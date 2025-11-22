Зима играет с курами в выживание: малейший просчёт в курятнике стоит птице всей продуктивности

Зима становится серьёзным испытанием для любой домашней птицы: холодный воздух, укороченный день, высокая влажность и отсутствие зелёного корма резко снижают иммунитет и яйценоскость. Чтобы стадо пережило морозы без потерь, нужно заблаговременно подготовить курятник, продумать систему освещения и обогрева, а также изменить рацион. Всё это влияет не только на здоровье, но и на продуктивность птицы. В этом материале собраны практические рекомендации, которые помогут создать для кур комфортные зимние условия.

Что влияет на зимовку кур

Холод, сырость, отсутствие света и изменения в питании напрямую отражаются на состоянии поголовья. Задача владельца — минимизировать стресс от сезонных изменений, обеспечив курятнику надёжное утепление, грамотную вентиляцию и стабильный температурный режим. Немаловажно и питание: зимой птица тратит больше энергии на согрев, а значит, её рацион должен быть более питательным и богатым витаминами.

Сравнение ключевых задач подготовки

Элемент ухода Зачем нужен К чему приводит отсутствие Утепление стен и пола Сохранение тепла Переохлаждение, болезни Вентиляция Снижение влажности и аммиака Респираторные инфекции Обогрев Поддержание яйценоскости Полное прекращение кладки Длинный световой день Стабильность цикла Замедление обмена веществ Калорийный рацион Энергия для согрева Потеря веса, слабость

Подготовка курятника к зиме

Утепление и обслуживание помещения

Обшейте стены пенопластом или минватой, закрыв материал твёрдой отделкой.

Используйте двойные стены, заполненные сухими опилками, если строение капитальное.

На пол уложите толстый слой торфа, соломы, опилок или смеси — это станет естественным "биообогревом".

Герметизируйте все щели монтажной пеной или паклей, утеплите окна плёнкой, а дверь — войлоком.

Создание устойчивой вентиляции

Установите две трубы: приточную у пола и вытяжную ближе к потолку.

Проверьте тягу листом бумаги или пламенем спички.

Утеплите воздуховоды по всей длине, закрыв вату фольгированным материалом.

Осенью отрегулируйте шиберы, чтобы избежать сквозняков.

Организация обогрева и света

Поддерживайте в курятнике температуру +12…+15 °C.

Для обогрева подойдут инфракрасные лампы или масляные радиаторы.

Все кабели изолируйте и проложите в металлических гофрах, нагреватели защитите экранами.

Продлите световой день до 14-16 часов с помощью ламп и таймеров.

Правильное кормление зимой

Включайте в рацион цельное зерно (кукуруза, ячмень, пшеница).

Давайте тёплые мешанки 1 раз в день небольшими порциями.

Добавляйте витаминные комплексы, травяную муку, овощи и пророщенное зерно.

Кормите 3-4 раза в сутки: утром сухое зерно, днём мешанка, вечером — цельное зерно для длительного согрева.

Поение в мороз

Используйте подогреваемые поилки или ставьте ёмкости на "грелки" из горячей воды.

Следите за чистотой воды и обновляйте её несколько раз в день.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Слабое утепление → переохлаждение птицы → двойные стены, толстая подстилка.

Нет вентиляции → влажность и аммиак в воздухе → приточно-вытяжная система.

Недостаток света → прекращение яйценоскости → таймеры и лампы на 14-16 часов.

А что если…

В курятнике холодно? Если даже при утеплении температура падает ниже нормы, стоит увеличить толщину подстилки, временно включить дополнительный обогрев или закрыть вентиляционные заслонки до минимума (оставляя небольшой воздухообмен). В уличных постройках помогает дополнительное покрытие стен войлоком или старым ковром.

Плюсы и минусы разных видов утепления

Утеплитель Плюсы Минусы Пенопласт Недорогой, лёгкий Боится грызунов Минеральная вата Удерживает тепло Требует защиты от влаги Опилки Доступные, натуральные Могут отсыреть Солома Отличная теплоизоляция Пожароопасность Торф Поглощает влагу Весомый, требует подсыпки

FAQ

Какую минимальную температуру выдерживают куры?

Большинство пород способны перенести кратковременное понижение до -5 °C, но для нормальной яйценоскости нужно поддерживать +12…+15 °C.

Как часто менять подстилку зимой?

Глубокую подстилку полностью меняют только весной, но рыхлят и подсыпают свежий материал еженедельно.

Нужно ли выпускать кур гулять?

Да, если нет ветра и температура не ниже -10 °C. Площадку застилают соломой.

Мифы и правда

Миф: курятник зимой лучше закрыть полностью.

Правда: без вентиляции птицы быстро заболеют.

Миф: чем теплее, тем выше яйценоскость.

Правда: перегрев вреден — оптимум +12…+15 °C.

Миф: зимой куры могут обходиться без зелени.

Правда: её заменяют травяной мукой и пророщенным зерном.

Три интересных факта

Глубокая подстилка сама выделяет тепло благодаря естественному компостированию. Инфракрасные лампы повышают активность птиц меньше, чем белый свет, поэтому уменьшается риск расклёва. Зимой куры пьют больше, чем кажется: тёплая вода ускоряет обмен веществ.

Исторический контекст

Традиции зимнего содержания птицы формировались постепенно. В старину курятники строили из дерева и утепляли мхом и соломой, рассчитывая только на естественное тепло подстилки и небольшие печи. В советское время распространились капитальные строения с двойными стенами и естественной вентиляцией. Современный подход сочетает классические методы — глубокую подстилку и натуральные утеплители — с электрическими обогревателями, таймерами освещения и безопасной проводкой. В итоге зимовка стала более предсказуемой, а продуктивность — стабильной даже в суровые морозы.