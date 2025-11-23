Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Этот зимний лайфхак превращает рассаду в монстра роста: пол ложки даёт эффект, как на дрожжах

Кальциевую муку готовят из измельчённой яичной скорлупы
4:18
Садоводство

Пока зима только набирает силу, опытные дачники уже заготавливают полезные добавки для будущего сезона. Одно из самых доступных и эффективных средств — кальциевая мука из яичной скорлупы. Она не требует затрат, готовится буквально из "мусора" и даёт заметный эффект: рассада становится крепче, листья ярче, а корневая система — мощнее.

Удобрение рассады
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Удобрение рассады

Почему кальциевая мука так эффективна

Яичная скорлупа состоит более чем на 90% из карбоната кальция — формы, которая постепенно разрушается в почве и отдаёт элементы питания корням. В отличие от минеральных удобрений, такое средство работает мягко, не вызывает перекорма и не повышает кислотность грунта.

Особенно полезна кальциевая добавка для рассады перцев, помидоров, баклажанов и огурцов, которые часто страдают от дефицита кальция, проявляющегося в виде потемнения листьев и гниющих завязей.

Как приготовить кальциевую муку из скорлупы

Соберите скорлупу

Подойдёт от варёных и сырых яиц. Главное — тщательно удалить внутреннюю плёнку, чтобы избежать запаха и плесени.

Промойте и просушите

Разложите скорлупу на бумаге и оставьте в тёплом месте. Удобно хранить заготовки в бумажном пакете рядом с батареей.

Измельчите

Когда соберётся достаточное количество, перемелите скорлупу в кофемолке, ступке или блендере до состояния порошка.

Храните правильно

Пересыпьте порошок в стеклянную банку с крышкой и держите в сухом месте.

Используйте при пересадке

В каждую лунку добавляйте по 0,5 чайной ложки кальциевой муки, перемешивая с почвой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать крупные кусочки скорлупы.
    Последствие: кальций не усвоится.
    Альтернатива: измельчайте в порошок, почти в пыль.
  • Ошибка: вносить слишком много.
    Последствие: почва становится щелочной, корни перестают усваивать железо.
    Альтернатива: не более половины ложки под одно растение.
  • Ошибка: добавлять неочищенную скорлупу с плёнкой.
    Последствие: появление плесени и неприятного запаха.
    Альтернатива: тщательно мойте и просушивайте сырьё.

А что если…

Если хочется усилить эффект, можно добавить в смесь немного древесной золы — она снабдит рассаду калием и фосфором. А для нейтрализации кислотности кислых почв кальциевая мука работает даже лучше доломитовой, сообщает News102.ru.

Плюсы и минусы кальциевой муки

Преимущества Недостатки
Бесплатное и натуральное удобрение Требует времени на сбор и сушку
Безопасно для растений и почвы Эффект проявляется постепенно
Улучшает структуру и аэрацию грунта Не подходит для сильно щелочных почв
Повышает иммунитет растений Нельзя использовать с азотными удобрениями одновременно

Часто задаваемые вопросы

Можно ли вносить под взрослые растения

Да, но лучше слегка присыпать мукой при рыхлении, чтобы не травмировать корни.

Подходит ли для комнатных цветов

Отлично! Особенно для фиалок, орхидей и герани — по &frac14 чайной ложки на горшок.

Как часто применять

Один раз при пересадке рассады и повторно через месяц, если почва кислая.

Интересные факты

  • В 100 граммах скорлупы содержится около 37 г чистого кальция.
  • В древности измельчённую скорлупу добавляли в муку для укрепления костей.
  • При добавлении в компост кальциевая мука ускоряет разложение органики и снижает кислотность.

Исторический контекст

  • Первые упоминания о применении яичной скорлупы как удобрения появились в аграрных журналах XIX века.
  • В советское время этот способ активно рекомендовали в журналах "Приусадебное хозяйство" и "Наука и жизнь".
  • Сегодня метод снова становится популярным — как экологичная альтернатива химическим удобрениям.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
