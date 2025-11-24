Сад засыпает, но опасность только начинается: как накрыть кусты, чтобы почки не взорвались от тепла

Укрытие в два слоя спасает даже капризные сорта роз — садовод Антон Иванов

8:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В холодное время года особенно важно позаботиться о растениях на участке — от винограда до гортензий, роз и плодовых деревьев. Осень постепенно уступает место зиме, и теперь главная задача — обеспечить надежную защиту зелёных любимцев от морозов, ветра и прочих погодных неприятностей. Правильная подготовка и укрытие помогут сохранить сад здоровым и получить хороший урожай в следующем сезоне.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Роза, укрытая зимним чехлом в снегу

Как правильно укрыть растения на зиму

Погода в средней полосе России непредсказуема, но именно в ноябре наступает период, когда необходимо капитально укрыть растения. Для гортензий важно пригнуть куст к земле, аккуратно распределить ветви, закрепить их специальными крючками, а сверху насыпать сухие листья слоем около 20 см. Подойдут и сухие ветки малины или прошлогодняя ботва цветов — выбрасывать их не стоит. Они послужат не только утеплителем, но и помогут задержать снег, а значит, сохранят корневую систему. Если материалы для укрытия отсутствуют или больны, на помощь придут специальные укрывные материалы: они хорошо сохраняют тепло, годятся для многолетнего использования и легко убираются весной.

Если растения (например, розы или гортензии) зимуют в кашпо, их рекомендуется переносить в подвал, где температура держится в пределах от 0 до +5 °C. Перед этим следует обработать растения медным купоросом, а почву — "Фитоспорином". Нет возможности убрать кашпо в тёплое место? Тогда их можно просто прикопать на участке или в теплице, используя всё тот же принцип укрытия, как для гортензий, с применением укрывного материала и картона для дополнительной защиты.

Если саженцы пришли поздно, лучше прикопать и утеплить их до весны, чем рисковать ранним пробуждением, когда почва ещё не готова.

Защита плодовых деревьев: что важно знать

Большинство современных сортов яблонь и груш выдерживают морозы до -30 °C, поэтому главное — не столько утепление, сколько защита от грызунов. Зайцы зимой часто добираются до дачных участков, особенно если выпал глубокий снег, и способны сильно навредить молодым деревьям. Для обвязки стволов используют белый спанбонд — его нарезают полосами шириной 10-30 см, обматывают ствол и закрепляют шпагатом. Подойдут и мешковина, и металлическая сетка — главное, чтобы материал прилегал плотно.

"Белый спанбонд хорошо отражает весной солнечные лучи, предотвращая ожоги на коре", — отметил садовод Антон Иванов.

Голубика и клубника: особенности зимнего ухода

Голубика отлично переносит зиму без дополнительного укрытия — для неё достаточно мульчирования торфом, корой или щепой. Укрытие тканями здесь излишне и даже вредно: повышенная влажность может привести к развитию болезней и гибели почек при резких заморозках. Исключение — только регионы с экстремально суровыми зимами.

Клубнику тоже, как правило, не укрывают: ей достаточно хорошего снежного покрова. Но если грядки высокие, участок открыт ветрам или зима малоснежная, стоит предусмотреть защиту. Для этого почву под кустами закрывают органикой — соломой, хвоей или скошенной травой, чтобы защитить корни от промерзания. Если зима суровая и снега мало, сверху на дуги можно набросить агроволокно средней плотности, что обеспечит и тепло, и вентиляцию.

Виноград и розы: нюансы подготовки к зиме

Виноград перед укрытием обязательно обрезают, пригибают лозу к земле и накрывают, когда температура стабильно опустится до -5 °C. Для укрытия подходят белый или чёрный спанбонд. Важно оставить немного открытыми торцы для вентиляции — иначе возможно подпревание.

Розы требуют особого подхода: сначала полностью удаляют листья, невызревшие побеги и лишние ветви, затем присыпают основание компостом или почвой. Только после этого устанавливают дуги и накрывают кусты спанбондом — сначала свободно, а при устойчивом минусе (-5 °C) плотно, в два слоя. Окончательно укрывать розы следует не раньше, чтобы не допустить развития болезней и преждевременного роста почек. После обрезки розы рекомендуется обработать 3% бордоской жидкостью или 5% железным купоросом. Не забудьте положить под укрытие средство против мышей.

Сравнение укрывных материалов

Материал Плотность (г/м²) Назначение Преимущества Спанбонд 17-120 Укрытие, мульчирование, парники Прочность, долговечность, УФ-защита Лутрасил 17-60 Ранние посевы, защита растений Лёгкость, устойчивость к солнцу Агроволокно 17-80 Защита, мульчирование Воздухо- и влагопроницаемость Агроспан 17, 30 Накрытие без дуг Лёгкость, удобство Агротекс 17-80 Укрытие, мульчирование Прочность, разные варианты

Как укрыть растения на зиму

Обрежьте все лишние побеги, сухие и больные части растений. Пригните стебли или лозу к земле, закрепите крючками. Сверху насыпьте слой сухих листьев, веток или мульчи. Покройте растения выбранным укрывным материалом, не забывая про вентиляцию. Установите дуги для растений, чувствительных к морозу (розы, виноград). Плотно закрепите материал только при наступлении стабильных морозов.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

Ошибка : слишком раннее укрытие.

Последствие : подпревание и гниение.

Альтернатива : ждать устойчивых заморозков.

: слишком раннее укрытие. : подпревание и гниение. : ждать устойчивых заморозков. Ошибка : укрытие голубики тканями в средней полосе.

Последствие : выпревание и повреждение почек.

Альтернатива : мульчирование.

: укрытие голубики тканями в средней полосе. : выпревание и повреждение почек. : мульчирование. Ошибка: не обработать розы от болезней.

Последствие: развитие инфекций под укрытием.

Альтернатива: обработка бордоской жидкостью.

А что если осенью внезапно потеплело

Если осенью внезапно потеплело, а укрытие уже установлено, важно проветривать укрытия и при необходимости слегка приоткрыть их, чтобы избежать парникового эффекта и гниения.

Плюсы и минусы укрывных материалов

Плюсы Минусы Лёгкость и удобство Требует аккуратности при установке Долговечность Со временем может потерять эластичность Хорошая теплоизоляция Некоторые виды пропускают влагу Многофункциональность Нужно следить за чистотой и целостностью

FAQ

Как выбрать укрывной материал?

Выбор зависит от вида растения, климата региона и желаемой плотности материала. Для зимнего укрытия лучше использовать белые материалы плотностью от 60 г/м² в два слоя.

Сколько стоит укрывной материал?

Стоимость зависит от бренда, плотности и ширины полотна. В среднем — от 20 до 70 рублей за метр.

Что лучше: спанбонд или лутрасил?

Оба материала имеют схожие свойства, но спанбонд более прочный и долговечный, а лутрасил — легче по весу.

Мифы и правда

Миф: чем толще укрытие, тем лучше для растений.

Правда: слишком плотное укрытие затрудняет вентиляцию и приводит к выпреванию.

Правда: слишком плотное укрытие затрудняет вентиляцию и приводит к выпреванию. Миф: все растения требуют одинакового укрытия.

Правда: каждая культура нуждается в индивидуальном подходе.

Правда: каждая культура нуждается в индивидуальном подходе. Миф: снег — не лучшая защита зимой.

Правда: снег — лучший природный утеплитель для корней и почвы.

Три интересных факта

Современные укрывные материалы создаются из полипропилена по принципу "паутинного" переплетения. Белый спанбонд не только защищает, но и предотвращает солнечные ожоги у деревьев. Компост из листьев и травы не только утепляет, но и обогащает почву питательными веществами весной.

Исторический контекст

С появлением первых нетканых материалов для укрытия растений садоводство стало проще и эффективнее. Ещё в середине XX века укрывали растения в основном соломой и лапником, а сегодня выбор материалов впечатляет: от армированных полотен до специальных фольгированных укрытий.