Никаких капканов и ядов: садоводы нашли способ, от которого кроты теряют почву под лапами

Просыпаетесь утром — а грядки будто прошёл трактор: вспученная земля, заваленные растения и странные ходы под кустами. Это не стихийное бедствие, а работа кротов. Эти животные не питаются растениями, но их охота за червями и личинками превращает аккуратный участок в поле боя. Однако бороться с ними можно гуманно — без отравы и капканов.
Главное — понять слабые стороны крота. Он не выносит вибрацию, резкие запахи и постоянный шум. Используя эти особенности, садоводы научились отпугивать незваных гостей простыми подручными средствами.
Несмотря на разрушенные грядки, кроты не разрушают посадки специально. Их цель — насекомые, живущие в плодородной почве. При этом тоннели, которые зверьки прорывают в поисках пищи, оголяют корни и разрушают структуру грунта.
Полностью избавиться от кротов невозможно — они снова приходят туда, где есть корм и покой. Но можно сделать участок неудобным для их обитания, и тогда животные сами уйдут в другое место.
По периметру участка вбейте металлические прутья и наденьте на них пластиковые бутылки. При ветре они вращаются и создают низкий гул, который уходит в землю. Уже через несколько дней подземная активность снижается.
Кроты не переносят резкие ароматы. В их ходы можно положить тряпки, смоченные керосином, нашатырём или чесночным настоем. Ещё мягче действуют природные средства — пижма, бузина, календула, бархатцы и рябчики.
Дополнительно можно пролить тоннели раствором:
Если кроты устроились слишком глубоко, ходы проливают водой, а затем ударяют по металлическому колу или арматуре тяжёлой лопатой. Для животного это имитирует подземное землетрясение, и оно покидает зону.
По границам грядок или вдоль дорожек посадите растения с сильным ароматом — бархатцы, чеснок, рябчик императорский, календулу. Их запах отпугивает не только кротов, но и мышей.
Простые конструкции из жестяных банок или пропеллеров от старых игрушек создают вибрацию при малейшем ветре. Чтобы эффект не исчезал, каждые 2-3 недели меняйте звучание или расположение банок — кроты быстро привыкают к повторяющимся шумам.
А что если совместить методы? Например, поставить шумовые банки вдоль грядок с календулой и пролить ходы мятным раствором. Такой "комплекс" создаёт для крота постоянный дискомфорт, и он уходит без вреда для экосистемы, сообщает дзен канал "На даче у деда Егора".
|Метод
|Эффективность
|Безопасность
|Сложность
|Результат
|Вибрация из бутылок
|4
|Полностью безопасен
|Лёгкий
|Быстрый эффект
|Запахи и настои
|3
|Безвреден
|Средний
|Требует повторения
|Вода + шум
|4
|Безопасен
|Средний
|Эффект за 1-2 дня
|Растения-барьеры
|3
|Полностью безопасен
|Лёгкий
|Долгосрочный эффект
|Шумовые банки
|4
|Экологично
|Простая установка
|Работает постоянно
Крот выбирает участок не случайно. Он приходит туда, где влажная почва и много личинок. Поэтому главное оружие садовода — чистота и уход. Регулярное рыхление, прополка сорняков и уборка травы делают землю менее привлекательной. Когда огород ухожен и живой, кроту там просто нечего искать.
|Плюсы
|Минусы
|Экологичность и безопасность
|Требуют регулярного повторения
|Не вредят растениям и животным
|Эффект не мгновенный
|Простота и доступность
|Зависимость от погоды (ветра, влажности)
Весной, сразу после схода снега — пока зверьки не успели обосноваться.
Да, они эффективны, но требуют питания и стоят дороже народных решений.
Новые холмики перестают появляться, а старые постепенно оседают.
