Томат, который выручит в любой сезон: мощный, сладкий и урожайный — до ведра плодов с куста

Каждый дачник мечтает о сорте, который не подводит — даёт стабильный урожай, не болеет и не требует особого ухода. Именно таким стал томат "Дикий тимьян". Его уже прозвали "рыцарем огорода" — за стойкость к капризам погоды и упорство в борьбе с фитофторой.
Этот сорт успел завоевать популярность у опытных садоводов: с одного квадратного метра почвы можно собрать до 12 кг крупных мясистых плодов. А значит, даже с небольшой грядки получится целый ящик ярко-красных помидоров — сладких, плотных и ароматных.
Главная особенность — прочный и устойчивый стебель. Куст не падает даже под тяжестью плодов, а листья плотные и защищают томаты от перегрева. Сорт одинаково хорошо чувствует себя и в теплице, и под открытым небом.
Созревшие плоды достигают 200-220 граммов, отличаются насыщенным цветом и высоким содержанием сахаров. Благодаря этому томаты идеально подходят и для салатов, и для варки соусов или пасты.
|Параметр
|"Дикий тимьян"
|Обычные тепличные сорта
|Урожайность
|До 12 кг с м²
|7-9 кг с м²
|Масса плода
|200-220 г
|120-150 г
|Устойчивость к болезням
|Высокая, особенно к фитофторе
|Средняя
|Тип роста
|Среднерослый (1,5-1,6 м)
|Часто высокорослые
|Вкус
|Сладкий, насыщенный
|Кисловатый
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Слишком густая посадка
|Недостаток света, болезни
|Соблюдать расстояние между кустами
|Частый полив
|Растрескивание плодов
|Поливать по мере подсыхания почвы
|Избыток азота
|Много зелени, мало плодов
|Использовать калий и фосфор
|Отсутствие подвязки
|Кусты ломаются
|Подвязывать шпагатом к опорам
…планируете выращивать без теплицы? "Дикий тимьян" справится. Его стебель выдерживает перепады температур и порывистый ветер. А если хотите получить плоды раньше, можно прикрывать растения агроволокном — это ускорит рост и защитит от ночных заморозков, сообщает news102.ru.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая урожайность
|Требует подвязки
|Сладкий вкус и плотная мякоть
|Не любит частого полива
|Устойчив к фитофторе
|Нуждается в пасынковании
|Подходит для соусов и салатов
|Чувствителен к избытку удобрений
Плоды поспевают через 110-115 дней после посева. Оптимальный период — середина июля до конца августа.
Да, сорт подходит для балконов и теплиц, если обеспечить опору и регулярный полив.
Лучше фосфорно-калийные смеси и органика: зола, компост, раствор суперфосфата.
Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.