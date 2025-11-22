Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кто в ноябре сеет — тот весной грустит: что нельзя сажать в ноябре, если не хотите похоронить урожай

В ноябре нельзя сажать теплолюбивые овощи и зелень
Садоводство

Середина ноября — не лучшее время для садовых экспериментов. Почва промерзает, день короткий, а ночные температуры колеблются около нуля. Даже если кажется, что зима запаздывает, вегетация большинства растений уже остановилась. Опытные садоводы знают: поздняя посадка почти всегда заканчивается потерями. Чтобы не тратить силы и деньги, стоит отложить некоторые культуры до весны.

садовод с лопатой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
садовод с лопатой

Овощи и зелень: шансов почти нет

Теплолюбивые растения не выдерживают промозглой погоды и резких перепадов температур. В холодной земле ростковые ткани не развиваются, а семена загнивают.

  • Картофель: при температуре ниже +8 °C клубни перестают дышать и начинают гнить, не образуя ростков.
  • Томаты, перцы, баклажаны, огурцы: эти культуры требуют устойчивого тепла и длинного светового дня. Даже кратковременный заморозок губителен для всходов.
  • Салаты, шпинат, руккола: уже при +5 °C рост прекращается, а при первых морозах листья полностью вымерзают.
  • Редис и морковь: при посеве в ноябре корнеплод не успевает сформироваться, а весной такие растения часто уходят в стрелку, не давая урожая.

Цветы: поздняя посадка без шансов

Многие луковичные и однолетники требуют периода укоренения не менее трёх-четырёх недель до устойчивых морозов. В ноябре у них просто нет этого времени.

  • Георгины и гладиолусы: их луковицы не переносят промерзший грунт. Осенью их нужно выкапывать и хранить в подвале до весны.
  • Петуния и анютины глазки: однолетние и двулетние растения погибают уже при слабом заморозке. Подзимняя посадка не имеет смысла.
  • Розы: саженцы не успеют развить корневую систему и вымерзнут. Лучшее время посадки — конец августа или начало сентября.
  • Тюльпаны, ирисы, нарциссы: оптимальные сроки посадки заканчиваются в октябре. Если посадить луковицы в промёрзшую землю, они загниют от сырости и не укоренятся.

Плодовые деревья и кустарники: рискованная авантюра

Даже если осень кажется тёплой, внезапное похолодание может погубить неокрепшие саженцы. Корневая система ещё не сформирована, а значит, растение не сможет пережить промерзание почвы.

  • Малина, смородина, крыжовник, ежевика: для успешной посадки этим кустарникам нужно минимум три недели до устойчивых морозов. В ноябре они не успевают укорениться и погибают при первых заморозках.
  • Яблони, груши, сливы: саженцы не проходят естественную закалку и часто вымерзают в первую же зиму. Даже утепление корней не спасает — тканям дерева требуется время для адаптации.

Что делать в ноябре вместо посадок

Если руки всё равно тянутся к работе на участке, стоит переключиться на подготовку сада к зиме. Эти действия принесут гораздо больше пользы:

  • Очистите грядки: уберите растительные остатки и заложите их в компостную кучу.
  • Полейте многолетники влагозарядно: это защитит корни от пересыхания зимой.
  • Замульчируйте приствольные круги: слой листьев, соломы или опилок защитит почву от промерзания.
  • Укройте теплолюбивые растения: розы, клематисы и гортензии нужно защитить лапником или агроволокном.
  • Проверьте инструмент: очистите, заточите и уберите его до весны в сухое место.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадка картофеля и зелени под зиму.
    Последствие: клубни и семена сгниют.
    Альтернатива: подзимний посев только морозоустойчивых культур — лука-севка, чеснока и моркови ранних сортов.
  • Ошибка: посадка луковичных после первых морозов.
    Последствие: луковицы не успеют укорениться.
    Альтернатива: отложить до весны или высадить в контейнеры и сохранить в прохладе.
  • Ошибка: посадка саженцев деревьев в промёрзлую почву.
    Последствие: гибель корней.
    Альтернатива: прикопайте саженцы под углом в защищённом месте до весенней посадки.

А что если ноябрь тёплый

Иногда осень задерживается, и садоводы надеются успеть посадить ещё что-то. Но даже если днём температура плюсовая, ночные заморозки делают почву непредсказуемой. Корни, не успевшие закрепиться, отмирают при первом серьёзном похолодании. Единственное исключение — озимые культуры, вроде чеснока или лука-севка: они проходят естественную закалку и весной быстро идут в рост, сообщает pg11.ru.

Плюсы и минусы поздних посадок

Плюсы Минусы
Возможность "использовать время" осенью Высокий риск гибели растений
Некоторые озимые культуры можно сеять Большинство культур не укореняется
Можно проверить участок перед зимовкой Почва непредсказуема: оттепели сменяются морозами

FAQ

Можно ли сеять зелень в теплице в ноябре

Да, но только при наличии обогрева и подсветки. Без них растения не взойдут.

Какие культуры допускают подзимний посев

Озимый чеснок, лук-севок, укроп, морковь и свёкла холодостойких сортов.

Можно ли пересаживать розы в ноябре

Нет. Даже с укрытием они не успеют укорениться и погибнут.

3 интересных факта

  • Даже многолетние культуры прекращают рост, когда температура почвы опускается ниже +3 °C.
  • Самая поздняя успешная посадка яблони в средней полосе России зафиксирована 28 октября.
  • При правильной подготовке к зиме урожай весной увеличивается на 15-20 %.

Исторический контекст

  • В старину крестьяне завершали все посадки к Покрову (14 октября) — считалось, что после этого земля "засыпает".
  • Осенью занимались заготовками и удобрением полей, но не посевом.
  • Современные агротехнологии сохраняют тот же принцип: ноябрь — это месяц отдыха и подготовки, а не новых посадок.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
