Крошечное растение превращает душный дом в оазис — магия начинается к вечеру

Комнатные растения нередко радуют нас не только пышной зеленью, но и приятными "бонусами" — например, лёгким ароматом, который наполняет дом уютом и помогает пережить затяжную зимнюю духоту. Особенно ценятся те виды, что умеют "работать" сразу в нескольких направлениях: украшают интерьер, очищают воздух и дарят естественный, ненавязчивый запах.
Арабский жасмин (Jasminum sambac) — один из самых ароматных домашних видов, способный цвести практически круглый год. Его маленькие белые бутоны раскрываются постепенно, и каждый цветок сохраняет насыщенный запах даже после срезки и сушки. Именно поэтому лепестки используют для жасминового чая, эфирных масел, косметики и ароматических композиций. В тропических странах соцветия включают в традиционные украшения и цветочные гирлянды.
Этот вид жасмина можно выращивать и как комнатное растение, и на открытом воздухе, если климат позволяет. Он любит яркое освещение, но не переносит палящего солнца — под прямыми лучами листья могут получить ожоги. Если света недостаточно, побеги вытягиваются, и куст теряет густоту.
Для посадки лучше выбирать рыхлую, воздухопроницаемую почвенную смесь: торф, компост, перлит или вермикулит. Полив нужен умеренный: почва должна полностью просыхать перед следующим увлажнением. Зимой частоту полива сокращают.
|Критерий
|Оптимальные условия
|Что будет при нарушении
|Освещение
|Яркий рассеянный свет
|Листья желтеют или вытягиваются
|Почва
|Лёгкая, с хорошим дренажом
|Риск корневой гнили
|Полив
|После полного просыхания земли
|Переувлажнение вызывает болезни
|Температура
|+15…24 °C
|Замедление роста
|Влажность
|Повышенная
|Сухой воздух провоцирует сброс бутонов
Подберите горшок с дренажными отверстиями и засыпьте слой керамзита.
Используйте питательный грунт с добавлением перлита — он препятствует переувлажнению.
Разместите растение у светлого окна, но притеняйте в полуденные часы.
Летом поливайте раз в неделю, зимой — реже.
Раз в месяц в период роста вносите комплексное удобрение; дважды в год добавляйте составы с калием и фосфором.
Для поддержки лиан используйте небольшую опору — арку или декоративную решётку.
Раз в год обновляйте верхний слой грунта.
Если разместить арабский жасмин в ванной комнате, он будет чувствовать себя особенно комфортно благодаря повышенной влажности. Однако важно обеспечить достаточное освещение и избегать перегрева от приборов или горячего пара.
|Плюсы
|Минусы
|Сильный приятный аромат
|Требует высокого уровня влажности
|Компактный размер для подоконника
|Чувствителен к перепадам температуры
|Подходит для чайных и ароматических сборов
|Не любит прямой солнечный свет
|Лёгкое формирование куста
|Может поражаться паутинным клещом
Как выбрать подходящий сорт жасмина для квартиры?
Ориентируйтесь на компактные виды, такие как Jasminum sambac — они лучше всего подходят для закрытых пространств и не занимают много места.
Сколько стоит взрослое растение?
Цена варьируется от 700 до 2500 рублей в зависимости от размера, сорта и региона.
Что лучше для жасмина: горшок или подвесное кашпо?
Для прямостоячей формы подойдёт обычный горшок, а для ампельной — подвесное кашпо с лёгким субстратом.
В некоторых странах лепестки жасмина добавляют в рис, чтобы придать блюду изысканный аромат.
Масло жасмина считается одним из самых дорогих в парфюмерии.
Первыми, кто начал активно культивировать этот вид в помещениях, были жители древнего Китая.
