Главный хит 2026 года среди томатов: не мёрзнет, не трескается и плодоносит дольше всех

С каждым сезоном огородники всё внимательнее выбирают сорта томатов, способные выдерживать резкие перепады температуры, давать стабильный урожай и не требовать сложного ухода. На фоне десятков новинок особенно выделяется сорт "Сокровище Акмора" — томат, который уже привлёк внимание благодаря стойкости к холоду, длительному плодоношению и эффектному золото-жёлтому окрасу. В 2026 году он уверенно держит статус одного из наиболее перспективных сортов для открытого грунта и теплиц.
Особый интерес этот томат вызывает у тех, кто живёт в регионах с коротким летом, где погодные сюрпризы могут поставить крест на урожае буквально за несколько дней. "Сокровище Акмора" демонстрирует удивительную способность адаптироваться к нестабильной погоде, сохраняя урожайность даже в конце сезона, когда ночи становятся холоднее.
"Каждая кисть формирует до 6-8 крупных плодов массой около 100-120 граммов. Форма характерная — вытянутая, с лёгким "носиком". А насыщенный жёлто-золотистый цвет делает эти помидоры не только полезными, но и очень декоративными на грядке", — отметил агротехнолог Александр Труханов.
Его наблюдения подтверждают и дачники: томат действительно долго держит форму, практически не растрескивается и сохраняет сладковатый вкус до самых заморозков. Благодаря плотной мякоти плоды подходят не только для салатов, но и для зимних заготовок, где их яркий оттенок создаёт эффект "солнечных" консервов.
Сорт относится к индетерминантным, что означает постоянный рост куста в течение всего сезона. Это требует подвязки и формирования, но взамен растение даёт высокую урожайность и не прекращает плодоношение до конца сентября, а в тёплых областях — и в начале октября.
К основным преимуществам относят:
устойчивость к похолоданиям;
ровную форму плодов;
устойчивость к фитофторозу;
универсальность применения;
декоративность куста — важная деталь для любителей эстетичных грядок.
По наблюдениям огородников, при умеренном поливе и регулярном проветривании теплицы сорт практически не подвержен грибковым инфекциям, что значительно упрощает сезонный уход и снижает расходы на защитные препараты.
|Параметр
|Сокровище Акмора
|Золотой поток
|Медовый спас
|Устойчивость к холоду
|Высокая
|Средняя
|Средняя
|Масса плодов
|100-120 г
|70-90 г
|140-160 г
|Срок плодоношения
|До октября
|До сентября
|До конца августа
|Устойчивость к фитофторе
|Высокая
|Средняя
|Средняя
|Подходит для консервации
|Да
|Частично
|Нет
Используйте почвенную смесь с добавлением гумуса и биоудобрений.
Перед посадкой обработайте семена раствором фунгицида.
Сажайте рассаду в теплицу с тёплой почвой и используйте прочные опоры.
Формируйте куст в один стебель, удаляя лишние пасынки.
Поливайте тёплой водой раз в 3-5 дней и обязательно обеспечьте проветривание.
В период завязывания плодов подкармливайте калийно-фосфорными удобрениями.
Чрезмерный полив → растрескивание плодов → используйте капельный полив.
Перекорм азотом → густая ботва без урожая → переходите на комплексное удобрение.
Загущённая посадка → риск фитофторы → используйте шпалеры и формируйте куст.
Сорт прекрасно чувствует себя в больших кадках объёмом от 20 литров. При достаточном освещении и подкормках можно получить урожай не хуже, чем в открытом грунте. Это удобно для владельцев балконов и небольших участков.
|Плюсы
|Минусы
|высокая декоративность
|требует подвязки
|устойчивость к похолоданиям
|нуждается в формировании
|длительное плодоношение
|занимает много места
|плотная мякоть — идеальна для заготовок
|требует опоры
Как выбрать рассаду?
Ищите растения с толстой ножкой, короткими междоузлиями и насыщенно-зелёными листьями.
Сколько стоит пакет семян?
Средняя цена составляет 40-60 рублей в зависимости от производителя.
Что лучше: теплица или открытый грунт?
Теплица даёт более ранний урожай, но сорт отлично плодоносит и на открытом воздухе.
Миф: жёлтые томаты беднее на питательные вещества.
Правда: исследователи отмечают, что жёлтые сорта могут содержать больше каротиноидов, чем красные.
Миф: индетерминантные культуры сложны в уходе.
Правда: при регулярной подвязке их проще формировать и контролировать.
Миф: позднее плодоношение означает кисловатый вкус.
Правда: у "Сокровища Акмора" вкус остаётся сладким даже в конце сезона.
Жёлтые сорта часто рекомендуют людям, которым не подходит красный пигмент ликопин.
Мякоть этих томатов остаётся плотной даже после маринования.
Золотистые сорта активно используются в декоративном огороде.
Первые жёлтые томаты были завезены в Европу из Южной Америки в XVI веке.
В России жёлтые сорта активно начали распространяться в середине XX века.
Современные гибриды появились благодаря селекционной работе с устойчивостью к холоду.
