Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европа опустошает газовые хранилища в преддверии зимы — GIE
Ситуация с пингвинами в лондонском Sea Life дошла до депутатов
Нижнее отделение духовки используется для хранения, подогрева или гриля
Кейт Миддлтон выступила с речью после лечения от онкологии
Замедление прорастания картофеля луковой шелухой подтвердили агрономы
Мёд эффективнее сахара по питательности и пользе — диетологи
Роднина назвала российские соревнования мелкими после отстранения
Сборные туры выходного дня по Пскову стали популярными — Континент-тур
Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи

Вкус моркови решается осенью: забытый дедовский порошок делает её сладкой и идеально гладкой

Применение доломитовой муки устраняет горечь у моркови
Садоводство

Многие садоводы удивляются, почему морковь, несмотря на все старания, вырастает пресной или с лёгкой горечью. Часто даже зола, любимое народное удобрение, не спасает ситуацию. Причина оказывается простой — повышенная кислотность почвы. Именно она мешает корнеплодам накапливать сахар и формировать плотную, хрустящую мякоть. Но решение давно найдено и стоит буквально копейки: доломитовая мука.

Морковь на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морковь на грядке

Этот старый, но эффективный способ наши бабушки применяли ежегодно — и их морковь всегда отличалась сладостью и ароматом. Сегодня о доломитовой муке вспоминают нечасто, а зря: она не только корректирует кислотность, но и улучшает структуру почвы, помогая растениям раскрыть весь потенциал.

Почему доломитовая мука лучше золы

Хотя зола действительно снижает кислотность, её действие кратковременное. Она быстро растворяется и не обеспечивает почву необходимыми элементами в нужных пропорциях. Доломитовая мука работает мягче и дольше, постепенно насыщая землю кальцием и магнием. Эти элементы укрепляют ткани растений и повышают их устойчивость к болезням.

Главное отличие доломитовой муки от золы — щадящее воздействие на корневую систему. Зола может обжечь молодые корешки, особенно если её вносить в больших количествах или неправильно распределять по поверхности. Доломит, напротив, безопасен даже для рассады и действует мягко, стабилизируя баланс почвы.

Сравнение: доломитовая мука и зола

Параметр Доломитовая мука Зола
Основное действие Мягкое раскисление и питание Быстрое раскисление
Состав Кальций и магний Калий и фосфор
Скорость действия Постепенно, до 6 месяцев Мгновенно, но кратковременно
Влияние на корни Безопасна Может вызывать ожоги
Эффект на вкус моркови Повышает сладость и хруст Часто без заметного улучшения

Как правильно внести доломитовую муку

  • После уборки урожая разрыхлите грядку на глубину штыка лопаты.
  • Рассыпьте 400-500 г доломитовой муки на 1 м².
  • Легко пройдитесь граблями, чтобы равномерно распределить порошок.
  • Оставьте грядку до весны без перекопки — за зиму мука равномерно впитается.

Весной землю можно слегка взрыхлить, посеять морковь — и результат не заставит себя ждать. Корнеплоды будут ровными, гладкими и сладкими, без горечи, сообщает kamchatkamedia.ru.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать золу на кислых почвах ежегодно.
    Последствие: риск засоления и дефицит магния.
    Альтернатива: заменить часть золы доломитовой мукой.
  • Ошибка: вносить доломит весной перед посевом.
    Последствие: известь не успевает подействовать, кислотность сохраняется.
    Альтернатива: проводить раскисление осенью, после уборки урожая.
  • Ошибка: смешивать доломитовую муку с азотными удобрениями.
    Последствие: теряется эффективность азота.
    Альтернатива: разделять внесение по времени минимум на две недели.

А что если почва не кислая

Если кислотность нейтральная, доломитовая мука всё равно будет полезна — она улучшает структуру почвы, делает её более рыхлой и насыщенной воздухом. На тяжёлых глинистых участках такой приём особенно эффективен: корнеплоды растут ровнее, не ветвятся, а растения легче усваивают питательные вещества.

Кроме того, доломит отпугивает вредителей, в частности проволочника, и способствует развитию полезной микрофлоры. Поэтому обработка грядок осенью помогает не только сладости моркови, но и общему оздоровлению участка.

Плюсы и минусы доломитовой муки

Плюсы Минусы
Мягко снижает кислотность Не сочетается с азотными удобрениями
Улучшает вкус и структуру моркови Эффект проявляется не сразу
Долговременное действие Требует точной дозировки
Безопасна для корней Не подходит для щёлочных почв

FAQ

Когда лучше вносить доломитовую муку

Оптимально — осенью, после сбора урожая. За зиму она равномерно распределяется в почве и активизируется весной.

Можно ли использовать муку вместе с компостом

Да, но лучше не смешивать их заранее — внесите отдельно, чтобы сохранить полезные свойства.

Как определить, что почва кислая

Простой способ — тест лакмусовой бумагой или визуально: если на участке активно растёт мох, хвощ, подорожник — кислотность повышена.

Мифы и правда

  • Миф: доломитовая мука нужна только для капусты.
    Правда: она улучшает рост большинства овощей, особенно корнеплодов.
  • Миф: чем больше внести, тем лучше.
    Правда: избыток кальция делает почву щёлочной, угнетая растения.
  • Миф: доломит заменяет все удобрения.
    Правда: это корректирующий компонент, а не полноценное питание.

3 интересных факта

  • Доломитовую муку получают из природного минерала доломита, открытого ещё в XVIII веке.
  • Её часто называют "садовой известью", хотя действует она мягче и безопаснее.
  • Регулярное применение снижает потребность в химических удобрениях и улучшает качество урожая на несколько сезонов вперёд.

Исторический контекст

  • Впервые доломитовую муку начали использовать в сельском хозяйстве Европы более 150 лет назад.
  • В СССР её активно применяли на колхозных полях для восстановления плодородия кислых земель.
  • Сегодня она вновь возвращается в моду среди сторонников органического земледелия.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Наука и техника
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Гигантские выдры охотятся группами до двадцати особей
Домашние животные
Гигантские выдры охотятся группами до двадцати особей
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Красота и стиль
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Последние материалы
В Казахстане нашли древний центр производства оловянной бронзы — археологи
Выявлены нарушения правил рассадки родителей с детьми — юристы
Морковь формирует ровный корнеплод в бутылке — агрономы
Приготовление какао-торта "7 баночек" не требует весов и точных мер
Мама Тимати видит младшую внучку каждый день благодаря соседству
Honda вошла в десятку надёжных брендов по данным HotCars
Светлая помада и контур создают объём губ — визажист Рэйчел Миллер
Соль и кипяток растворяют жировые пробки в раковине — сантехнический эксперт
Сила укуса чёрной пираньи в 30 раз превышает её вес — данные исследователей
Алкоголь в бане повышает нагрузку на сердце — эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.