Малина не даст урожай без этой процедуры: всего пару срезов обеспечат вам густые и крупные ягоды

Весной важно обрезать вымерзшие и слабые побеги малины — сообщает Грушкова

9:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина кажется простой культурой, но обильный урожай она даёт только при грамотной и регулярной обрезке. Если побеги не прореживать и не формировать, куст быстро загущается, болеет и даёт ягоды лишь на небольшом количестве веток. Чтобы малинник оставался здоровым и сильным, важно знать, когда и как выполнять обрезку в разные сезоны: ранней весной, во время активного роста летом и перед зимовкой осенью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Обрезка малины осенью

Почему обрезка так важна

Формирование побегов стимулирует рост молодых стеблей, улучшает освещённость посадки, снижает риск заболеваний и позволяет перенаправить питание туда, где оно нужнее. Удаление старых и слабых веток помогает растению направить силы на плодоношение, а не на поддержание ненужной массы. Грамотно подрезанные кусты дают заметно больше ягод, при этом сами плоды получаются крупнее и слаще.

Как ухаживать за малиной весной

Весенняя обрезка — основа будущего урожая. Как только снег сойдёт и станут видны почки, можно приступать к осмотру. Задача — определить, какие побеги перезимовали хорошо, а какие нуждаются в удалении.

Какие ветки обрезать

полностью вымерзшие стебли без живых почек;

побеги с повреждениями коры;

слабые и тонкие ветки, которые всё равно не дадут урожая.

Для плодоношения на один куст достаточно до пяти сильных побегов. Если посадка организована рядами, на один погонный метр оставляют примерно двадцать стволиков — это оптимальная густота, обеспечивающая хорошую вентиляцию.

Формирование высоты

Каждый оставшийся побег укорачивают: срез делают над последней живой почкой. Это стимулирует боковое ветвление и позволяет равномерно распределить цветочные почки по высоте.

Что делать с молодой порослью

Весной растение активно даёт новый рост вокруг основного куста. Эти побеги можно:

использовать для размножения отводками;

удалить полностью, если разрастание нежелательно.

Для черенкования поросль пригибают, присыпают землёй, а после укоренения пересаживают.

Подвязывание

Чтобы ветви не ломались под тяжестью ягод и не наклонялись на дорожки, их подвязывают к опоре или шпалере. В результате куст растёт компактно, уход становится проще, а риск заболеваний уменьшается.

Раздельная обрезка для продления плодоношения

Чтобы растянуть сезон, часть побегов оставляют более длинными, а часть укорачивают сильнее:

группа №1 — высотой до 20 см;

группа №2 — половина длины ветки;

группа №3 — минимальное укорочение верхушки.

В результате плодоношение начинает смещаться: одни кусты дают ягоды раньше, другие позже.

Второй год развития

Весной следующего года боковые побеги, перезимовавшие на кусте, укорачивают ещё на 10-15 см. Это помогает стимулировать новый рост и увеличивает количество плодовых веточек.

Летняя обрезка малины

Летняя формировка поддерживает баланс роста и подготовку к зиме. Один из популярных методов — прищипывание по системе Соболева.

Прищипка в июне

Когда молодые стебли достигают метра, верхушку укорачивают примерно на 10-15 см. Это останавливает вертикальный рост и стимулирует образование сильных боковых побегов, которые будут плодоносить в следующем сезоне.

Если затянуть с прищипкой, боковые ответвления просто не успеют вызреть до холодов.

Уход в период цветения

В начале цветения удаляют пожелтевшие листья и слабые веточки. Все растительные остатки обязательно сжигают, чтобы уничтожить возможных вредителей.

Удаление лишней поросли летом

Поросль, появляющуюся вдоль корней, убирают всё лето. Она оттягивает питание и загущает посадку. Отплодоносившие стебли, ставшие коричневыми, удаляют сразу — ждать осени не нужно.

Осенняя обрезка малины

Осенью малинник готовят к зимовке. Это этап, от которого зависит здоровье кустов в следующем году.

Какие стебли убрать

двухлетние отплодоносившие ветви — они больше не принесут урожая;

больные и ослабленные побеги;

повреждённые или сломанные стебли.

Срез делают у самой земли — пеньки оставлять нельзя: в них зимуют вредители.

Прореживание посадки

Чтобы куст оставался воздушным, удаляют слабые боковые побеги, которые загущают растения. Все срезанные ветки и листья собирают и уничтожают.

Подготовка к зиме

Молодые боковые побеги сгибают к земле и фиксируют. Когда выпадет снег, растения окучивают, создавая естественное утепление. Это помогает ветвям пережить морозы и не вымерзнуть.

Сравнение сезонных типов обрезки

Сезон Главная задача Что удаляем Результат Весна формирование куста слабые, вымерзшие, лишние побеги закладка урожая Лето регулировка роста поросль, пожелтевшие листья усиление боковых ветвей Осень подготовка к зиме отплодоносившие стебли здоровье и зимостойкость

Как правильно выполнять обрезку

1. Используйте острый секатор

Неровный срез увеличивает риск заболеваний. Инструмент должен быть чистым.

2. Работайте по сухой погоде

Влага способствует проникновению грибков.

3. Сразу убирайте срезанный материал

Не оставляйте ветки под кустом — это рассадник вредителей.

4. Регулярно проверяйте малинник

Чем раньше заметить больной побег, тем меньше последствий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: загущение куста

Последствие: мало света, болезни, мелкие ягоды

Альтернатива: регулярное прореживание весной и летом

Ошибка: поздняя летняя прищипка

Последствие: боковые побеги не успевают вызреть

Альтернатива: выполнять прищипку в июне-начале июля

Ошибка: обрезка с оставлением пеньков

Последствие: зимовка личинок вредителей

Альтернатива: срезать побеги у уровня грунта

А что если…

Причин может быть много, но чаще всего проблема в неправильной обрезке. Отсутствие регулярного удаления старых стеблей приводит к затенению молодых побегов — именно они несут урожай. Также важны подкормки, полив и выбор сорта, но грамотное формирование кустов всегда стоит на первом месте.

Плюсы и минусы сезонной обрезки

Плюсы Минусы улучшение урожайности нужен регулярный уход снижение болезней и вредителей занимает время формирование крепких побегов требуется правильная техника удобство ухода нужен качественный инструмент декоративность кустов ошибки приводят к потере урожая

FAQ

Как понять, что побег мёртвый?

Если почек нет, кора темная и сухая, а стебель ломается с треском — он не перезимовал.

Нужно ли обрезать ремонтантную малину?

Да, но схема отличается: осенью убирают всю надземную часть для обновления куста.

Когда лучше заниматься обрезкой?

Весной и осенью — в пасмурные, но сухие дни. Летом — прищипка в период активного роста.

Мифы и правда

Миф: малина сама проредит себя.

Правда: без регулярной обрезки куст быстро загущается.

Миф: чем выше побег, тем больше урожай.

Правда: слишком длинные стебли дают менее качественные ягоды.

Миф: поросль лучше не трогать.

Правда: лишняя поросль отнимает питание.

Три интересных факта

Малина даёт максимум урожая на двухлетних побегах — поэтому важно сохранять баланс возрастов. Сильно обрезанные кусты часто дают более крупные ягоды. Поросль малины может разрастаться на расстояние до метра от исходного куста.

Исторический контекст

Обрезка плодовых кустарников активно изучалась ещё в XIX веке, когда появились первые трактаты по агротехнике ягодных культур. Тогда было замечено, что чрезмерное загущение приводит к снижению урожая и распространению болезней. В XX веке методы формировки стали более точными: появились рекомендации по регулированию высоты, нормировке побегов и сезонным приёмам. Сегодня практики остаются актуальными и продолжают совершенствоваться, особенно с появлением новых сортов и ремонтантных линий.