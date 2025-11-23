Снег ещё не лёг, а угроза уже рядом: неверный день укрытия лишает лозу шансов пережить зиму

Осенние работы определяют зимостойкость винограда сообщил эксперт Хромов

Осень для виноградаря — не время отдыха. Именно в сентябре-октябре закладывается будущий урожай, потому что зимостойкость культуры напрямую зависит от того, насколько грамотно проведены обрезка, полив, обработка и укрытие. Критично не просто утеплить лозу, а создать условия, при которых растение сможет спокойно перейти в период покоя, не тратя энергию на борьбу с холодом и влажностью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ветвь винограда осенью

Правильная подготовка защищает лозу от морозов, суховеев, резких перепадов температуры и солнечных ожогов зимой. Неграмотное укрытие приводит к выпреванию или вымерзанию, поэтому каждое действие осенью должно быть продуманным.

В подготовке к зиме виноградари опираются как на климат региона, так и на биологическую зрелость лозы. Этим принципам следует и Николай Хромов, специалист по садоводству, чьи рекомендации используются многими практиками.

Сроки укрытия винограда

Главная ошибка новичков — торопиться. Если укрыть куст слишком рано, он может "задохнуться", набрать лишнюю влагу и выпреть. Позднее укрытие тоже опасно: промороженная почка теряет жизнеспособность. Оптимальный момент наступает после первых устойчивых ночных морозов порядка -5…-7 °C. Такие температуры останавливают сокодвижение, древесина доходит до полной зрелости, и куст без стресса переходит в состояние покоя.

Сроки зависят от региона:

Регион Когда укрывать Средняя полоса, Подмосковье Вторая половина октября Север, Ленинградская область Начало октября и раньше — морозы приходят внезапно Юг России, Крым, Кубань Ноябрь. Холодостойкие сорта часто зимуют без укрытия

Признаком готовности к укрытию служит не только погода, но и состояние лозы. Зрелые побеги становятся коричневыми и теплыми на ощупь, а зелёные быстро остывают — они не переживут сильные морозы.

Подготовка винограда к зиме: обрезка, обработка и полив

Работы выполняют последовательно, чтобы куст вошёл в зиму максимально крепким и здоровым.

1. Обрезка — основа успешного укрытия

Корректная обрезка осенью облегчает дальнейшее укрытие и предотвращает развитие болезней под материалом. Сначала проводят санитарную: убирают невызревшие, ломкие, истончённые, повреждённые побеги. Затем — формирующую, которая помогает получить удобную форму для будущего укрытия и урожая.

Важно после работ удалить все растительные остатки — они являются источником гниения и зимующих спор грибков.

2. Обработка лозы

Перед укрытием куст необходимо защитить от грибковых заболеваний. Для этого используют медьсодержащие препараты, например бордоскую жидкость (3-5%). Обрабатывают не только лозу, но и поверхность почвы вокруг.

3. Влагозарядный полив

За 1-2 недели до укрытия проводят глубокий полив — взрослый куст требует 50-80 литров воды. Это не обычный полив, а способ насытить почву влагой для повышения её теплоёмкости. Влажная земля промерзает медленнее и защищает корневую систему при бесснежных морозах.

Чем и как укрывать виноград на зиму

Технология зависит от климата, сорта и возраста растения. Укрытие должно защищать от холода, но не провоцировать выпревание.

Распространённые материалы

Материал Особенности Земля (окучивание) бесплатно, эффективно, но опасно в сырую зиму — побеги могут загнить Лапник натуральная защита, держит снег, отпугивает грызунов Агроволокно (спанбонд 60 г/м²) дышит, предотвращает выпревание Каркасы + гидроизоляция надёжная защита от осадков, создаёт воздушную прослойку

Воздушно-сухое укрытие — "золотой стандарт"

Этот метод подходит для регионов с непредсказуемыми зимами и частыми оттепелями. Он предотвращает перегрев, выпревание и защищает от мороза.

Технология:

Лозу снимают со шпалеры, аккуратно сгибают и укладывают на подложку (доски, лапник, пенопласт). Сверху монтируют каркас: доски, пластиковые дуги, деревянные щиты. Накрывают водонепроницаемым материалом, оставляя боковые продухи до устойчивых морозов. С наступлением зимы конструкцию дополнительно присыпают снегом.

Не используют солому или опилки — они набирают влагу, слеживаются и привлекают мышей.

Плюсы и минусы разных методов

Метод Плюсы Минусы Окучивание доступно, быстро риск вымокания лозы Лапник защита от грызунов, хорошая вентиляция малоэффективен в сильные морозы Агроволокно лёгкий, воздушный, дышащий требует каркаса в снежных регионах Каркасные укрытия максимальная защита больше трудозатрат

Как укрывать виноград разных возрастов

Возраст растения влияет на выбор технологии.

Молодые кусты (1-2 года)

Корни поверхностные, поэтому нужны "полные коконы":

лозу обрезают, оставляя несколько почек;

пригибают и накрывают перевёрнутыми бутылками или горшками;

сверху добавляют землю, лапник и агроволокно.

Взрослые растения

Их многолетняя древесина лучше выдерживает холод. Основная задача — сохранить плодовые почки.

Лозу снимают со шпалеры, связывают в фашины и укладывают вдоль ряда на подготовленную подложку. Далее применяют выбранный метод укрытия — чаще всего воздушно-сухой.

Морозостойкие сорта

Даже сорта, выдерживающие -30 °C, в средней полосе нуждаются в лёгком укрытии: спанбонд в 1-2 слоя защищает почки от критических переходов через ноль. На юге укрытие требуется только в аномально холодные зимы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Раннее укрытие → лоза выпревает → ждать первых морозов. Плёнка без вентиляции → конденсат и гниение → использовать дышащие материалы. Недостаточная защита корней → вымерзание → мульчирование перегноем или землёй. Неполный влагозарядный полив → пересыхание почвы → поливать за 1-2 недели до укрытия. Позднее снятие укрытия весной → выпревание → открывать постепенно.

А что если…

В малоснежных регионах лозу защищают комбинированными укрытиями: каркас + спанбонд + лапник. Снег — лучший природный теплоизолятор, и его отсутствие компенсируют многослойными конструкциями. Особенно это важно на открытых участках, где сильные ветры усиливают мороз.

FAQ

Нужно ли укрывать виноград на юге?

Холодостойкие сорта могут зимовать открыто, но молодые кусты требуют хотя бы минимальной защиты.

Сколько слоёв агроволокна достаточно?

Обычно — один слой 60 г/м². В суровых зонах — два слоя или комбинация с лапником.

Когда снимать укрытие весной?

Постепенно, начиная с периода устойчивых плюсовых температур днём.

Можно ли укрывать лозу полиэтиленом?

Только как внешний водозащитный слой при наличии вентиляции. Плотный полиэтилен без продухов запрещён.

Мифы и правда

Миф: чем толще укрытие, тем лучше.

Правда: чрезмерное утепление создаёт парниковый эффект, который губит лозу.

Миф: если сорт морозостойкий, укрытие вообще не нужно.

Правда: многие морозостойкие сорта теряют плодовые почки уже при -20 °C.

Миф: влагозарядный полив вреден.

Правда: влажная почва медленнее промерзает и спасает корни.

Три интересных факта

Виноградные почки бывают разной морозостойкости: центральная — самая нежная. В снежных регионах слой снега в 30-40 см заменяет полноценное укрытие. У старых кустов корни могут уходить на глубину до 2 метров, где температура всегда выше нуля.

Исторический контекст

Традиции укрытия винограда появились ещё в XIX веке, когда садоводы начали выращивать теплолюбивые сорта в средней полосе. Сначала использовали только землю и солому, однако эти методы часто приводили к выпреванию. В XX веке появились первые деревянные каркасы, которые создали воздушную прослойку вокруг лозы. С развитием агроволокна и современных укрывных материалов виноградарство стало гораздо устойчивее: технология воздушно-сухого укрытия стала стандартом в регионах с нестабильной зимой.