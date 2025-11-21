Садоводы шепчутся о гибриде, который валит урожаем: йошта ведёт себя как чемпион

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:11
Садоводство

Йошта давно перестала быть загадочной культурой для садоводов, хотя её имя до сих пор звучит непривычно. На деле же это крепкий гибрид чёрной смородины и крыжовника, который отлично чувствует себя в средней полосе и показывает стабильную отдачу уже с первых лет.

Йошта
Фото: commons.wikimedia.org by Oknarf2004, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Йошта

Что представляет собой йошта 

Этот кустарник известен своей мощью: взрослые растения свободно вытягиваются до двух метров в высоту и ширину. Колючек нет, что сразу делает уход и сбор ягод более комфортным. Сами плоды созревают рыхлыми кистями, где по 3-5 округлых, почти чёрных ягод с лёгким фиолетовым отливом. Вкус зависит от степени зрелости: спелые ягоды больше напоминают смородину, а недозрелые — классический крыжовник.

Гибрид рано вступает в плодоношение — на 2-3 год. При должном уходе урожайность растёт постепенно и, как отмечают опытные дачники, выходит на весьма достойный уровень.

Созревание в зоне Черноземья приходится на конец июня — начало июля. Кусты не болеют, редко поражаются вредителями и при хорошем уходе живут по 20-30 лет.

Основы выращивания и ухода

Чтобы йошта уверенно росла и давала крупные ягоды, важны регулярные поливы. Корни расположены высоко, поэтому растение не может добывать влагу из глубины. Особенно критичны периоды: образование завязей, созревание ягод, а также конец августа, когда формируется урожай следующего года.

Подкормки тоже играют роль:

  1. Аммиачная селитра ранней весной.

  2. Зола в середине лета.

  3. Суперфосфат и сульфат калия после уборки урожая.

  4. Перегной в приствольный круг осенью.

Осенью кусты обрезают, удаляя сухие и повреждённые ветви. Длинные побеги укорачивают примерно на треть — это помогает удерживать форму и стимулирует рост молодых побегов. На зиму землю мульчируют: это защищает корни, которые расположены слишком близко к поверхности.

Йошта отлично реагирует на профилактическую обработку препаратами "три в одном" — именно такими средствами чаще пользуются владельцы небольших садов, где важно сократить количество операций.

Сравнение

Параметр Йошта Смородина Крыжовник
Колючки нет нет есть
Вкус сладкий с лёгкой кислинкой кисло-сладкий сладкий, иногда терпкий
Урожайность высокая средняя-высокая зависит от сорта
Устойчивость высокая высокая средняя
Требования к влаге высокие средние умеренные
Размер куста очень крупный средний средний

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте солнечное место — йошта любит свет так же, как и смородина.

  2. Готовьте яму заранее, добавляя компост или перегной.

  3. Не заглубляйте корни: расправьте их и присыпьте плодородной почвой.

  4. Поливайте сразу после посадки и регулярно в течение сезона.

  5. Осенью мульчируйте приствольный круг соломой или опилками.

  6. Для консервации урожая используйте блендер — получаются отличные джемы и густые соусы.

  7. Для сушки подойдут электросушилки: йошта сохраняет свой мускатный аромат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Недостаточный полив → ягоды мельчают и становятся кислыми → используйте капельный полив или поливочные мешки.
  • Сильное загущение → замедляется рост молодых побегов → применяйте секаторы с храповым механизмом, чтобы легче прореживать.
  • Отсутствие осенней подготовки → промерзание корней → замените тонкий слой мульчи более толстым (опилки, торф, мягкая древесная кора).

А что если…

  • Если участок находится в полутени? Йошта справится, хотя ягоды будут чуть мельче.
  • Если нет возможности часто поливать? Подойдут влагосберегающие коврики или агроткань.
  • Если в регионе суровые зимы? Поможет толстая мульча и лёгкое укрытие нетканым материалом.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Устойчивость к заболеваниям Требовательность к влаге
Крупные сладкие ягоды Широкий, раскидистый куст
Долговечность куста Неровное созревание
Отсутствие колючек Не подходит для маленьких участков
Подходит для переработки Требует регулярной обрезки

FAQ

Как выбрать саженец йошты?
Оптимальны 2-3-летние растения с мощными корнями без признаков пересушки.

Сколько стоит саженец?
Цена колеблется от 400 до 1200 рублей в зависимости от сорта и питомника.

Что лучше — йошта или смородина?
Если важна товарность ягод и устойчивость, йошта даст преимущество; для компактности посадок удобнее смородина.

Мифы и правда

Миф: йошта — экзотика и плохо приживается.
Правда: гибрид создавался специально для европейского климата и легко адаптируется.

Миф: йошта не даёт крупных урожаев.
Правда: при регулярных поливах отдаёт 6-8 кг с куста.

Миф: ягоды невкусные.
Правда: спелые плоды обладают мягким мускатным ароматом, который сохраняется в варенье и желе.

Три интересных факта

  • Йошта получила название от объединения немецких слов Johannisbeere (смородина) и Stachelbeere (крыжовник).
  • Вкус меняется в зависимости от стадии зрелости сильнее, чем у смородины.
  • В Европе йошту часто используют в декоративных посадках благодаря крупной листве.

Исторический контекст

  • Годы исследований гибрида растянулись на несколько десятилетий: селекционеры стремились убрать колючки и повысить устойчивость.
  • Работу завершил Рудольф Бауэр — именно его разработки легли в основу современных сортов.
  • Первые крупные посадки в России появились в 80-90-х, когда садоводы искали более устойчивую альтернативу классическому крыжовнику.
Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
