Листья становятся дороже цветов: декоративные кустарники, которые раскрываются только осенью

Осенний сад может быть не менее выразительным, чем весенний или летний. В это время на первый план выходят не цветы, а кустарники с меняющейся листвой, яркими плодами и декоративными ветвями. Если заранее продумать подбор пород, участок в сентябре-ноябре буквально "зажигается" оттенками золота, пурпура, меди и бордо, а не превращается в унылое пространство голых веток.
Сумах, он же "уксусное дерево", может быть и многоствольным кустом, и невысоким деревцем. Летом его крупные перистые листья кажутся просто плотным зелёным облаком. Осенью же каждая ветка вспыхивает оранжевыми, малиновыми и бордовыми тонами, причём на одном растении одновременно видны разные оттенки, словно плавный градиент. Зимой декоративность продолжают поддерживать бархатистые соцветия и кисти мелких плодов, которые охотно поедают птицы.
Барбарис Тунберга и его сорта — настоящая палитра пурпурных, рубиновых, оранжево-красных и даже почти чёрно-фиолетовых тонов. Компактные шаровидные формы подходят для бордюров и переднего плана, более высокие — для живых изгородей и акцентных посадок. Осенью листва барбариса становится ещё ярче, подчёркивая фактуру колючих побегов и показывая контраст с жёлтыми или красными ягодами.
Бузина чёрная ценится не только за кружевные щитки белых или розоватых цветков и многочисленные грозди ягод, но и за необычную окраску листвы. Сорта с пурпурными или почти чёрными листьями дают сильный контраст с окружающими зелёными насаждениями. К осени окраска может уходить в более тёплые винные тона, а сами кусты остаются нарядными почти до заморозков.
Скумпия кожевенная — один из самых эффектных "дымчатых" кустарников. Летом её соцветия напоминают лёгкие облака, а осенью в игру вступают листья: от сизо-зелёных до огненно-красных, бордовых и рыжих тонов. У сортов с красной листвой окраска сохраняется весь сезон, лишь постепенно меняя оттенки. Поздней осенью кустарник часто выглядит так, будто окутан красноватым дымом — за счёт плодов и остающихся цветоножек.
Пузыреплодник калинолистный весной привлекает гофрированными листьями, летом — шапками белых или розовых щитков, а осенью — сменой окраски листвы и декоративными плодами. У краснолистных сортов спектр оттенков колеблется от тёмно-винного до оранжево-красного, иногда через зелёную фазу. Куст легко переносит обрезку, поэтому его используют и как живую изгородь, и как солитер.
Бересклеты хороши тем, что сочетают яркую осеннюю листву с необычными плодами-коробочками. У бородавчатого и крылатого видов листья становятся розово-оранжевыми или огненно-алыми и держатся долго, соседствуя с розовыми и оранжевыми плодами. Для небольших участков подходят компактные виды и сорта бересклета Форчуна — вечнозелёные стелющиеся кустарники с пёстрой листвой, которые можно использовать как почвопокровные или направлять по опоре.
Кизильники образуют густую, аккуратную крону и не требуют сложного ухода. Весной они покрываются мелкими цветками, летом — ягодами, а осенью листья у декоративных видов становятся ярко-красными или пурпурными. Кизильник горизонтальный и Даммера создают плотные ковры и каскады, которые к концу сезона буквально переливаются огненно-красными и оранжевыми красками.
Черёмуха виргинская и её гибриды с обыкновенной черёмухой предлагают интересные варианты для осеннего сада. Молодые листья весной могут быть салатовыми, постепенно переходя к пурпурным или бордовым оттенкам летом и осенью. При этом у растений сохраняются и привычные ароматные кисти цветков, и съедобные плоды.
Дерен ценят не только за крупную листву, которая осенью часто краснеет или желтеет, но и за яркие побеги. После листопада в саду остаются алые, жёлтые, оранжевые или зелёные ветви, которые особенно эффектно смотрятся на фоне снега. Кусты хорошо переносят формирующую обрезку, поэтому их используют как в свободных посадках, так и в строгих композициях.
Среди многочисленных ив есть формы с плакучей кроной, декоративными листьями и, что важно для осени, яркими молодыми побегами. Оранжево-красные, золотистые, пурпурные или оливковые ветви выглядят выразительно в безлистный сезон. Отдельные виды, например ива Матсуды, формируют ажурную крону из изогнутых побегов, сочетая декоративность и летом, и зимой.
|Кустарник
|Основная осенняя "фишка"
|Примерная высота
|Где лучше использовать
|Сумах
|Градиент огненной листвы
|2-4 м
|Солитер, задний план
|Барбарис
|Пурпурная листва и ягоды
|0,4-2 м
|Бордюры, живая изгородь
|Бузина чёрная
|Тёмная листва и грозди ягод
|2-4 м
|Фоновая группа, акцент
|Скумпия
|"Дымчатые" соцветия и красные листья
|2-3 м
|Солитер, композиции с злаками
|Пузыреплодник
|Меняющая цвет листва, плоды
|1,5-3 м
|Живая изгородь, миксбордер
|Бересклет
|Алые листья и яркие коробочки
|1-3 м
|Акценты, небольшие группы
|Кизильник
|Красная листва и ягоды
|0,3-1 м
|Откосы, подпорные стенки
|Черёмуха
|Пурпурная крона и плоды
|3-6 м
|Небольшая аллея, солитер
|Дерен
|Яркие побеги зимой
|1,5-3 м
|Группы, живая изгородь
|Ива декоративная
|Цвет побегов и форма кроны
|2-5 м
|Водоём, акцент на газоне
В небольшом саду можно сделать ставку на компактные сорта: невысокие барбарисы, кизильники, бересклет Форчуна. Ивы и дерены допустимо выращивать в форме невысоких кустов за счёт регулярной обрезки. Если совсем мало места, используйте "вертикальные" акценты — узкокронные формы и штамбовые растения.
|Плюсы
|Минусы
|Яркий декоративный эффект осенью
|Требуется продуманная посадка
|Многие виды морозостойки
|Часть видов даёт корневую поросль
|Подходят для живых изгородей
|Некоторые нуждаются в регулярной обрезке
|Привлекают птиц и полезных насекомых
|Возможна ядовитость плодов у отдельных видов
Барбарис Тунберга, кизильник, пузыреплодник и часть деренов довольно неприхотливы и хорошо переносят ошибки ухода.
Краснолистные дают цвет и летом, и осенью, но зелёные нередко меняют окраску более контрастно в конце сезона — можно комбинировать оба типа.
Азотные удобрения осенью не используют, предпочтительны калийно-фосфорные подкормки для лучшего вызревания побегов и подготовки к зиме.
Осенние декоративные кустарники давно используются в ландшафтном дизайне. В старых европейских парках можно увидеть дерены и ивы, сформированные в строгие линии, контрастирующие с пышными осенними кронами клёнов.
В усадебных садах XIX века барбарис и кизильник высаживали вдоль дорожек как живые бордюры, а сумах и скумпию — в качестве экзотических солитеров, подчёркивающих статус владельца.
Современные ландшафтные дизайнеры и агрономы продолжают эту традицию, подбирая сорта так, чтобы сад оставался выразительным с ранней весны до поздней осени.
"Короли осени" — это не один-две эффектные культуры, а целая группа кустарников, которые работают в саду на разных уровнях: создают фон, формируют живые стены, привлекают птиц и задают настроение сезона. Если учитывать рекомендации ботаников по подбору видов, освещённости и уходу, даже небольшой участок можно превратить в осенний парк с богатой палитрой оттенков, который будет радовать глаз до первых устойчивых заморозков.
