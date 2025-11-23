Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Домашние условия работают лучше теплицы: ноябрь превращает черенки в будущие саженцы без капризов

Ноябрьское черенкование улучшает укореняемость кустарников — агрономы
6:17
Садоводство

Осенний покой растений, вызревшие побеги и стабильные домашние условия делают ноябрь одним из самых "прощающих ошибок" месяцев для укоренения черенков. Разберём подробно, какие культуры реально черенковать в ноябре, как всё организовать в квартире и на какие ошибки не наступить.

Рассада
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Рассада

Почему ноябрь — удачное время для черенкования

В конце осени побеги у большинства кустарников уже хорошо вызрели, ткань одревеснела, и у растения почти нет листьев. Это означает:

  • Меньше испарения влаги — черенки не "засыхают",
  • Нет активного роста — все ресурсы направлены на образование корней,
  • Легче соблюдать условия (в квартире стабильнее тепло, влажность и свет),
  • Проще избежать перегрева, пересыхания и других ошибок новичка.

Краткая формула успеха

  1. Температура: +18…+22 °C (не ниже 16 °C, не выше 24 °C)
  2. Свет: 10-12 часов досветки лампой (4000-5000 К, 25-35 см до черенков)
  3. Влажность воздуха: 40-60% (не нужно создавать "тропики")
  4. Субстрат: воздушный, рыхлый (верховой торф: перлит: промытый песок 1:1:1) или готовый рассадный грунт + 30-40% перлита
  5. Мини-тепличка: контейнер или пакет с ежедневным проветриванием
  6. Полив: по мере подсыхания верхнего слоя, без застоя воды
  7. Стимуляторы (разрешённые для ЛПХ): Корневин, Гетероауксин, Циркон (по инструкции, без передозировки)

Какие культуры реально укоренять в ноябре

Декоративные кустарники:

  • гортензия (древовидная и метельчатая)
  • спирея
  • пузыреплодник
  • барбарис Тунберга
  • чубушник (жасмин)

Ягодники:

  • виноград (чубуки)
  • смородина чёрная и красная
  • жимолость

Многолетники, полудревесневшие:

  • роза (одревесневшие черенки)
  • лаванда
  • тимьян
  • шалфей

Не стоит пробовать в ноябре:

  • туя, можжевельник (лучше — февраль-март в прохладной теплице)
  • яблоня, груша, слива, вишня (в быту практически не укореняются, их черенкуют на подвоях)
  • мягкотравянистые многолетники (слишком высокий риск загнивания в мини-тепличках)

Сроки корнеобразования

Культура Время до корней, недель*
Гортензия 4-8
Смородина 3-6
Виноград (чубук) 6-10
Жимолость 6-8
Роза 6-10

Зависит от сорта, температуры и досветки.

Пошаговая техника черенкования в ноябре

  1. Заготовка черенков.

  • Вызревший, здоровый побег, длина 12-20 см (у винограда — до 30-40 см)
  • Нижний срез — под 45°, верхний — прямой
  • Убрать все нижние листья, верхние (если есть) укоротить на ⅓

  1. Обработка.

  • Припудрить срез Корневином (лишнее стряхнуть)
  • Или замочить в растворе Гетероауксина/Циркона (по инструкции; для Циркона — 1-2 капли/100 мл воды, замачивание 1-2 часа)
  • Посадка.
  • Заглубить так, чтобы 2 почки были в субстрате, 1 над поверхностью
  • Уплотнить грунт, полить капельно

  1. Создать мини-тепличку.

  • Контейнер с прозрачной крышкой или пакет
  • Проветривать ежедневно 10-15 минут, вытирать конденсат

  1. Уход.

  • Досвечивать 10-12 часов в день
  • Температура +18…+22 °C
  • Полив по подсыханию, никакого застоя воды
  • Не вносить удобрения до появления корней

  1. Пересадка после укоренения.

  • Аккуратно перевалить в более питательный грунт
  • Первую подкормку через 6-8 недель, половиной стандартной дозы
  • В открытый грунт — после оттепели, с постепенной адаптацией к солнцу

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком влажный субстрат → загнивание → проветривание, полив по необходимости, рыхлый субстрат
  • Прямые солнечные лучи → перегрев → рассеянный свет, лампа не ближе 25 см
  • Нет дезинфекции инструмента → загнивание, болезни → протирать спиртом секатор, мыть тару

FAQ

Сколько ждать корней у смородины?

Обычно 3-6 недель, при правильной температуре и освещении.

Можно ли использовать Эпин-Экстра?

Только как антистресс, для укоренения он не нужен.

Какие стимуляторы безопасны для ЛПХ?

Корневин, Гетероауксин, Циркон — по инструкции и в разрешённых дозах.

Мифы и правда

  • Миф: В ноябре укореняется хуже, чем весной.
    Правда: При контроле температуры и света укоренение стабильнее, меньше пересыхания и перегрева.
  • Миф: Любые черенки можно срезать и укоренить.
    Правда: Важно брать только вызревшие, не больные и не подмороженные побеги.
  • Миф: Чем теплее, тем быстрее корни.
    Правда: Оптимум +18…+22 °C, перегрев приводит к болезням.

Три интересных факта

  • В ноябре черенки лучше сохраняют тургор — меньше испарение влаги.
  • Смородина и виноград при таком размножении почти не теряют сортовых признаков.
  • При хорошем освещении и контроле влажности черенки гортензии дают корни быстрее, чем при классическом весеннем укоренении.

Исторический контекст

  1. Раньше многие коллекционеры размножали виноград чубуками именно в ноябре-декабре.
  2. В Европе осеннее черенкование практикуют уже более 100 лет — особенно для роз и декоративных кустарников.
  3. В современных питомниках домашние мини-теплички признаны самой эффективной технологией для укоренения малых партий.

Черенкование в ноябре — это не только для профи, но и для обычных дачников, которые хотят получить собственные крепкие саженцы декоративных и ягодных культур без риска и лотереи.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
