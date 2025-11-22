Ноябрьская смесь против подземной нечисти: личинки сгорают, а почва просыпается заново

Когда основные грядки уже убраны, многие дачники закрывают сезон и покидают участок до весны. Однако теплица в это время не засыпает. В тёплых слоях почвы на глубине 10-20 см прячутся личинки хруща, проволочники, медведки и другие вредители, готовящиеся переждать зиму. Весной они пробуждаются раньше рассады и наносят первый удар по корням молодых растений. Чтобы этого избежать, опытные огородники проводят ноябрьскую профилактическую обработку теплицы.
К моменту, когда температура воздуха стабильно держится около нуля, активность насекомых падает, и большинство из них уже ушло в спячку. Именно тогда можно действовать с наибольшей эффективностью: личинки не перемещаются и не могут уйти от раствора вглубь. Кроме того, поздняя обработка помогает обеззаразить почву и каркас от спор грибковых болезней, которые весной легко переходят на новые растения.
Первое, что нужно сделать, — освободить теплицу от остатков сезона.
Раствор готовится просто: кусок мыла натирают на тёрке и разводят в ведре тёплой воды. Этой смесью протирают все поверхности. Мыльная пена смывает споры плесени и бактерий, а также очищает материал от пыли и налёта.
Главный инструмент в борьбе с зимующими вредителями — медный купорос. Его используют в концентрации 200 г на 10 литров воды. Порошок тщательно размешивают в тёплой воде до полного растворения.
Полученным раствором обильно проливают грунт, особенно в местах, где летом росли томаты, перцы и огурцы — там корневая система развита сильнее, а значит, вредителей скапливается больше. Важно распределить жидкость равномерно, чтобы раствор проник в верхний 10-сантиметровый слой почвы, где и зимуют личинки.
После обработки землю рекомендуется накрыть плёнкой на сутки. Под плёнкой создаётся парниковый эффект: повышается влажность и температура, благодаря чему раствор действует активнее. Для вредителей это губительные условия — они не выдерживают перепадов и высокой концентрации меди в верхнем слое почвы.
После снятия плёнки землю можно слегка взрыхлить и оставить до весны без перекопки, сообщает prochepetsk.ru.
Плёнка часто удерживает влагу и тепло, что делает её идеальной средой для зимовки насекомых. Поэтому обработку нужно проводить и в таких теплицах. Важно лишь избегать попадания концентрированного раствора на саму плёнку, чтобы не повредить материал.
Для конструкций из поликарбоната можно использовать тот же раствор, но в меньшей концентрации (100 г на 10 л воды) — этого достаточно, чтобы продезинфицировать поверхности без риска для покрытия.
|Плюсы
|Минусы
|Уничтожает личинок вредителей и споры грибков
|Требует строгого соблюдения дозировки
|Улучшает санитарное состояние теплицы
|Не подходит для сильно кислых почв
|Простое и недорогое средство
|Работает только при плюсовых температурах
|Эффект сохраняется до весны
|После обработки нельзя сразу сажать растения
Можно, но он менее эффективен против личинок насекомых. Железный купорос применяют в основном для борьбы с мхами и лишайниками.
Достаточно одной процедуры в конце осени. Весной перед посадкой можно пролить грунт раствором марганцовки для мягкого обеззараживания.
При соблюдении дозировки — нет. За зиму концентрация снизится, и почва останется безопасной для культурных растений.
