Сарай превращается в склад потерь: одна зима способна уничтожить половину инвентаря

Когда сезон сворачивается и работы на участке становятся минимальными, самое время привести в порядок садовый инвентарь. Хороший инструмент в наши дни стоит заметных денег, и если отправить его зимовать "как есть", риски высоки: металл ржавеет, дерево рассыхается, режущие узлы тупятся, а поливочные системы трескаются даже при лёгком морозе. Поэтому грамотная консервация — обязательный процесс, который экономит бюджет и продлевает срок службы всего инвентаря.
Зимой инструменты лежат без движения по несколько месяцев. Если отправить их в сарай, не очистив и не обработав, то уже весной можно столкнуться с ржавыми лопатами, расколотыми черенками, сломанными секаторами и потёкшими шлангами. Удобство работы падает, а сам инструмент теряет ресурс. Хорошая консервация — это стиль работы, который избавляет от "авралов" в начале сезона.
Лопаты, мотыги, вилы, грабли — вся эта линейка требует одинакового цикла ухода.
Сначала нужно убрать землю, корни и растительные остатки.
Затем промыть водой и дочистить металлической щёткой.
После полного высыхания нанести машинное масло и обернуть металл промасленной бумагой.
Деревянные рукояти — отдельная зона риска. Сухой черенок может расколоться или выскочить из крепления прямо в процессе работы. Если металлическая часть шатается, её фиксируют гвоздями, чопиками или подбивают черенок глубже.
Если дерево у основания стало трухлявым, рукоять либо меняют полностью, либо укорачивают. На топоры это правило не распространяется — длина их рукояти должна оставаться штатной.
Заусенцы появляются, если инструмент бросать, ронять или хранить в куче. Они делают работу неудобной и приводят к мозолям. Снять заусенец проще всего наждачной бумагой: сначала грубой, затем мелкой. После зачистки черенки обрабатывают смесью льняного масла и лакового бензина — срок службы увеличивается вдвое.
Хранить такой инструмент лучше в сухом месте — сарае, гараже, домике или на балконе. Оптимальное положение — горизонтальное или подвешенное. Металлические части должны находиться близко к полу, но не касаться его.
Секаторы, ножи, пилы и садовые ножницы требуют более тщательной подготовки. На них всегда остаются следы сока, древесины и грязи. Эти отложения за зиму способны разрушить инструмент.
Очистку проводят стальным волокном, смоченным спиртом. Далее оценивают остроту. Если режущая кромка затуплена, правильнее отдавать инструмент в мастерскую: заточка стоит недорого, но делается качественно, с проверкой на сколы и микротрещины. После возвращения все режущие элементы снова смазывают маслом или оборачивают промасленной бумагой.
В идеале режущий инструмент хранится в подвешенном виде, не касаясь металла или других поверхностей.
Газонокосилка — один из самых капризных инструментов. Её нужно обслуживать после каждого кошения, но перед зимним хранением процедура обязательна для любой модели.
Полностью отключают питание, сливают бензин, выкручивают свечи.
Очищают корпус и внутренние части от травы — даже 2-3 засохшие травинки могут привести к сбоям.
Очищают ножи, протирают спиртом, затем смазывают маслом.
При необходимости отдают ножи на заточку.
Меняют фильтры, проверяют кабель и при повреждении либо заменяют его, либо изолируют.
После этих работ газонокосилка спокойно выдерживает длительное хранение.
Этот вид инвентаря тоже нуждается в ревизии. Колёса (если они надувные) снимают и кладут горизонтально. Кузов чистят, промывают, сушат и защищают слоем машинного масла.
Подшипники оценивают на предмет повреждений: если разрушены — меняют, если целы — смазывают солидолом.
При хранении на улице тачку переворачивают кузовом вверх, чтобы вода не скапливалась и металл не ржавел.
Полив — самая уязвимая часть садового хозяйства. Заморозки даже в -2 °С могут вывести систему из строя.
Демонтировать всю систему до морозов.
Полностью удалить воду продувкой — лучше насосом.
Открыть все краны и после перекрытия воды завернуть их плёнкой.
При необходимости промыть систему антинакипными составами.
Шланги скручивают в аккуратные бухты, при этом из них естественным образом выходит остаточная вода. Хранятся они в помещении, на горизонтальной поверхности.
Вёдра, лейки и бочки достаточно промыть, высушить и перевернуть. Главное — не дать воде скапливаться внутри.
|Инструмент
|Тип работ перед хранением
|Чем обработать
|Как хранить
|Лопаты, грабли, мотыги
|Очистка, смазка, фиксация черенка
|Машинное масло
|Горизонтально или подвешено
|Секаторы, ножи
|Спиртовая очистка, заточка
|Масло, промасленная бумага
|Подвешено
|Газонокосилка
|Разбор, чистка, смазка
|Масло, спирт
|В сухом помещении
|Тачки
|Чистка, смазка, обслуживание колёс
|Машинное масло, солидол
|Перевёрнутыми
|Полив
|Демонтаж, продувка
|Защитные составы
|В помещении
Зайти на участок и собрать весь разрозненный инструмент — провести первичный "инвентаризационный аудиторский обзор".
Разделить инструменты по типам: режущий, поливной, ручной, механизированный.
Очистить каждую группу и провести смазку.
Разобрать газонокосилку и выполнить обслуживание.
Полностью демонтировать полив.
Сформировать место хранения — полки, крючки, настенные держатели.
Установить инструмент так, чтобы он не соприкасался друг с другом металлическими частями.
Оставить грязь на металле → коррозия → механическая чистка и масляная обработка.
Хранить секатор без заточки → поломка пружины и кромки → передать на профессиональную заточку.
Не продуть полив → разрыв труб и шлангов → обязательная продувка насосом.
Хранить шланги на улице → деформация и трещины → помещение и горизонтальная укладка.
Треснутый черенок можно заменить, металл с лёгкой ржавчиной — зачистить и обработать маслом. Инструмент с критическими поломками лучше утилизировать: на участке он только создаёт хлам и занимает место, которое можно использовать эффективнее.
|Материал
|Плюсы
|Минусы
|Машинное масло
|Защита металла, доступность
|Нужно обновлять ежегодно
|Льняное масло
|Дольше служит
|Долго сохнет
|Солидол
|Отличен для подшипников
|Липкий, требует аккуратности
|Промасленная бумага
|Надёжно сохраняет металл
|Нужна замена после сезона
|Спирт
|Хорошая очистка
|Сушит металл от жировой плёнки
Как выбрать лучшее масло для обработки металла?
Подойдёт любое машинное масло средней вязкости — оно создаёт защитный слой и не окисляет металл.
Сколько стоит профессиональная заточка инструмента?
В среднем 200-600 рублей за единицу, в зависимости от сложности.
Что лучше — хранить на полках или подвешивать?
Для режущего инструмента лучше подвес, для остального — горизонтальная раскладка.
Миф: деревянные черенки можно просто оставить высыхать.
Правда: без обработки они рассыхаются и трескаются.
Миф: шланги могут зимовать под снегом.
Правда: резина лопается даже при небольшом морозе.
Миф: газонокосилка — неинструмент, ей ничего не будет.
Правда: без слива бензина и чистки гарантирован ремонт.
