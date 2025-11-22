Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Отмечено раздражение кожи от отопления — дерматолог Александра Войнова
Томатная паста ускоряет карамелизацию капусты
Мини-уборка в течение дня помогает поддерживать порядок в доме
Слуцкий укрепляет имидж российского тренерского цеха — президент РФС Колосков
Мытая и высушенная резина дольше держит форму отметил механик Кузнецов
Россияне тратят 380 млрд рублей на видеоигры — гендиректор Агамова
Китай возводит гигантскую мобильную платформу —The Tribune
Ксения Собчак заявила, что умный человек не будет критиковать моду

Зима приходит не за мёдом, а за силой семей: судьба улья решается в тёплой осени, а не в морозы

Ночные заморозки обозначили начало подготовки ульев отметил пчеловод Хромов
7:10
Садоводство

Осень для пасечника — не время передышки, а начало важнейшего этапа. От того, насколько тщательно подготовлены ульи, зависит здоровье семей и будущий медосбор. Пчёлам нужен не просто тёплый дом: им требуется стабильный микроклимат, позволяющий сохранять силы. При неправильном утеплении насекомые тратят лишнюю энергию на обогрев и подходят к весне ослабленными. Поэтому подготовка к зиме — это система, где утепление, вентиляция, гнездо и кормовые запасы должны работать вместе.

Пчелиный улей зимой
Фото: https://web.archive.org/web/20161031180214/https://www.panoramio.com/photo/118213214 by Natalia Semenova, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Пчелиный улей зимой

Хромов Николай Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук, подчёркивает, что успех зимовки определяется вниманием к деталям и пониманием поведения пчёл в холодный период.

Когда начинать готовить улей к зиме

Осенние работы нельзя выполнять ни слишком рано, ни слишком поздно. Если утеплить жилище в начале октября, внутри может образоваться перегрев, вызывающий тревожность и даже поздние облеты — это ослабляет семью. Запоздавшее утепление тоже опасно: пчёлы уже соберутся в клуб и при вмешательстве могут потерять тепло.

Оптимальный момент — окончание медосбора, когда семья оценена по силе, а гнездо готово к формированию. Обычно это середина-конец октября, но точные сроки зависят от погоды. Когда ночи стабильно холоднее +10 °C, пора переходить к основным мероприятиям.

Сравнение материалов для утепления

Вид материала Плюсы Минусы
Пеноплекс низкая теплопроводность, долговечность не должен контактировать с пчёлами
Пенополистирол лёгкость, "эффект термоса" требует защиты от грызунов
Холст/войлок удобен для внешней обвязки впитывает влагу
Солома экологична, создаёт мягкое тепло слеживается
Мох регулирует влажность может привлекать насекомых
Опилки "дышащий" утеплитель требует регулярной замены

Как подготовить улей к зиме

1. Формирование гнезда

Оставляют только те рамки, которые плотно заняты пчёлами. Лишние и пустые убирают. Так пчёлы собираются в компактный клуб, способный рационально удерживать тепло.

2. Подготовка корпуса

Все элементы улья очищают, просушивают и тщательно соединяют друг с другом. Малейшие щели становятся источником сквозняков, поэтому их заделывают рейками, герметиком или монтажной пеной.

3. Монтаж утеплителя

Утепление бывает двух типов:

  • внутреннее — пеноплекс в пазах, но оно уменьшает внутренний объём;
  • внешнее — плиты пенополистирола или рулонные материалы под фанерой.

Верхнее утепление — особенно важная зона. Тёплый воздух стремится вверх, поэтому сюда кладут толстую подушку из соломы, мха или плиту пенопласта. Некоторые делают собственные "подушки" из стружки — они хорошо держат тепло и впитывают влагу.

4. Защита от влаги

Если утеплитель намокнет, он потеряет половину эффективности. Поэтому сверху устанавливают гидроизоляцию: она задерживает дождь и снег, но не мешает уходу пара.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Слишком плотное утепление → повышенная влажность, гибель семьи → умеренный слой + обязательная вентиляция.

  2. Использование падевого мёда → понос и ослабление пчёл → замена на качественные запечатанные рамки.

  3. Ранняя установка утеплителя → возбуждение семьи, осенние облеты → ориентироваться на ночные температуры.

Вентиляция и кормление: два ключевых компонента

Вентиляция нужна для вывода влаги, которая неизбежно образуется при дыхании пчёл. Правильная система устроена так:

  • свежий воздух поступает через нижний леток;
  • избыток влаги выходит через верхние щели.

Главное — избегать прямых сквозняков, поэтому летки защищают от мышей и настраивают минимальный поток.

Корм нужен в объёме 20-25 кг мёда на семью. Если его не хватает, заранее дают сироп, чтобы пчёлы успели запечатать рамки. Незапечатанный корм опасен — он бродит и вызывает болезни. Контролируют запасы по массе улья или по характерному гулу: ровное, спокойное звучание означает устойчивую зимовку.

Плюсы и минусы утеплителей

Вариант Преимущества Недостатки
Синтетические материалы стабильные, долговечные, не подвержены гниению требуют защиты от пожаров и грызунов
Натуральные материалы экологичны, "дышат", создают мягкий климат слёживаются, привлекают вредителей
Комбинированные схемы баланс тепла и вентиляции требуют опыта при установке

FAQ

Когда начинать утепление?
После медосбора и при стабильных ночных температурах ниже +10 °C.

Что лучше — внутреннее или внешнее утепление?
Внешнее не уменьшает объём улья и удобнее в обслуживании. Внутреннее эффективнее в суровых климатах.

Сколько корма нужно?
Средняя семья потребляет 20-25 кг мёда за зиму.

Можно ли использовать синтетический утеплитель вблизи рамок?
Только если он недоступен пчёлам — иначе они могут его повредить.

Мифы и правда

Миф: толстый слой утеплителя — залог тёплого улья.
Правда: слишком плотное утепление создаёт влагу, которая опаснее холода.

Миф: пчёлы зимой почти не дышат.
Правда: клуб активно работает, вырабатывая тепло — без вентиляции неизбежен конденсат.

Миф: если семья сильная, утепление не важно.
Правда: даже сильная семья истощается, если вынуждена греть плохо подготовленный улей.

Три интересных факта

  1. В сильном морозе клуб сжимается, повышая температуру в центре до +35 °C — настолько тепло пчёлам для жизни.
  2. Пчёлы могут зимовать даже при -40 °C, если улей утеплён и сухой.
  3. В холодных регионах используют специальные "зимовники" — помещения с постоянной температурой около +5 °C.

Исторический контекст

До середины XX века ульи почти не утепляли: пчёл оставляли зимовать в простых колодах или деревянных домиках. Влажность была основной причиной гибели семей, но пасечники не понимали механизмов. С развитием каркасных ульев начали применять солому и войлок, постепенно создавая теплоизолирующие подушки. В 1970-х появились первые синтетические утеплители, которые сделали зимовку более предсказуемой. Сегодня пчеловоды комбинируют природные материалы и современные плиты, создавая оптимальный микроклимат для разных регионов.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Авто
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Недвижимость
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Золотые акценты делают нюдовый маникюр популярным — стилист София Алвес
Красота и стиль
Золотые акценты делают нюдовый маникюр популярным — стилист София Алвес
Популярное
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое

Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?

Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Клиники полны клиентов, а счета полны нулей: как Малышева превратила медицину в гигантскую империю
Гостья из другой системы скрывает прошлое: траектория обрывается в пустоте, будто её выбросило ничто
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Фаршированные яйца выходят на новый уровень: комбинации, из-за которых тарелка пустеет за минуты
Дом начинает пахнуть усталостью: привычные вещи впитывают запахи и превращают уют в дискомфорт
Дом начинает пахнуть усталостью: привычные вещи впитывают запахи и превращают уют в дискомфорт
Последние материалы
Отмечено раздражение кожи от отопления — дерматолог Александра Войнова
Ночные заморозки обозначили начало подготовки ульев отметил пчеловод Хромов
Томатная паста ускоряет карамелизацию капусты
Мини-уборка в течение дня помогает поддерживать порядок в доме
Слуцкий укрепляет имидж российского тренерского цеха — президент РФС Колосков
Мытая и высушенная резина дольше держит форму отметил механик Кузнецов
Россияне тратят 380 млрд рублей на видеоигры — гендиректор Агамова
Китай возводит гигантскую мобильную платформу —The Tribune
Ксения Собчак заявила, что умный человек не будет критиковать моду
Правильный дровник защищает древесину от влаги — указали садовники
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.