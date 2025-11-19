Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
€135 млрд для Украины есть бремя для будущих поколений ЕС — премьер-министр Орбан
Домашнее поражение Ак Барса 1:4 от ЦСКА отметили спортивные аналитики
Боковая планка и планка на фитболе рекомендованы для пресса
Поцелуи кошек повышают риск передачи бактерий по данным врачей
В прокат выходит драма Мэри Бронштейн о женском выгорании
Озеро Рица подтвердило статус главной природной визитки Абхазии — турэксперты
В России подорожание новостроек связали со снижением ставки
Собаки игнорируют команды из-за повторов по данным кинологов
Поклонники связали Тимоти Шаламе с анонимным рэпером EsDeeKid

Иногда это вообще не крот: слепыши и полёвки наносят урожаю куда больший и скрытый ущерб

Шиферный барьер блокирует ходы кротов — агрономы
6:14
Садоводство

Крот на участке — это не только подпорченные грядки и внезапные холмики на газоне. Это источник хаоса, который способен свести на нет планирование посадок и лишить урожая за считанные недели. Несмотря на то что кроты питаются в основном червями и насекомыми, их ходы наносят серьёзный ущерб корневой системе культурных растений. Поэтому дачники постоянно ищут способы остановить подземных "строителей" и защитить территорию. Практика показывает: самые результативные методы — те, что создают непреодолимую преграду или нарушают привычный уклад зверька.

Крот
Фото: Own work by Luc hoogenstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Крот

Почему борьба с кротами так сложна

Крот ведёт скрытый образ жизни, способен создавать километры ходов и менять маршруты в зависимости от почвы и доступности корма. Исключить его появление полностью невозможно, но последовательные меры позволяют резко уменьшить активность и вывести вредителя с участка. Успех зависит от понимания глубины перемещения, чувствительности к шуму и запахам, а также способности быстро покидать территорию при угрозе.

На что реагируют кроты

Главные раздражители — вибрации, резкий запах и препятствия в грунте. Именно эти три фактора легли в основу народных методов, многие из которых показали реальный эффект в разных регионах.

Сравнение рабочих методов борьбы с кротами

Метод Принцип действия Эффективность Особенности
Шиферный барьер Физическая преграда на глубине Очень высокая Трудоёмкая установка
Металлический шум Звуковое отпугивание Средняя Работает при постоянном ветре
Аквариумный компрессор Вибрация в грунте Высокая локально Требует питания
Запах кота (наполнитель) Запах хищника Средняя Повторять регулярно
Керосин или деготь Резкий запах Средняя Осторожность с почвой

Советы шаг за шагом: как вывести кротов с участка

  1. Определите активные ходы — свежие рыхлые кротовины, которые появляются ночью или ранним утром.

  2. Выберите метод физической защиты. Если участок маленький, оптимально установить барьер из шифера или металлической сетки на глубину 90-110 см.

  3. Для временного отпугивания используйте шумовые устройства: алюминиевые банки на арматуре, металлические вертушки или заводские виброотпугиватели.

  4. Локально обработайте ходы отпугивающим раствором: воду с разболтанным наполнителем кошачьего туалета или смесью дегтя на тряпке.

  5. Если участок большой, примените вибрационный метод — вкопайте ёмкость с водой и установите в неё компрессор от аквариума.

  6. Регулярно проверяйте новые кротовины. Если ход повторный, обработайте его дважды разными методами.

  7. В конце сезона обновляйте барьеры и проверяйте, нет ли подкопов под забором.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Вкапывание преграды на меньшую глубину → кроты легко проходят под ней → минимум 90-100 см и нахлёст материала.

  2. Использование керосина систематически → ухудшение плодородия почвы → заменить на берёзовый дёготь.

  3. Ставить шумовые устройства точечно → крот обходит участок по краю → разместить их по периметру.

  4. Оставлять ходы без обработки после вспашки → вредители быстро возвращаются → обработка запахом или вибрацией.

А что если крот оказался не кротом

На участке могут встречаться слепыши и водяные полёвки. Слепыш не имеет видимых глаз, роет широкие ходы и активно питается корнями и луковицами, нанося куда больший вред, чем крот. Полёвка способна уничтожить посадки клубней и корнеплодов. Если вред отличается от типичных кротовин, важно учесть возможность смешанной "бригады" под землёй и применять комбинированные методы защиты — сетку, запахи и точечные ловушки.

Плюсы и минусы разных способов борьбы

Плюсы Минусы
Физический барьер — самая высокая эффективность Трудоёмкий монтаж
Шумовые отпугиватели работают круглосуточно Зависимость от ветра
Запахи и растворы легко применять Кратковременный эффект
Вибрация даёт быстрый результат Требует электричества
Комбинирование методов стабилизирует эффект Нужна регулярность

FAQ

Какой способ самый надёжный?

Монолитный барьер из шифера или сетки, установленный на глубину около метра.

Помогают ли заводские ультразвуковые отпугиватели?

Да, но лучше работают в сочетании с физическими препятствиями или шумовыми устройствами.

Можно ли полностью избавиться от кротов?

Полностью — сложно, но резко сократить количество активных ходов и вывести зверьков с участка возможно.

Мифы и правда

  1. Миф: кроты питаются корнями растений.
    Правда: кроты едят насекомых, но разрушают корни ходами. Вред — косвенный, но серьёзный.

  2. Миф: один мощный запах выгоняет кротов навсегда.
    Правда: эффект временный, запах быстро выветривается.

  3. Миф: кроты не заходят в обработанные участки.
    Правда: они перемещаются свободно, если не встретят непреодолимого препятствия.

Три интересных факта

  1. Кроты могут копать с такой скоростью, что проходят метр почвы менее чем за минуту.

  2. Их подземные ходы служат не только для перемещения, но и для ловли насекомых.

  3. Слепыши часто принимаются за кротов, хотя вредят посадкам гораздо сильнее.

Исторический контекст

  1. Первые барьерные технологии применялись ещё в начале XX века при устройстве садов вокруг усадеб.

  2. Шумовые методы стали популярны в конце XX века благодаря лёгкодоступным металлическим банкам.

  3. Современные виброотпугиватели появились с распространением бытовых компрессоров и автономных датчиков.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Красота и стиль
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Накипь в чайниках разрушается органическими кислотами быстрее, чем содой
Недвижимость
Накипь в чайниках разрушается органическими кислотами быстрее, чем содой
Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин
Недвижимость
Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году Сергей Милешкин
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Пляжи тают быстрее льдов: океан забирает берега, а города остаются без природного щита
Пляжи тают быстрее льдов: океан забирает берега, а города остаются без природного щита
Последние материалы
В России подорожание новостроек связали со снижением ставки
Собаки игнорируют команды из-за повторов по данным кинологов
Поклонники связали Тимоти Шаламе с анонимным рэпером EsDeeKid
Шиферный барьер блокирует ходы кротов — агрономы
Блогерша Ларина посетила концерт Галкина* в Израиле
Нежнейший белый соус за 10 минут: рецепты, которые перевернут ваши представления
Медленные углеводы снижают риск диабета и ожирения — врачи
Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США
Ирина Шейк рассказала, что воспитывает дочь в строгости
В Европе найдено более 100 римских додекаэдров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.