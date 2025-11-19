Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи предупреждают: имбирь может вызвать слабость у гипотоников — кардиологи
Никита Кологривый пришёл на премьеру в смирительной рубашке
Рома Жёлудь рассказал о влечении к Волочковой на шоу
Увеличение возвратов квартир зафиксировано на вторичном рынке — юрист Голышев
Противоречивая риторика Трампа подрывает доверие к переговорам — депутат Журова
Туристы добираются к Софийским озёрам от Ледниковой Фермы
Суд взыскал с Павла Деревянко более 13 миллионов рублей по делу о криптовалюте
Шерсть карликового пуделя почти не имеет запаха, но требует ежедневного ухода
Упражнения Animal Flow укрепляют суставы и связки — тренера

Земля застыла, как бетон: одно неверное движение зимой и придётся расплачиваться всем урожаем

Какие работы нельзя выполнять после промерзания почвы — рекомендации агрономов
1:11
Садоводство

Когда на участке прихватывает почву первыми морозами, у опытных дачников всё равно находится работа. Но есть действия, которые в холодный сезон приносят больше вреда, чем пользы. Чтобы зимние хлопоты не обернулись лишними затратами, повреждёнными растениями и испорченным инвентарём, важно понимать, какие задачи стоит временно отложить до весны.

Огород зимой
Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огород зимой

Что важно учитывать зимой

Замёрзшая земля — это не просто "твёрдый грунт", а биологически практически неактивная среда. Корням трудно дышать и впитывать влагу, микроорганизмы впадают в спячку, а растения концентрируются на выживании. Поэтому любые работы, связанные с поливом, посадками, удобрениями или обработкой химикатами, почти наверняка окажутся бесполезными. А некоторые — и вовсе могут навредить садовой технике, кустарникам или вашим будущим урожаям.

Чтобы наглядно увидеть, как меняется подход к уходу за участком в морозы, сравним обычный сезон и период заморозков.

Сравнение зимних и тёплых сезонных работ

Процедура Осенью/весной После промерзания почвы
Полив Нужен для корневого запаса влаги Вода не впитывается, шланги могут треснуть
Посадка Луковицы и саженцы успешно укореняются Корни не работают, повреждения неизбежны
Подкормка удобрениями Усваиваются растениями Скапливаются и вымываются без пользы
Стрижка газона Омолаживает траву Повреждает ослабленные стебли
Перемешивание компоста Разгоняет тепло и процесс разложения Охлаждает кучу и тормозит компостирование
Сгребание листьев Уборка и профилактика болезней Лишает укрытия почву и зимующих насекомых
Прополка Эффективное удаление сорняков Большинство сорняков не растёт
Хранение инструментов на улице Допустимо при плюсовой температуре Мороз разрушает металл, пластик, аккумуляторы
Поилки для птиц Вода доступна Замерзает, птицы остаются без источника
Химические обработки Помогают контролировать вредителей Химия не работает в холоде

Как работать зимой: пошаговые советы

1. Грамотно завершите поливной сезон

  • Спустите воду из шлангов и систем капельного орошения.
  • Храните их в помещении, чтобы пластик и резина не лопнули.
  • Осмотрите насосы и фильтры, подготовьте к консервации.

2. Посадки планируйте заранее

  • Луковицы выкапывайте и храните в ящиках с опилками.
  • Саженцы переносите в прикоп или контейнер.
  • Новые посадки откладывайте до устойчивого тепла.

3. Подкормки проводите только органикой

  • Навоз и компост оставляйте на грядках под зиму.
  • Минеральные удобрения уберите в сарай до весны.
  • Контролируйте качество органики — свежий навоз может обжечь корни.

4. Газон оставляйте в покое

  • Уберите листья граблями перед морозами.
  • Стричь зимой не нужно — повреждаются стебли.
  • Осмотрите края газона — при необходимости укрепите бордюр.

5. Компостную кучу не трогайте

  • Добавляйте кухонные отходы и сухие листья.
  • Не перемешивайте — тепловой слой должен сохраниться.
  • Укрывайте кучку плотным нетканым материалом.

6. Листья на клумбах не убирайте

  • Слой листвы сохраняет тепло и влагу.
  • Под ним зимуют полезные насекомые-опылители.
  • Весной листья уберите, когда воздух стабильно прогреется.

7. Сорняки контролируйте мульчированием

  • Накройте землю картоном, газетами или агроволокном.
  • Срежьте семенные головки, если они сохранились.
  • Весной снимите укрытие и перекопайте участок.

8. Инструменты перенесите под крышу

  • Лопаты, грабли и секаторы храните в сухом месте.
  • Аккумуляторы от газонокосилок держите в отапливаемом помещении.
  • Чувствительный декор (керамика, стекло) убирайте от мороза.

9. Поставьте подогреваемую поилку

  • Выберите модель с нагревателем или солнечной батареей.
  • Проверяйте уровень воды ежедневно.
  • При отсутствии электричества ставьте поилки ближе к дому.

10. Химические обработки оставьте на тепло

  • Применяйте пестициды только при плюсовых температурах.
  • Зимой используйте исключительно барьерные методы.
  • Планируйте весенние обработки заранее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Полить замёрзшую грядку → лёд на поверхности и лопнувшие шланги → используйте влагозарядковый полив осенью.
  2. Посадить саженец в промёрзший ком → корни не приживаются → храните растение в контейнере или прикопе.
  3. Внести удобрения по морозу → вещества смываются талой водой → вносите ранней весной.
  4. Постричь газон в минус → ломкие стебли и проплешины → дождитесь стабильно тёплых дней.

Если морозы наступили раньше

Если зима пришла неожиданно, а на участке осталось много незавершённых дел, не паникуйте. Большинство работ спокойно переносятся до весны. Самое важное — защитить инструмент, убрать всё, что может растрескаться, и сохранить растения от резких перепадов температуры. Навоз, мульча, лапник и агроволокно помогут справиться с ранними заморозками даже без срочных вмешательств.

FAQ

Как понять, что земля действительно промёрзла?

Почва не просто холодная — она твёрдая, не поддаётся лопате, а влагу не впитывает. Даже верхний слой, покрытый коркой льда, означает, что большинство работ нужно отложить.

Можно ли пользоваться теплицей зимой?

Да, если в ней поддерживается плюсовая температура. В обычной неотапливаемой теплице почва также промерзает, поэтому посадки будут бесполезны.

Какие удобрения можно вносить зимой?

Только органику — перепревший навоз, компост, торф. Они разлагаются медленно и не вредят корням.

Мифы и правда

Миф: зимой нужно часто сгребать листья, чтобы не развивались болезни.
Правда: слой листвы защищает растения и даёт зимовки полезным насекомым.

Миф: если поливать зимой, грунт быстрее "оттает".
Правда: вода превращается в лёд и повреждает коммуникации.

Миф: пестициды работают при любой температуре.
Правда: холод блокирует химические реакции, и препараты становятся бесполезными.

Когда земля скована морозом, лучший подход — не бороться с природой, а подстроиться под её ритм. Поэтому зимой важнее не количество сделанных дел, а разумная пауза. Сохранённые инструменты, защищённые посадки и грамотная подготовка к весне дают куда больший эффект, чем любые попытки "доделать всё сейчас". Именно такое спокойное и осознанное отношение помогает встречать новый сезон с живыми, здоровыми растениями и ухоженным участком.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
К концу века почти половина пляжей исчезнет — морской биолог Омар Дефео
Наука и техника
К концу века почти половина пляжей исчезнет — морской биолог Омар Дефео
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Недвижимость
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
Недвижимость
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
Оставшийся без российских туристов финский аэропорт теперь торгует бизнес-ланчами
Никита Кологривый пришёл на премьеру в смирительной рубашке
Рома Жёлудь рассказал о влечении к Волочковой на шоу
Увеличение возвратов квартир зафиксировано на вторичном рынке — юрист Голышев
Какие работы нельзя выполнять после промерзания почвы — рекомендации агрономов
Противоречивая риторика Трампа подрывает доверие к переговорам — депутат Журова
Туристы добираются к Софийским озёрам от Ледниковой Фермы
Суд взыскал с Павла Деревянко более 13 миллионов рублей по делу о криптовалюте
Шерсть карликового пуделя почти не имеет запаха, но требует ежедневного ухода
Упражнения Animal Flow укрепляют суставы и связки — тренера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.