данным телескопа Уэбб — Sciencepost
Дискомфорт кошки при затяжном зрительном контакте выявили зоологи
Стас Садальский раскритиковал передачу Малахова о Мордюковой
Подходит к концу срок регистрации товарного знака Philips в РФ — эксперт Энтин

Осень расставляет ловушки, а гортензия в них падает первой: спасает странная смесь под корнем

Позднее мульчирование предотвращает гниль и повреждение корней гортензий — Aсlualno
6:29
Садоводство

Осенний уход за гортензиями всегда вызывает много вопросов: стоит ли обрезать, нужно ли укрывать, когда мульчировать? Эти декоративные кустарники действительно чувствительны к перепадам температур, и то, как они переживут холодный сезон, напрямую влияет на количество бутонов будущей весной. Чтобы растения не страдали от неожиданных заморозков, важно вовремя провести несколько простых процедур.

Гортензии в саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гортензии в саду

Почему подготовка гортензий к холоду так важна

Гортензии начинают терять листья уже к концу ноября, но это вовсе не означает, что их можно оставить без внимания. Корневая система легко повреждается при ночных скачках температуры, а резкие оттепели нередко приводят к выпреванию и развитию гнили. Отсюда — слабые побеги и скудное цветение на следующий год.

Специалисты подчёркивают, что один из основных методов защиты — правильное мульчирование. Оно помогает стабилизировать влажность, сглаживает температурные колебания и оберегает корни от промерзания и иссушающих зимних ветров.

Как правильно защитить гортензии от холода

Мульчирование выполняют только после первых устойчивых заморозков, когда почва начнёт схватываться. Если сделать это слишком рано, сырость может привлечь грызунов или спровоцировать развитие болезней. Подойдут солома, кора, компост или измельчённые сухие листья. Перед засыпкой важно убрать сорняки, снять тонкий верхний слой земли, если он уплотнился, и аккуратно разрыхлить почву.

Слой мульчи распределяют равномерно, избегая плотного контакта материала со стеблем. Это помогает предотвратить застой влаги у основания куста. Зимой желательно пару раз проверить состояние мульчи: она должна оставаться рыхлой и сухой, чтобы растение не выпревало.

Основы здорового роста: что важно учесть

Холодостойкость гортензий зависит от зрелости побегов и силы корневой системы. Растение гораздо легче переносит зиму, если растёт на подходящем месте. Гортензии предпочитают полутень, отсутствие сквозняков и удалённость от грунтовых вод. Почва должна быть слегка кислой, плодородной и воздухо-проницаемой. Чтобы улучшить её структуру, используют компост, торф, листовой перегной, а также песок или мелкую керамзитовую крошку.

Гортензии не любят конкуренции с крупными деревьями и мощными кустарниками, поэтому их лучше высаживать отдельно. В течение сезона важно соблюдать умеренный полив: земля должна быть постоянно влажной, но не заболоченной. Молодые растения в первый год не обрезают — им нужно свободно формировать побеги.

Некоторые садоводы предпочитают в первый сезон держать гортензии в контейнерах. Это позволяет осенью перенести их в прохладное помещение с температурой около 5-7 градусов и защитить от резких морозов.

Сравнение

Параметр Гортензия в открытом грунте Гортензия в контейнере
Защита зимой Требует мульчи и укрытия Переносится в прохладное помещение
Контроль влажности Зависит от погоды Легко регулировать
Рост и развитие Быстрее при хорошей почве Медленнее, зависит от объёма ёмкости
Риск заболеваний Средний Низкий при правильном уходе
Подготовка к весне Проводится на месте Пересадка по необходимости

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте состояние куста: удалите слабые и повреждённые листья.

  2. Подготовьте почву — разрыхлите и уберите мусор.

  3. Добавьте компост или листовой перегной для поддержки корней.

  4. После первых заморозков уложите мульчу толщиной 5-10 см.

  5. Зафиксируйте укрытие лапником или лёгким садовым материалом, если зима ожидается суровой.

  6. Контейнерные гортензии перенесите в прохладу и сократите полив.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Раннее мульчирование → риск гнили и вредителей → дождитесь первых устойчивых заморозков.
  • Использование свежих опилок → закисление почвы → применяйте перепревшие материалы или кору.
  • Сильная осенняя обрезка → отсутствие цветения весной → ограничьтесь санитарной формировкой.

А что если…

Если зимой прогнозируются сильные морозы без снега, можно дополнительно установить вокруг куста каркас из дуг и накрыть его нетканым материалом. Это создаст воздушную "подушку" и защитит побеги от вымерзания.

Плюсы и минусы

Плюсы ухода Минусы ухода
Снижает риск вымерзания Требует времени осенью
Улучшает цветение Нужны материалы для мульчи
Защищает корни от перепадов Влажные зимы усложняют контроль состояния
Повышает устойчивость к болезням Может понадобиться повторная проверка зимой

FAQ

Как выбрать подходящую мульчу?
Лучше всего подходят натуральные материалы: кора, листовой перегной, компост или сухая солома.

Сколько стоит подготовка гортензии к зиме?
Если использовать природные материалы с участка, расходы минимальны. Покупные мульчи стоят от 200 до 600 рублей за мешок.

Что лучше: контейнерное или грунтовое выращивание?
В холодных регионах контейнеры удобнее, так как растение можно занести в укрытие. В тёплых областях предпочтительнее открытый грунт — кусты растут быстрее.

Мифы и правда

  • Миф: гортензии нельзя выращивать в полутени.
    Правда: полутень — идеальный вариант, особенно для крупных сортов.
  • Миф: мульча утепляет только корни.
    Правда: она также удерживает влагу и защищает почвенную микрофлору.
  • Миф: осенью обязательно обрезать куст.
    Правда: сильная обрезка может навредить цветению, если сорт закладывает бутоны на старых побегах.

Три интересных факта

  1. Гортензии лучше переносят холод, если почва богата органикой.
  2. В Европе некоторые сорта выращивают исключительно в кадках и зимуют в каменных подвалах.
  3. Оттенок соцветий может меняться в зависимости от кислотности грунта.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Красота и стиль
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Новости спорта
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Домашние животные
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Лёд хранил это 39 тысяч лет: находка раскрыла тайный механизм смерти доисторического детёныша
Лёд хранил это 39 тысяч лет: находка раскрыла тайный механизм смерти доисторического детёныша
Последние материалы
Прах Плисецкой и Щедрина развеяли над рекой Окой
Розенбаум обвинил современных артистов в звёздной болезни
В Госдуме предложили изучить возможность введения льгот на бензин
Индийские Су-30МКИ показали мощь на военных учениях во Франции — MWM
Соединительная ткань усиливает мышечные движения — физиологи
Вена раскрылась с новой стороны —журнал Livingetc
ЦБ может удивить рынок в декабре — президент РСПП Шохин
Данные Вояджера-1 нужны для будущих межзвездных полетов — астрофизик Абубекеров
Водный раствор белого уксуса назван безопасным для очистки холодильника —Malatec
Подмышки можно осветлить с помощью лимона и соды — косметолог Людмила Елисавецкая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.