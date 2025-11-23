Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запекаем сёмгу целиком легко и просто по этому рецепту — кулинары
Инспектор ГАИ разъяснил, почему нельзя отвечать на вопросы о зарплате
Цены на кардамон взлетели на 70% — BBC News
Люся Чеботина отказалась раскрыть имя своего возлюбленного
Вечерние перекусы с бананом и миндалём поддерживают сон — диетолог Хивернат
Интервальное питание улучшает пищевую дисциплину — диетолог Игорь Смирнов.
Сейсморазведка выявила подземные холмы под Северным морем сообщил Мадс Хузе
Новосибирские заводы открыли маршруты для туристов — власти региона
Описан отказ Хиротаки Сайто от бизнеса ради приюта Wansfree — SCMP

Цветы, которые не ждут тепла: ноябрь даёт им фору, от которой клумба расцветает раньше всех

Посев львиного зева в ноябре улучшает развитие рассады — сообщает Actualno
5:36
Садоводство

Садоводство притягивает тем, что сочетает в себе спокойную работу руками и чувство созидания. Даже те, кто занимается им эпизодически, постепенно замечают: для красивых клумб важно не только вдохновение, но и грамотное планирование. Есть культуры, которые нужно сеять намного раньше сезона буйного цветения, и львиный зев — яркий тому пример. Его ноябрьский посев позволяет получить дружные, сильные растения, которые встречают весну почти готовыми к пышному раскрытию бутонов.

Львиный зев
Фото: Own work by Lazaregagnidze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Львиный зев

Особенности растения и его место в садовой культуре

Хотя львиный зев чаще продаётся как однолетний цветок, многие декоративные сорта относятся к короткоживущим многолетникам. Он давно знаком садоводам: растение встречалось в монастырских садах, участвовало в ботанических опытах и ценилось за свою неприхотливость и разнообразие оттенков.

Стебель у львиного зева может вытягиваться до 70-80 сантиметров, а плотная кисть цветков формируется в верхней части. Палитра зависит от сорта: встречаются белые, лимонные, кремовые, розоватые, персиковые и даже двухцветные варианты. Благодаря изящной форме и широкой гамме львиный зев легко вписывается в цветники, бордюры и сезонные букеты.

Сравнение: способы выращивания львиного зева

Способ Условия Преимущества Недостатки
Посев в открытый грунт Лёгкая, дренированная почва, солнце Не требует места дома; закалка с первых дней Рост зависит от погоды
Посев в контейнеры Тёплое помещение, стабильная влажность Проращивание под контролем, высокий процент всхожести Нужны ёмкости и регулярный уход
Высадка готовой рассады Покупка в питомнике Экономия времени, быстрый старт Цена выше, не всегда известен сорт
Самосев Мягкий климат Естественный цикл растения Нельзя предсказать оттенок

Советы шаг за шагом: как правильно посеять львиный зев в ноябре

  1. Выберите место с полным солнцем и рыхлой землёй. Подойдут грядки, ящики или контейнеры.

  2. Разровняйте поверхность и слегка увлажните почву, чтобы семена лучше распределились.

  3. Рассыпьте их по поверхности — очень тонким слоем. Львиному зеву нужен свет для прорастания.

  4. Присыпьте семена микроскопической порцией почвы или вермикулита.

  5. Поддерживайте лёгкую влажность, используя пульверизатор или капельный полив.

  6. Если выращиваете в контейнере, перенесите рассаду в сад после появления настоящих листьев.

  7. В регионах с суровыми зимами накройте участок лёгким агроволокном или слоем мульчи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Плотная посадка → ухудшение вентиляции, риск грибка → используйте рассадные кассеты.

  2. Глубокая заделка семян → слабая всхожесть → применяйте лёгкий слой вермикулита.

  3. Переувлажнение → вытягивание ростков → поставьте ограничитель или используйте влагомер почвы.

  4. Тенистое место → медленный рост и бледная окраска → выбирайте солнечные зоны или фитолампы.

А что если…

Если зима окажется мягкой, молодые растения хорошо зимуют под лёгким укрытием и весной стартуют быстрее. А в тёплых районах, где заморозки кратковременны, львиный зев может даже перезимовать без защиты, что делает его удобным для декоративных миксбордеров и клумб вокруг теплиц, дорожек и беседок.

Плюсы и минусы выращивания львиного зева

Плюсы Минусы
Простая агротехника Требователен к свету
Богатая палитра оттенков Не любит переувлажнения
Цветёт до заморозков Нужна периодическая прищипка
Подходит для букетов Молодые ростки чувствительны к холоду
Хорош для контейнеров и клумб Некоторые сорта недолговечны

FAQ

Как выбрать семена?
Ориентируйтесь на сорта, подходящие вашему климату. Для контейнеров берите карликовые формы, для цветников — высокорослые.

Сколько стоит выращивание?
Пакет семян стоит недорого, расходные материалы — грунт, контейнеры — увеличивают стоимость, но в целом выращивание львиного зева доступно.

Что лучше: контейнеры или открытый грунт?
Контейнеры дают больший контроль и быстрые всходы. Грядки — это меньше хлопот и естественная закалка семян.

Мифы и правда

Миф: львиный зев — исключительно однолетник.
Правда: многие садовые формы живут несколько лет в мягком климате.

Миф: растение не переносит холод.
Правда: взрослые кусты выдерживают краткие заморозки, а молодым требуется укрытие.

Миф: львиный зев трудно вырастить из семян.
Правда: при поверхностном посеве и хорошем освещении всходы появляются быстро.

Три интересных факта

  1. Львиный зев в старину символизировал благородство и силу характера.

  2. Художники использовали его форму в орнаментах и декоративной графике.

  3. Генетические особенности окраски львиного зева активно изучались ботаниками.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Сансевиерия формирует крепкие листья при низкой освещенности
Садоводство, цветоводство
Сансевиерия формирует крепкие листья при низкой освещенности
В Канаде гризли сразятся за трон долины Боу после зимы — CBC News
Домашние животные
В Канаде гризли сразятся за трон долины Боу после зимы — CBC News
Рост модельного ряда Ikon на 270 новых артикулов в 2025 подтвердили в компании
Авто
Рост модельного ряда Ikon на 270 новых артикулов в 2025 подтвердили в компании
Популярное
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое

Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?

Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Тихий шёпот океана не тихий: глубинный сигнал оказался почти невозможным природным феноменом
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Центральная Азия теряет валюту, США получают рабочие места: новые соглашения — дорога в один конец
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Последние материалы
Интервальное питание улучшает пищевую дисциплину — диетолог Игорь Смирнов.
Сейсморазведка выявила подземные холмы под Северным морем сообщил Мадс Хузе
Новосибирские заводы открыли маршруты для туристов — власти региона
Политолог раскритиковал голливудский фильм о Нюрнбергском процессе
Описан отказ Хиротаки Сайто от бизнеса ради приюта Wansfree — SCMP
Артишоки и брокколи признаны полезными продуктами для поддержки печени — brandin.cz
Шампиньоны в духовке: полезно, сытно и без лишних калорий — кулинары
Кинематограф исследует психику через разные жанры
Слоёная сборка делает хлеб-гармошку воздушным по данным кондитеров
Александру Васильеву грозит заочный арест из-за долгов ФНС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.