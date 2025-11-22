Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ноябрьская смесь против подземной нечисти: личинки сгорают, а почва просыпается заново

Раствор медного купороса помогает уничтожить личинок в грунте
5:42
Садоводство

Когда основные грядки уже убраны, многие дачники закрывают сезон и покидают участок до весны. Однако теплица в это время не засыпает. В тёплых слоях почвы на глубине 10-20 см прячутся личинки хруща, проволочники, медведки и другие вредители, готовящиеся переждать зиму. Весной они пробуждаются раньше рассады и наносят первый удар по корням молодых растений. Чтобы этого избежать, опытные огородники проводят ноябрьскую профилактическую обработку теплицы.

Садовод обрабатывает почву в теплице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Садовод обрабатывает почву в теплице

Почему ноябрь — удачное время для обработки

К моменту, когда температура воздуха стабильно держится около нуля, активность насекомых падает, и большинство из них уже ушло в спячку. Именно тогда можно действовать с наибольшей эффективностью: личинки не перемещаются и не могут уйти от раствора вглубь. Кроме того, поздняя обработка помогает обеззаразить почву и каркас от спор грибковых болезней, которые весной легко переходят на новые растения.

Этап 1. Генеральная чистка теплицы

Первое, что нужно сделать, — освободить теплицу от остатков сезона.

  • Удалите всю ботву, шнуры, остатки мульчи и мусор — это потенциальные укрытия для насекомых и грибков.
  • Проветрите помещение и удалите верхний слой опавших листьев и сорняков.
  • Промойте каркас, стеллажи, двери и поликарбонат или плёнку раствором хозяйственного мыла.

Раствор готовится просто: кусок мыла натирают на тёрке и разводят в ведре тёплой воды. Этой смесью протирают все поверхности. Мыльная пена смывает споры плесени и бактерий, а также очищает материал от пыли и налёта.

Этап 2. Обеззараживание почвы

Главный инструмент в борьбе с зимующими вредителями — медный купорос. Его используют в концентрации 200 г на 10 литров воды. Порошок тщательно размешивают в тёплой воде до полного растворения.

Полученным раствором обильно проливают грунт, особенно в местах, где летом росли томаты, перцы и огурцы — там корневая система развита сильнее, а значит, вредителей скапливается больше. Важно распределить жидкость равномерно, чтобы раствор проник в верхний 10-сантиметровый слой почвы, где и зимуют личинки.

Этап 3. Усиление эффекта

После обработки землю рекомендуется накрыть плёнкой на сутки. Под плёнкой создаётся парниковый эффект: повышается влажность и температура, благодаря чему раствор действует активнее. Для вредителей это губительные условия — они не выдерживают перепадов и высокой концентрации меди в верхнем слое почвы.

После снятия плёнки землю можно слегка взрыхлить и оставить до весны без перекопки, сообщает prochepetsk.ru.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: превышение дозы медного купороса.
    Последствие: избыточная медь угнетает почвенные микроорганизмы.
    Альтернатива: строго соблюдать пропорцию 200 г на 10 л воды.
  • Ошибка: пролив по сухому грунту.
    Последствие: раствор не впитывается и не проникает к личинкам.
    Альтернатива: слегка увлажнить почву перед обработкой.
  • Ошибка: обработка при минусовых температурах.
    Последствие: раствор кристаллизуется и теряет эффективность.
    Альтернатива: проводить процедуру при температуре выше +3 °C.

А что если теплица плёночная

Плёнка часто удерживает влагу и тепло, что делает её идеальной средой для зимовки насекомых. Поэтому обработку нужно проводить и в таких теплицах. Важно лишь избегать попадания концентрированного раствора на саму плёнку, чтобы не повредить материал.

Для конструкций из поликарбоната можно использовать тот же раствор, но в меньшей концентрации (100 г на 10 л воды) — этого достаточно, чтобы продезинфицировать поверхности без риска для покрытия.

Плюсы и минусы осенней обработки медным купоросом

Плюсы Минусы
Уничтожает личинок вредителей и споры грибков Требует строгого соблюдения дозировки
Улучшает санитарное состояние теплицы Не подходит для сильно кислых почв
Простое и недорогое средство Работает только при плюсовых температурах
Эффект сохраняется до весны После обработки нельзя сразу сажать растения

FAQ

Можно ли использовать железный купорос вместо медного

Можно, но он менее эффективен против личинок насекомых. Железный купорос применяют в основном для борьбы с мхами и лишайниками.

Когда повторять обработку

Достаточно одной процедуры в конце осени. Весной перед посадкой можно пролить грунт раствором марганцовки для мягкого обеззараживания.

Не навредит ли медь полезным микроорганизмам

При соблюдении дозировки — нет. За зиму концентрация снизится, и почва останется безопасной для культурных растений.

3 интересных факта

  • Медный купорос используется в садоводстве более 150 лет — сначала его применяли во Франции против грибка на виноградниках.
  • При взаимодействии с органикой медь образует устойчивые соединения, не вымывающиеся талой водой.
  • В теплицах, обработанных осенью, количество вредителей весной снижается на 60-70 %.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
