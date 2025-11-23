Этот зимний лайфхак превращает рассаду в монстра роста: пол ложки даёт эффект, как на дрожжах

Пока зима только набирает силу, опытные дачники уже заготавливают полезные добавки для будущего сезона. Одно из самых доступных и эффективных средств — кальциевая мука из яичной скорлупы. Она не требует затрат, готовится буквально из "мусора" и даёт заметный эффект: рассада становится крепче, листья ярче, а корневая система — мощнее.
Яичная скорлупа состоит более чем на 90% из карбоната кальция — формы, которая постепенно разрушается в почве и отдаёт элементы питания корням. В отличие от минеральных удобрений, такое средство работает мягко, не вызывает перекорма и не повышает кислотность грунта.
Особенно полезна кальциевая добавка для рассады перцев, помидоров, баклажанов и огурцов, которые часто страдают от дефицита кальция, проявляющегося в виде потемнения листьев и гниющих завязей.
Подойдёт от варёных и сырых яиц. Главное — тщательно удалить внутреннюю плёнку, чтобы избежать запаха и плесени.
Разложите скорлупу на бумаге и оставьте в тёплом месте. Удобно хранить заготовки в бумажном пакете рядом с батареей.
Когда соберётся достаточное количество, перемелите скорлупу в кофемолке, ступке или блендере до состояния порошка.
Пересыпьте порошок в стеклянную банку с крышкой и держите в сухом месте.
Используйте при пересадке
В каждую лунку добавляйте по 0,5 чайной ложки кальциевой муки, перемешивая с почвой.
Если хочется усилить эффект, можно добавить в смесь немного древесной золы — она снабдит рассаду калием и фосфором. А для нейтрализации кислотности кислых почв кальциевая мука работает даже лучше доломитовой, сообщает News102.ru.
|Преимущества
|Недостатки
|Бесплатное и натуральное удобрение
|Требует времени на сбор и сушку
|Безопасно для растений и почвы
|Эффект проявляется постепенно
|Улучшает структуру и аэрацию грунта
|Не подходит для сильно щелочных почв
|Повышает иммунитет растений
|Нельзя использовать с азотными удобрениями одновременно
Да, но лучше слегка присыпать мукой при рыхлении, чтобы не травмировать корни.
Отлично! Особенно для фиалок, орхидей и герани — по ¼ чайной ложки на горшок.
Один раз при пересадке рассады и повторно через месяц, если почва кислая.
Учёные обнаружили на Большом Никобаре новый вид змеи. Она оказалась уникальной, что делает её уязвимой и какое значение открытие имеет для сохранения островной природы.