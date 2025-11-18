Под корой скрыта угроза, рвущая ствол изнутри: одна обработка спасёт урожай за считанные дни

Кора — это не просто "одежда" дерева. Она выполняет роль защитного щита, оберегая растение от инфекций, перепадов температур и вредителей. Когда она начинает отслаиваться, особенно у плодовых культур, это тревожный знак. Если вовремя не вмешаться, дерево может ослабнуть, перестать плодоносить и даже погибнуть.
Чтобы не допустить таких последствий, важно понимать, почему происходит повреждение, как быстро среагировать и чем именно обработать пострадавшее растение.
Чаще всего проблема связана с резкими перепадами температуры, ожогами или грибковыми инфекциями. Весной кора может трескаться из-за солнечных лучей, которые нагревают ствол днём, а ночью температура резко падает. Осенью и в начале зимы опасность представляют морозобоины и повышенная влажность.
По её словам, первым делом нужно зачистить место повреждения. Делать это аккуратно, снимая только те участки коры, которые отходят легко. После зачистки рану необходимо обработать противогрибковым препаратом или 1%-м раствором медного купороса.
|Средство
|Основное действие
|Когда применять
|Особенности
|Медный купорос
|Дезинфицирует и подавляет грибок
|Осень, весна
|Классическое средство профилактики
|Садовый вар
|Залечивает раны и трещины
|После просушки среза
|Обеспечивает защитную плёнку
|Глина с коровяком
|Натуральная альтернатива вару
|При слабых повреждениях
|Дешево и безопасно
|Фунгицид на основе серы
|Уничтожает грибок и лишайники
|Тёплая осень
|Подходит для старых деревьев
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Снятие слишком большого слоя коры
|Ослабление дерева
|Удаляйте только отслоившиеся части
|Обработка на морозе
|Низкая эффективность
|Проводите работы при плюсовой температуре
|Использование концентрированного купороса
|Ожог тканей
|Делайте раствор не сильнее 1%
|Игнорирование утепления
|Подмерзание ствола
|Используйте мешковину или нетканый материал
Если повреждение оказалось обширным, можно провести "живую прививку" — вставить под отслаивающуюся часть кусочек молодой коры с соседней ветки того же дерева. Эта мера помогает ускорить зарастание и сохранить ток питательных веществ.
При сильных морозах утепление становится критически важным: лучше обмотать не только ствол, но и основание скелетных ветвей, сообщает KrasnodarMedia.ru.
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Обработка медным купоросом
|Дешево, эффективно, доступно
|Требует повторения весной
|Садовый вар
|Надёжная защита от влаги
|Может трескаться при морозе
|Глиняная болтушка
|Безопасно и экологично
|Смывается дождём
|Побелка известью
|Отражает солнечные лучи, защищает от ожогов
|Требует ежегодного обновления
Достаточно один раз осенью и при необходимости весной. Главное — не затягивать, если кора начала отслаиваться.
Нет. Вар защищает, но не лечит. Сначала нужно продезинфицировать рану.
Снимите отслоившуюся кору, обработайте купоросом, подсушите и замажьте. При обширных поражениях лучше обрезать пострадавшие ветви.
