Малина не даст урожай без этой процедуры: всего пару срезов обеспечат вам густые и крупные ягоды

Малина кажется простой культурой, но обильный урожай она даёт только при грамотной и регулярной обрезке. Если побеги не прореживать и не формировать, куст быстро загущается, болеет и даёт ягоды лишь на небольшом количестве веток. Чтобы малинник оставался здоровым и сильным, важно знать, когда и как выполнять обрезку в разные сезоны: ранней весной, во время активного роста летом и перед зимовкой осенью.
Формирование побегов стимулирует рост молодых стеблей, улучшает освещённость посадки, снижает риск заболеваний и позволяет перенаправить питание туда, где оно нужнее. Удаление старых и слабых веток помогает растению направить силы на плодоношение, а не на поддержание ненужной массы. Грамотно подрезанные кусты дают заметно больше ягод, при этом сами плоды получаются крупнее и слаще.
Весенняя обрезка — основа будущего урожая. Как только снег сойдёт и станут видны почки, можно приступать к осмотру. Задача — определить, какие побеги перезимовали хорошо, а какие нуждаются в удалении.
Для плодоношения на один куст достаточно до пяти сильных побегов. Если посадка организована рядами, на один погонный метр оставляют примерно двадцать стволиков — это оптимальная густота, обеспечивающая хорошую вентиляцию.
Каждый оставшийся побег укорачивают: срез делают над последней живой почкой. Это стимулирует боковое ветвление и позволяет равномерно распределить цветочные почки по высоте.
Весной растение активно даёт новый рост вокруг основного куста. Эти побеги можно:
Для черенкования поросль пригибают, присыпают землёй, а после укоренения пересаживают.
Чтобы ветви не ломались под тяжестью ягод и не наклонялись на дорожки, их подвязывают к опоре или шпалере. В результате куст растёт компактно, уход становится проще, а риск заболеваний уменьшается.
Чтобы растянуть сезон, часть побегов оставляют более длинными, а часть укорачивают сильнее:
В результате плодоношение начинает смещаться: одни кусты дают ягоды раньше, другие позже.
Весной следующего года боковые побеги, перезимовавшие на кусте, укорачивают ещё на 10-15 см. Это помогает стимулировать новый рост и увеличивает количество плодовых веточек.
Летняя формировка поддерживает баланс роста и подготовку к зиме. Один из популярных методов — прищипывание по системе Соболева.
Когда молодые стебли достигают метра, верхушку укорачивают примерно на 10-15 см. Это останавливает вертикальный рост и стимулирует образование сильных боковых побегов, которые будут плодоносить в следующем сезоне.
Если затянуть с прищипкой, боковые ответвления просто не успеют вызреть до холодов.
В начале цветения удаляют пожелтевшие листья и слабые веточки. Все растительные остатки обязательно сжигают, чтобы уничтожить возможных вредителей.
Поросль, появляющуюся вдоль корней, убирают всё лето. Она оттягивает питание и загущает посадку. Отплодоносившие стебли, ставшие коричневыми, удаляют сразу — ждать осени не нужно.
Осенью малинник готовят к зимовке. Это этап, от которого зависит здоровье кустов в следующем году.
Срез делают у самой земли — пеньки оставлять нельзя: в них зимуют вредители.
Чтобы куст оставался воздушным, удаляют слабые боковые побеги, которые загущают растения. Все срезанные ветки и листья собирают и уничтожают.
Молодые боковые побеги сгибают к земле и фиксируют. Когда выпадет снег, растения окучивают, создавая естественное утепление. Это помогает ветвям пережить морозы и не вымерзнуть.
|Сезон
|Главная задача
|Что удаляем
|Результат
|Весна
|формирование куста
|слабые, вымерзшие, лишние побеги
|закладка урожая
|Лето
|регулировка роста
|поросль, пожелтевшие листья
|усиление боковых ветвей
|Осень
|подготовка к зиме
|отплодоносившие стебли
|здоровье и зимостойкость
Неровный срез увеличивает риск заболеваний. Инструмент должен быть чистым.
Влага способствует проникновению грибков.
Не оставляйте ветки под кустом — это рассадник вредителей.
Чем раньше заметить больной побег, тем меньше последствий.
Ошибка: загущение куста
Последствие: мало света, болезни, мелкие ягоды
Альтернатива: регулярное прореживание весной и летом
Ошибка: поздняя летняя прищипка
Последствие: боковые побеги не успевают вызреть
Альтернатива: выполнять прищипку в июне-начале июля
Ошибка: обрезка с оставлением пеньков
Последствие: зимовка личинок вредителей
Альтернатива: срезать побеги у уровня грунта
Причин может быть много, но чаще всего проблема в неправильной обрезке. Отсутствие регулярного удаления старых стеблей приводит к затенению молодых побегов — именно они несут урожай. Также важны подкормки, полив и выбор сорта, но грамотное формирование кустов всегда стоит на первом месте.
|Плюсы
|Минусы
|улучшение урожайности
|нужен регулярный уход
|снижение болезней и вредителей
|занимает время
|формирование крепких побегов
|требуется правильная техника
|удобство ухода
|нужен качественный инструмент
|декоративность кустов
|ошибки приводят к потере урожая
Как понять, что побег мёртвый?
Если почек нет, кора темная и сухая, а стебель ломается с треском — он не перезимовал.
Нужно ли обрезать ремонтантную малину?
Да, но схема отличается: осенью убирают всю надземную часть для обновления куста.
Когда лучше заниматься обрезкой?
Весной и осенью — в пасмурные, но сухие дни. Летом — прищипка в период активного роста.
Миф: малина сама проредит себя.
Правда: без регулярной обрезки куст быстро загущается.
Миф: чем выше побег, тем больше урожай.
Правда: слишком длинные стебли дают менее качественные ягоды.
Миф: поросль лучше не трогать.
Правда: лишняя поросль отнимает питание.
Обрезка плодовых кустарников активно изучалась ещё в XIX веке, когда появились первые трактаты по агротехнике ягодных культур. Тогда было замечено, что чрезмерное загущение приводит к снижению урожая и распространению болезней. В XX веке методы формировки стали более точными: появились рекомендации по регулированию высоты, нормировке побегов и сезонным приёмам. Сегодня практики остаются актуальными и продолжают совершенствоваться, особенно с появлением новых сортов и ремонтантных линий.
