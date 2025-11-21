Садоводы шепчутся о гибриде, который валит урожаем: йошта ведёт себя как чемпион

Йошта давно перестала быть загадочной культурой для садоводов, хотя её имя до сих пор звучит непривычно. На деле же это крепкий гибрид чёрной смородины и крыжовника, который отлично чувствует себя в средней полосе и показывает стабильную отдачу уже с первых лет.
Этот кустарник известен своей мощью: взрослые растения свободно вытягиваются до двух метров в высоту и ширину. Колючек нет, что сразу делает уход и сбор ягод более комфортным. Сами плоды созревают рыхлыми кистями, где по 3-5 округлых, почти чёрных ягод с лёгким фиолетовым отливом. Вкус зависит от степени зрелости: спелые ягоды больше напоминают смородину, а недозрелые — классический крыжовник.
Гибрид рано вступает в плодоношение — на 2-3 год. При должном уходе урожайность растёт постепенно и, как отмечают опытные дачники, выходит на весьма достойный уровень.
Созревание в зоне Черноземья приходится на конец июня — начало июля. Кусты не болеют, редко поражаются вредителями и при хорошем уходе живут по 20-30 лет.
Чтобы йошта уверенно росла и давала крупные ягоды, важны регулярные поливы. Корни расположены высоко, поэтому растение не может добывать влагу из глубины. Особенно критичны периоды: образование завязей, созревание ягод, а также конец августа, когда формируется урожай следующего года.
Подкормки тоже играют роль:
Аммиачная селитра ранней весной.
Зола в середине лета.
Суперфосфат и сульфат калия после уборки урожая.
Перегной в приствольный круг осенью.
Осенью кусты обрезают, удаляя сухие и повреждённые ветви. Длинные побеги укорачивают примерно на треть — это помогает удерживать форму и стимулирует рост молодых побегов. На зиму землю мульчируют: это защищает корни, которые расположены слишком близко к поверхности.
Йошта отлично реагирует на профилактическую обработку препаратами "три в одном" — именно такими средствами чаще пользуются владельцы небольших садов, где важно сократить количество операций.
|Параметр
|Йошта
|Смородина
|Крыжовник
|Колючки
|нет
|нет
|есть
|Вкус
|сладкий с лёгкой кислинкой
|кисло-сладкий
|сладкий, иногда терпкий
|Урожайность
|высокая
|средняя-высокая
|зависит от сорта
|Устойчивость
|высокая
|высокая
|средняя
|Требования к влаге
|высокие
|средние
|умеренные
|Размер куста
|очень крупный
|средний
|средний
Выбирайте солнечное место — йошта любит свет так же, как и смородина.
Готовьте яму заранее, добавляя компост или перегной.
Не заглубляйте корни: расправьте их и присыпьте плодородной почвой.
Поливайте сразу после посадки и регулярно в течение сезона.
Осенью мульчируйте приствольный круг соломой или опилками.
Для консервации урожая используйте блендер — получаются отличные джемы и густые соусы.
Для сушки подойдут электросушилки: йошта сохраняет свой мускатный аромат.
|Плюсы
|Минусы
|Устойчивость к заболеваниям
|Требовательность к влаге
|Крупные сладкие ягоды
|Широкий, раскидистый куст
|Долговечность куста
|Неровное созревание
|Отсутствие колючек
|Не подходит для маленьких участков
|Подходит для переработки
|Требует регулярной обрезки
Как выбрать саженец йошты?
Оптимальны 2-3-летние растения с мощными корнями без признаков пересушки.
Сколько стоит саженец?
Цена колеблется от 400 до 1200 рублей в зависимости от сорта и питомника.
Что лучше — йошта или смородина?
Если важна товарность ягод и устойчивость, йошта даст преимущество; для компактности посадок удобнее смородина.
Миф: йошта — экзотика и плохо приживается.
Правда: гибрид создавался специально для европейского климата и легко адаптируется.
Миф: йошта не даёт крупных урожаев.
Правда: при регулярных поливах отдаёт 6-8 кг с куста.
Миф: ягоды невкусные.
Правда: спелые плоды обладают мягким мускатным ароматом, который сохраняется в варенье и желе.
