Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Папоротники могут стать источником отравлений – ученые
Чеснок отпугивает мышей у стеллажей с запасами — практики-садоводы
Избыточная жара делает тренировки небезопасными для беременных
Жители хранят вещи в подъезде по согласию соседей — юристы
Расширение медцентров подтвердил представитель туруправления Хайнаня
Эксперты показали влияние круиза на расход — автосервисы
Крахмалистый картофель делает запеканку нежнее и воздушнее
Финансовые навыки нужно развивать с детства — депутат Толмачев
Михаил Муромов заявил об отсутствии конфликтов с Аллой Пугачёвой

Крошечное растение превращает душный дом в оазис — магия начинается к вечеру

Условия выращивания арабского жасмина в доме — ботаники
5:23
Садоводство

Комнатные растения нередко радуют нас не только пышной зеленью, но и приятными "бонусами" — например, лёгким ароматом, который наполняет дом уютом и помогает пережить затяжную зимнюю духоту. Особенно ценятся те виды, что умеют "работать" сразу в нескольких направлениях: украшают интерьер, очищают воздух и дарят естественный, ненавязчивый запах.

Жасмин
Фото: flickr.com by Kpjas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жасмин

Арабский жасмин и его особенности

Арабский жасмин (Jasminum sambac) — один из самых ароматных домашних видов, способный цвести практически круглый год. Его маленькие белые бутоны раскрываются постепенно, и каждый цветок сохраняет насыщенный запах даже после срезки и сушки. Именно поэтому лепестки используют для жасминового чая, эфирных масел, косметики и ароматических композиций. В тропических странах соцветия включают в традиционные украшения и цветочные гирлянды.

Условия для успешного выращивания

Этот вид жасмина можно выращивать и как комнатное растение, и на открытом воздухе, если климат позволяет. Он любит яркое освещение, но не переносит палящего солнца — под прямыми лучами листья могут получить ожоги. Если света недостаточно, побеги вытягиваются, и куст теряет густоту.

Для посадки лучше выбирать рыхлую, воздухопроницаемую почвенную смесь: торф, компост, перлит или вермикулит. Полив нужен умеренный: почва должна полностью просыхать перед следующим увлажнением. Зимой частоту полива сокращают.

Сравнение: основные параметры выращивания

Критерий Оптимальные условия Что будет при нарушении
Освещение Яркий рассеянный свет Листья желтеют или вытягиваются
Почва Лёгкая, с хорошим дренажом Риск корневой гнили
Полив После полного просыхания земли Переувлажнение вызывает болезни
Температура +15…24 °C Замедление роста
Влажность Повышенная Сухой воздух провоцирует сброс бутонов

Советы шаг за шагом

  1. Подберите горшок с дренажными отверстиями и засыпьте слой керамзита.

  2. Используйте питательный грунт с добавлением перлита — он препятствует переувлажнению.

  3. Разместите растение у светлого окна, но притеняйте в полуденные часы.

  4. Летом поливайте раз в неделю, зимой — реже.

  5. Раз в месяц в период роста вносите комплексное удобрение; дважды в год добавляйте составы с калием и фосфором.

  6. Для поддержки лиан используйте небольшую опору — арку или декоративную решётку.

  7. Раз в год обновляйте верхний слой грунта.

Инструменты и материалы

  • грунт для комнатных цветов
  • перлит
  • дренаж
  • опора для лиан
  • увлажнитель или поддон с моклой галькой

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Чрезмерный полив → корневая гниль → используйте грунт с высоким содержанием перлита.
  • Слабое освещение → удлинённые побеги и плохое цветение → установите фитолампу для комнатных растений.
  • Сухой воздух → опадение бутонов → применяйте увлажнитель или ставьте горшок на влажную гальку.

А что если…

Если разместить арабский жасмин в ванной комнате, он будет чувствовать себя особенно комфортно благодаря повышенной влажности. Однако важно обеспечить достаточное освещение и избегать перегрева от приборов или горячего пара.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Сильный приятный аромат Требует высокого уровня влажности
Компактный размер для подоконника Чувствителен к перепадам температуры
Подходит для чайных и ароматических сборов Не любит прямой солнечный свет
Лёгкое формирование куста Может поражаться паутинным клещом

FAQ

Как выбрать подходящий сорт жасмина для квартиры?
Ориентируйтесь на компактные виды, такие как Jasminum sambac — они лучше всего подходят для закрытых пространств и не занимают много места.

Сколько стоит взрослое растение?
Цена варьируется от 700 до 2500 рублей в зависимости от размера, сорта и региона.

Что лучше для жасмина: горшок или подвесное кашпо?
Для прямостоячей формы подойдёт обычный горшок, а для ампельной — подвесное кашпо с лёгким субстратом.

Мифы и правда

  • Миф: жасмин всегда требует прямого солнца.
    Правда: ему нужно яркое, но рассеянное освещение.
  • Миф: жасмин нельзя выращивать в ванной.
    Правда: при хорошем свете влажная среда ему подходит.
  • Миф: ароматные цветы вредны для сна.
    Правда: мягкий аромат многих сортов, наоборот, способствует расслаблению.

Три интересных факта

  1. В некоторых странах лепестки жасмина добавляют в рис, чтобы придать блюду изысканный аромат.

  2. Масло жасмина считается одним из самых дорогих в парфюмерии.

  3. Первыми, кто начал активно культивировать этот вид в помещениях, были жители древнего Китая.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Красота и стиль
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Питательные вещества джинуры прокумбенс и их роль в рационе — выводы ботаников
Садоводство, цветоводство
Питательные вещества джинуры прокумбенс и их роль в рационе — выводы ботаников
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Последние материалы
Жители хранят вещи в подъезде по согласию соседей — юристы
Расширение медцентров подтвердил представитель туруправления Хайнаня
Крахмалистый картофель делает запеканку нежнее и воздушнее
Эксперты показали влияние круиза на расход — автосервисы
Финансовые навыки нужно развивать с детства — депутат Толмачев
Михаил Муромов заявил об отсутствии конфликтов с Аллой Пугачёвой
Условия выращивания арабского жасмина в доме — ботаники
Рост продаж жиросжигателей в России и их риски подтвердили врачи
Учёные СФУ создали обувь для реабилитации после инсульта
Онлайн-манипуляции легко воздействуют на детей — эксперт Власов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.