Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
Тёмно-клубничный блонд стал главным цветом осени 2025
Белый цвет Солнца подтвердили наблюдения телескопов NASA
Киев стягивает войска к Волчанску из-за продвижения РФ — эксперт Клупов
Фольга помогает убрать нагар с чайника без абразивов — Malatec
Мелкая нарезка и качественные продукты улучшают русский салат — Lacucinaitaliana
Описан случай спасения истощенного кане-корсо в лесу волонтером Натальей Засенко
Запотевание фары появилось после перепада температуры по данным автомехаников
Названы 5 видов упражнений альтернатива становой тяги новости спорта

Сад засыпает, но опасность только начинается: как накрыть кусты, чтобы почки не взорвались от тепла

Укрытие в два слоя спасает даже капризные сорта роз — садовод Антон Иванов
8:51
Садоводство

В холодное время года особенно важно позаботиться о растениях на участке — от винограда до гортензий, роз и плодовых деревьев. Осень постепенно уступает место зиме, и теперь главная задача — обеспечить надежную защиту зелёных любимцев от морозов, ветра и прочих погодных неприятностей. Правильная подготовка и укрытие помогут сохранить сад здоровым и получить хороший урожай в следующем сезоне.

Роза, укрытая зимним чехлом в снегу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Роза, укрытая зимним чехлом в снегу

Как правильно укрыть растения на зиму

Погода в средней полосе России непредсказуема, но именно в ноябре наступает период, когда необходимо капитально укрыть растения. Для гортензий важно пригнуть куст к земле, аккуратно распределить ветви, закрепить их специальными крючками, а сверху насыпать сухие листья слоем около 20 см. Подойдут и сухие ветки малины или прошлогодняя ботва цветов — выбрасывать их не стоит. Они послужат не только утеплителем, но и помогут задержать снег, а значит, сохранят корневую систему. Если материалы для укрытия отсутствуют или больны, на помощь придут специальные укрывные материалы: они хорошо сохраняют тепло, годятся для многолетнего использования и легко убираются весной.

Если растения (например, розы или гортензии) зимуют в кашпо, их рекомендуется переносить в подвал, где температура держится в пределах от 0 до +5 °C. Перед этим следует обработать растения медным купоросом, а почву — "Фитоспорином". Нет возможности убрать кашпо в тёплое место? Тогда их можно просто прикопать на участке или в теплице, используя всё тот же принцип укрытия, как для гортензий, с применением укрывного материала и картона для дополнительной защиты.

Если саженцы пришли поздно, лучше прикопать и утеплить их до весны, чем рисковать ранним пробуждением, когда почва ещё не готова.

Защита плодовых деревьев: что важно знать

Большинство современных сортов яблонь и груш выдерживают морозы до -30 °C, поэтому главное — не столько утепление, сколько защита от грызунов. Зайцы зимой часто добираются до дачных участков, особенно если выпал глубокий снег, и способны сильно навредить молодым деревьям. Для обвязки стволов используют белый спанбонд — его нарезают полосами шириной 10-30 см, обматывают ствол и закрепляют шпагатом. Подойдут и мешковина, и металлическая сетка — главное, чтобы материал прилегал плотно.

"Белый спанбонд хорошо отражает весной солнечные лучи, предотвращая ожоги на коре", — отметил садовод Антон Иванов.

Голубика и клубника: особенности зимнего ухода

Голубика отлично переносит зиму без дополнительного укрытия — для неё достаточно мульчирования торфом, корой или щепой. Укрытие тканями здесь излишне и даже вредно: повышенная влажность может привести к развитию болезней и гибели почек при резких заморозках. Исключение — только регионы с экстремально суровыми зимами.

Клубнику тоже, как правило, не укрывают: ей достаточно хорошего снежного покрова. Но если грядки высокие, участок открыт ветрам или зима малоснежная, стоит предусмотреть защиту. Для этого почву под кустами закрывают органикой — соломой, хвоей или скошенной травой, чтобы защитить корни от промерзания. Если зима суровая и снега мало, сверху на дуги можно набросить агроволокно средней плотности, что обеспечит и тепло, и вентиляцию.

Виноград и розы: нюансы подготовки к зиме

Виноград перед укрытием обязательно обрезают, пригибают лозу к земле и накрывают, когда температура стабильно опустится до -5 °C. Для укрытия подходят белый или чёрный спанбонд. Важно оставить немного открытыми торцы для вентиляции — иначе возможно подпревание.

Розы требуют особого подхода: сначала полностью удаляют листья, невызревшие побеги и лишние ветви, затем присыпают основание компостом или почвой. Только после этого устанавливают дуги и накрывают кусты спанбондом — сначала свободно, а при устойчивом минусе (-5 °C) плотно, в два слоя. Окончательно укрывать розы следует не раньше, чтобы не допустить развития болезней и преждевременного роста почек. После обрезки розы рекомендуется обработать 3% бордоской жидкостью или 5% железным купоросом. Не забудьте положить под укрытие средство против мышей.

Сравнение укрывных материалов

Материал Плотность (г/м²) Назначение Преимущества
Спанбонд 17-120 Укрытие, мульчирование, парники Прочность, долговечность, УФ-защита
Лутрасил 17-60 Ранние посевы, защита растений Лёгкость, устойчивость к солнцу
Агроволокно 17-80 Защита, мульчирование Воздухо- и влагопроницаемость
Агроспан 17, 30 Накрытие без дуг Лёгкость, удобство
Агротекс 17-80 Укрытие, мульчирование Прочность, разные варианты

Как укрыть растения на зиму

  1. Обрежьте все лишние побеги, сухие и больные части растений.
  2. Пригните стебли или лозу к земле, закрепите крючками.
  3. Сверху насыпьте слой сухих листьев, веток или мульчи.
  4. Покройте растения выбранным укрывным материалом, не забывая про вентиляцию.
  5. Установите дуги для растений, чувствительных к морозу (розы, виноград).
  6. Плотно закрепите материал только при наступлении стабильных морозов.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: слишком раннее укрытие.
    Последствие: подпревание и гниение.
    Альтернатива: ждать устойчивых заморозков.
  • Ошибка: укрытие голубики тканями в средней полосе.
    Последствие: выпревание и повреждение почек.
    Альтернатива: мульчирование.
  • Ошибка: не обработать розы от болезней.
    Последствие: развитие инфекций под укрытием.
    Альтернатива: обработка бордоской жидкостью.

А что если осенью внезапно потеплело

Если осенью внезапно потеплело, а укрытие уже установлено, важно проветривать укрытия и при необходимости слегка приоткрыть их, чтобы избежать парникового эффекта и гниения.

Плюсы и минусы укрывных материалов

Плюсы Минусы
Лёгкость и удобство Требует аккуратности при установке
Долговечность Со временем может потерять эластичность
Хорошая теплоизоляция Некоторые виды пропускают влагу
Многофункциональность Нужно следить за чистотой и целостностью

FAQ

Как выбрать укрывной материал?

Выбор зависит от вида растения, климата региона и желаемой плотности материала. Для зимнего укрытия лучше использовать белые материалы плотностью от 60 г/м² в два слоя.

Сколько стоит укрывной материал?

Стоимость зависит от бренда, плотности и ширины полотна. В среднем — от 20 до 70 рублей за метр.

Что лучше: спанбонд или лутрасил?

Оба материала имеют схожие свойства, но спанбонд более прочный и долговечный, а лутрасил — легче по весу.

Мифы и правда

  • Миф: чем толще укрытие, тем лучше для растений.
    Правда: слишком плотное укрытие затрудняет вентиляцию и приводит к выпреванию.
  • Миф: все растения требуют одинакового укрытия.
    Правда: каждая культура нуждается в индивидуальном подходе.
  • Миф: снег — не лучшая защита зимой.
    Правда: снег — лучший природный утеплитель для корней и почвы.

Три интересных факта

  1. Современные укрывные материалы создаются из полипропилена по принципу "паутинного" переплетения.
  2. Белый спанбонд не только защищает, но и предотвращает солнечные ожоги у деревьев.
  3. Компост из листьев и травы не только утепляет, но и обогащает почву питательными веществами весной.

Исторический контекст

С появлением первых нетканых материалов для укрытия растений садоводство стало проще и эффективнее. Ещё в середине XX века укрывали растения в основном соломой и лапником, а сегодня выбор материалов впечатляет: от армированных полотен до специальных фольгированных укрытий.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Прогноз для знаков Зодиака в 2026 году: астролог Татьяна Борщ о годе Огненной лошади
Точка зрения
Прогноз для знаков Зодиака в 2026 году: астролог Татьяна Борщ о годе Огненной лошади
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Точка зрения
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Кофейная гуща вызывает засоры в кухонных трубах — сообщает Malatec
Недвижимость
Кофейная гуща вызывает засоры в кухонных трубах — сообщает Malatec
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Последние материалы
Казачество в документальном кино как часть культурного кода России — Владимир Тодоров
Белый цвет Солнца подтвердили наблюдения телескопов NASA
Киев стягивает войска к Волчанску из-за продвижения РФ — эксперт Клупов
Фольга помогает убрать нагар с чайника без абразивов — Malatec
Эквадор отверг возвращение американских военных баз — историк Дарья Митина
Мелкая нарезка и качественные продукты улучшают русский салат — Lacucinaitaliana
Описан случай спасения истощенного кане-корсо в лесу волонтером Натальей Засенко
Запотевание фары появилось после перепада температуры по данным автомехаников
Названы 5 видов упражнений альтернатива становой тяги новости спорта
Кожура яблока обеспечивает основную часть пищевых волокон — заявил врач Имтиаз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.