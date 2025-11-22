Зима играет с курами в выживание: малейший просчёт в курятнике стоит птице всей продуктивности

Зима становится серьёзным испытанием для любой домашней птицы: холодный воздух, укороченный день, высокая влажность и отсутствие зелёного корма резко снижают иммунитет и яйценоскость. Чтобы стадо пережило морозы без потерь, нужно заблаговременно подготовить курятник, продумать систему освещения и обогрева, а также изменить рацион. Всё это влияет не только на здоровье, но и на продуктивность птицы. В этом материале собраны практические рекомендации, которые помогут создать для кур комфортные зимние условия.
Холод, сырость, отсутствие света и изменения в питании напрямую отражаются на состоянии поголовья. Задача владельца — минимизировать стресс от сезонных изменений, обеспечив курятнику надёжное утепление, грамотную вентиляцию и стабильный температурный режим. Немаловажно и питание: зимой птица тратит больше энергии на согрев, а значит, её рацион должен быть более питательным и богатым витаминами.
|Элемент ухода
|Зачем нужен
|К чему приводит отсутствие
|Утепление стен и пола
|Сохранение тепла
|Переохлаждение, болезни
|Вентиляция
|Снижение влажности и аммиака
|Респираторные инфекции
|Обогрев
|Поддержание яйценоскости
|Полное прекращение кладки
|Длинный световой день
|Стабильность цикла
|Замедление обмена веществ
|Калорийный рацион
|Энергия для согрева
|Потеря веса, слабость
В курятнике холодно? Если даже при утеплении температура падает ниже нормы, стоит увеличить толщину подстилки, временно включить дополнительный обогрев или закрыть вентиляционные заслонки до минимума (оставляя небольшой воздухообмен). В уличных постройках помогает дополнительное покрытие стен войлоком или старым ковром.
|Утеплитель
|Плюсы
|Минусы
|Пенопласт
|Недорогой, лёгкий
|Боится грызунов
|Минеральная вата
|Удерживает тепло
|Требует защиты от влаги
|Опилки
|Доступные, натуральные
|Могут отсыреть
|Солома
|Отличная теплоизоляция
|Пожароопасность
|Торф
|Поглощает влагу
|Весомый, требует подсыпки
Какую минимальную температуру выдерживают куры?
Большинство пород способны перенести кратковременное понижение до -5 °C, но для нормальной яйценоскости нужно поддерживать +12…+15 °C.
Как часто менять подстилку зимой?
Глубокую подстилку полностью меняют только весной, но рыхлят и подсыпают свежий материал еженедельно.
Нужно ли выпускать кур гулять?
Да, если нет ветра и температура не ниже -10 °C. Площадку застилают соломой.
Миф: курятник зимой лучше закрыть полностью.
Правда: без вентиляции птицы быстро заболеют.
Миф: чем теплее, тем выше яйценоскость.
Правда: перегрев вреден — оптимум +12…+15 °C.
Миф: зимой куры могут обходиться без зелени.
Правда: её заменяют травяной мукой и пророщенным зерном.
Глубокая подстилка сама выделяет тепло благодаря естественному компостированию.
Инфракрасные лампы повышают активность птиц меньше, чем белый свет, поэтому уменьшается риск расклёва.
Зимой куры пьют больше, чем кажется: тёплая вода ускоряет обмен веществ.
Традиции зимнего содержания птицы формировались постепенно. В старину курятники строили из дерева и утепляли мхом и соломой, рассчитывая только на естественное тепло подстилки и небольшие печи. В советское время распространились капитальные строения с двойными стенами и естественной вентиляцией. Современный подход сочетает классические методы — глубокую подстилку и натуральные утеплители — с электрическими обогревателями, таймерами освещения и безопасной проводкой. В итоге зимовка стала более предсказуемой, а продуктивность — стабильной даже в суровые морозы.
Узнайте, как газовый керамический обогреватель поможет быстро прогреть дачный дом после долгого простоя зимой. Сравнение с другими способами обогрева и советы по безопасному использованию.