Сад засыпает, но опасность только начинается: как накрыть кусты, чтобы почки не взорвались от тепла

В холодное время года особенно важно позаботиться о растениях на участке — от винограда до гортензий, роз и плодовых деревьев. Осень постепенно уступает место зиме, и теперь главная задача — обеспечить надежную защиту зелёных любимцев от морозов, ветра и прочих погодных неприятностей. Правильная подготовка и укрытие помогут сохранить сад здоровым и получить хороший урожай в следующем сезоне.
Погода в средней полосе России непредсказуема, но именно в ноябре наступает период, когда необходимо капитально укрыть растения. Для гортензий важно пригнуть куст к земле, аккуратно распределить ветви, закрепить их специальными крючками, а сверху насыпать сухие листья слоем около 20 см. Подойдут и сухие ветки малины или прошлогодняя ботва цветов — выбрасывать их не стоит. Они послужат не только утеплителем, но и помогут задержать снег, а значит, сохранят корневую систему. Если материалы для укрытия отсутствуют или больны, на помощь придут специальные укрывные материалы: они хорошо сохраняют тепло, годятся для многолетнего использования и легко убираются весной.
Если растения (например, розы или гортензии) зимуют в кашпо, их рекомендуется переносить в подвал, где температура держится в пределах от 0 до +5 °C. Перед этим следует обработать растения медным купоросом, а почву — "Фитоспорином". Нет возможности убрать кашпо в тёплое место? Тогда их можно просто прикопать на участке или в теплице, используя всё тот же принцип укрытия, как для гортензий, с применением укрывного материала и картона для дополнительной защиты.
Если саженцы пришли поздно, лучше прикопать и утеплить их до весны, чем рисковать ранним пробуждением, когда почва ещё не готова.
Большинство современных сортов яблонь и груш выдерживают морозы до -30 °C, поэтому главное — не столько утепление, сколько защита от грызунов. Зайцы зимой часто добираются до дачных участков, особенно если выпал глубокий снег, и способны сильно навредить молодым деревьям. Для обвязки стволов используют белый спанбонд — его нарезают полосами шириной 10-30 см, обматывают ствол и закрепляют шпагатом. Подойдут и мешковина, и металлическая сетка — главное, чтобы материал прилегал плотно.
"Белый спанбонд хорошо отражает весной солнечные лучи, предотвращая ожоги на коре", — отметил садовод Антон Иванов.
Голубика отлично переносит зиму без дополнительного укрытия — для неё достаточно мульчирования торфом, корой или щепой. Укрытие тканями здесь излишне и даже вредно: повышенная влажность может привести к развитию болезней и гибели почек при резких заморозках. Исключение — только регионы с экстремально суровыми зимами.
Клубнику тоже, как правило, не укрывают: ей достаточно хорошего снежного покрова. Но если грядки высокие, участок открыт ветрам или зима малоснежная, стоит предусмотреть защиту. Для этого почву под кустами закрывают органикой — соломой, хвоей или скошенной травой, чтобы защитить корни от промерзания. Если зима суровая и снега мало, сверху на дуги можно набросить агроволокно средней плотности, что обеспечит и тепло, и вентиляцию.
Виноград перед укрытием обязательно обрезают, пригибают лозу к земле и накрывают, когда температура стабильно опустится до -5 °C. Для укрытия подходят белый или чёрный спанбонд. Важно оставить немного открытыми торцы для вентиляции — иначе возможно подпревание.
Розы требуют особого подхода: сначала полностью удаляют листья, невызревшие побеги и лишние ветви, затем присыпают основание компостом или почвой. Только после этого устанавливают дуги и накрывают кусты спанбондом — сначала свободно, а при устойчивом минусе (-5 °C) плотно, в два слоя. Окончательно укрывать розы следует не раньше, чтобы не допустить развития болезней и преждевременного роста почек. После обрезки розы рекомендуется обработать 3% бордоской жидкостью или 5% железным купоросом. Не забудьте положить под укрытие средство против мышей.
|Материал
|Плотность (г/м²)
|Назначение
|Преимущества
|Спанбонд
|17-120
|Укрытие, мульчирование, парники
|Прочность, долговечность, УФ-защита
|Лутрасил
|17-60
|Ранние посевы, защита растений
|Лёгкость, устойчивость к солнцу
|Агроволокно
|17-80
|Защита, мульчирование
|Воздухо- и влагопроницаемость
|Агроспан
|17, 30
|Накрытие без дуг
|Лёгкость, удобство
|Агротекс
|17-80
|Укрытие, мульчирование
|Прочность, разные варианты
Если осенью внезапно потеплело, а укрытие уже установлено, важно проветривать укрытия и при необходимости слегка приоткрыть их, чтобы избежать парникового эффекта и гниения.
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкость и удобство
|Требует аккуратности при установке
|Долговечность
|Со временем может потерять эластичность
|Хорошая теплоизоляция
|Некоторые виды пропускают влагу
|Многофункциональность
|Нужно следить за чистотой и целостностью
Как выбрать укрывной материал?
Выбор зависит от вида растения, климата региона и желаемой плотности материала. Для зимнего укрытия лучше использовать белые материалы плотностью от 60 г/м² в два слоя.
Сколько стоит укрывной материал?
Стоимость зависит от бренда, плотности и ширины полотна. В среднем — от 20 до 70 рублей за метр.
Что лучше: спанбонд или лутрасил?
Оба материала имеют схожие свойства, но спанбонд более прочный и долговечный, а лутрасил — легче по весу.
С появлением первых нетканых материалов для укрытия растений садоводство стало проще и эффективнее. Ещё в середине XX века укрывали растения в основном соломой и лапником, а сегодня выбор материалов впечатляет: от армированных полотен до специальных фольгированных укрытий.
