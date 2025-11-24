Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беременная блогер Лерчек появилась в суде со своим возлюбленным
В России выросло число случаев судебного возврата приобретенных у пенсионеров квартир
Достижение целевого показателя инфляции в 4% ожидается в 2026 году — Центробанк
Фиолетовые и коричневые оттенки туши подчёркивают зелёные глаза — сообщает Elle
Банки давят на маркетплейсы через ЦБ, чтобы сохранить доходы — аналитик Беляев
Кошки садятся на ноутбук из-за тепла и запаха владельца
Рост оборота наличных вызван перебоями интернета — экономист Лежава
Артефакт с изображением лица нашли в озере Ледница — учёные NCU
Добавление воды уменьшает концентрацию соли в пересоленном супе

Не всё, что органика, — польза: что нужно закопать сейчас, чтобы весной земля дышала, а не гнила

Свежий компост в ноябре губит корни растений и почву
5:25
Садоводство

Осень — не завершение сезона, а старт следующего. Именно в ноябре земля готовится к отдыху и закладывает основу будущего урожая. Но желание "помочь" почве нередко приводит к обратному результату. Перегнившие отходы, сырые ямы и свежий компост оборачиваются весной гнилью и сорняками. Чтобы избежать этого, важно понимать, что можно вносить под зиму, а что — категорически нельзя.

компост
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
компост

Ошибка 1. Закопать всё — пусть перепреет

Многие дачники отправляют под землю остатки еды — картофельные очистки, хлеб, овощи или мясо. Кажется, что это поможет земле, но на деле происходит обратное. В холодной почве такие отходы не успевают разложиться: они гниют, закисают и становятся источником плесени и неприятного запаха. Более того, они приманивают грызунов и насекомых.

Что делать

Под зиму закапывают только зелёные сидераты - горчицу, овёс, фацелию, либо измельчённые растительные остатки вроде соломы и стеблей подсолнечника. Эти материалы не гниют, а равномерно перегнивают, насыщая почву органикой.

Ошибка 2. Компост прямо в грядку

Свежий компост — не подарок для земли, а испытание. В нём активно идут процессы брожения и выделения аммиака. Если закопать его в ноябре, к весне разложение не закончится, а молодые корни растений просто "сгорят" от избытка аммиачных соединений.

Что делать

  • Вносите только перепревший компост возрастом не менее 6-8 месяцев.
  • Осенью лучше не закапывать его, а распределить тонким слоем по поверхности грядок. Под снегом он дозреет мягко и равномерно.

Ошибка 3. Чем глубже закопать — тем лучше

Глубокая перекопка поздней осенью разрушает структуру почвы. Когда земля остаётся голой, её верхний слой промерзает, вымывается дождями, а полезные бактерии гибнут. Весной такая почва становится плотной, теряет воздух и хуже удерживает влагу.

Что делать

  • Не копайте на штык лопаты.
  • Ограничьтесь рыхлением верхнего слоя и мульчированием на 5-7 см опилками, торфом, соломой или сухими листьями.
  • Мульча удержит влагу, защитит корни и предотвратит эрозию почвы.

Ошибка 4. Яичная скорлупа = кальций

Яичная скорлупа действительно содержит кальций, но в форме, которую растения не могут сразу усвоить. В почве она разлагается годами, особенно если закапывать крупные куски. К тому же скорлупа привлекает муравьёв и мышей, а пользы от неё почти нет.

Что делать

  • Для восполнения кальция используйте доломитовую муку или древесную золу, но строго по норме.
  • Если хочется применить скорлупу — измельчите её в пыль и сделайте настой в воде весной. Так питательные вещества усвоятся быстрее.

Ошибка 5. Главное — удобрить землю

Даже самая плодородная почва не принесёт урожая, если она уходит в зиму пересушенной. Многие садоводы считают, что снег обеспечит влагу, но это заблуждение: талые воды уходят глубоко, не увлажняя верхний слой, где формируются корни.

Что делать

  • Если осень сухая, проведите влагозарядный полив - примерно 10-15 литров на 1 м².
  • Влага поможет сохранить жизнь почвенным микроорганизмам и создаст благоприятную структуру для весеннего роста.

А что можно закопать без вреда

  • Сидераты: горчица, рожь, овёс и фацелия отлично структурируют землю.
  • Мелко нарезанную солому и растительные остатки без семян.
  • Торф и компост в виде мульчи, но не свежие пищевые отходы.

Эти материалы не перегревают почву, не вызывают гниения и к весне превращаются в лёгкий, плодородный слой, сообщает novochag.ru.

Плюсы и минусы осенней подготовки

Плюсы Минусы
Почва получает питание заранее Требует внимательного выбора органики
Весной не нужно копать заново Ошибки приводят к закисанию почвы
Сохраняется микрофлора При избытке влаги возможна плесень
Снижается количество сорняков Нужен влагозарядный полив

FAQ

Можно ли закапывать листья

Да, если они сухие и без следов грибка. Больные листья нужно сжечь или вынести.

Когда лучше мульчировать грядки

Сразу после первых лёгких заморозков, когда температура держится около нуля.

Что делать, если уже закопаны пищевые отходы

Добавьте немного золы и торфа — это ускорит разложение и нейтрализует кислую среду.

3 интересных факта

  • При правильной подготовке почвы осенью количество сорняков весной сокращается почти вдвое.
  • Слой мульчи толщиной всего 5 см снижает испарение влаги на 70 %.
  • Сидераты выделяют вещества, которые подавляют развитие патогенных грибков в почве.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Авто
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Авто
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Домашние животные
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Последние материалы
Турпоток увеличился в Дагестане по данным Ильи Уманского, главы РСТ
Иммерсивный спектакль "На Трубе": погружение в прошлое на грани реальности
Зимний спад спроса снизил ликвидность авто по данным аналитиков рынка
Танцы ускоряют расход калорий — Harvard Health Publishing
Рвота и диарея остаются ключевыми признаками отравления у кошек — Тимофеева
Медленная резка тупым ножом усиливает слезотечение глаз
Условия хранения лука, чеснока и капусты зимой — сведения агрономов
При покупке квартиры важно требовать справки из психдиспансера — адвокат Князев
Учёные обнаружили новую область в поясе Койпера — данные Принстона
Спрос на новостройки снизился на 38% — аналитики рынка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.