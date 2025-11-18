Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умершая от рака блогер Ирина Небога отказывалась от химиотерапитии
Неподготовленные люди рискуют сердцем из-за 10 тысяч шагов, сообщает терапевт
Домашний Провансаль готовят на свежих желтках по данным кулинаров
Часто ломаемые трансмиссии: 7 типов коробок, которые подводят владельцев
Яблочный уксус для разглаживания морщин: советы по применению
Первый корональный выброс за пределами Солнца зафиксирован у звезды — астрономы
Виброплатформа улучшает баланс и скорость реакции у пожилых и людей — врачи
Регина Тодоренко хочет четвёртого ребёнка после рождения третьего
Софья Эрнст заявила о страхе перед болезнью Альцгеймера

Ноябрь хранит силу глубже поверхности: дары, которые собирают только в это время

Осенью собирают плоды калины с высоким содержанием витаминов
7:02
Садоводство

С наступлением холодов жизнь сада меняется: зелёные побеги теряют сочность, надземные части растений готовятся к покою, а под землёй — наоборот — накапливаются вещества, которые растения берегут до весны. Именно в это время народная фитотерапия обращается к корням, корневищам, коре и плодам, которые к концу сезона содержат максимум витаминов, кислот, микроэлементов и эфирных соединений.

Якутский чай с чагой и травами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Якутский чай с чагой и травами

Октябрь и ноябрь — последние месяцы, когда можно пополнить домашние запасы натурального сырья для настоев, отваров, сиропов и лечебных сборов.

Калина: ягоды для сердца и спокойствия

Плоды калины, перенося первые заморозки, теряют горечь и становятся мягче. Их витаминный состав уникален: аскорбиновой кислоты — больше, чем в лимоне, присутствуют витамины A, B, K, E, жирные кислоты, дубильные вещества и соли калия.

Заготавливают кистями, сушат под навесами или при температуре 60-80°C, затем отделяют плодоножки.

Где используют:

  • при отёках сердечного и почечного происхождения;
  • при гипертонии и неврозах;
  • при гастрите и болезнях печени;
  • как потогонное и витаминное средство.

Шиповник: природный поливитамин

Сбор плодов продолжается до устойчивых заморозков. Шиповник богат витамином С, каротиноидами, витамином K, P, E и B-группой, содержит фитонциды и антиоксиданты.

Применяют чай, сироп, настой и спиртовую настойку — для повышения иммунитета, при воспалениях, истощении, анемии и заболеваниях желудка и печени.

Девясил высокий: корни для дыхания и пищеварения

У растения используют корни и корневища старше двух лет. В составе обнаружены терпеноиды, алкалоиды, эфирные масла, сапонины, полисахариды, витамин Е, по данным Огород.ru

Свойства:

  • противовоспалительное и антимикробное;
  • желчегонное и мочегонное;
  • кровоостанавливающее;
  • противоглистное;
  • ранозаживляющее.

Сырьё режут и сушат при температуре не выше 35-40°C.

Лопух большой: корень для обмена веществ

Корень лопуха содержит инулин, эфирное масло, жирные кислоты и фитостеролы. Его используют в сборах при подагре, артритах, заболеваниях печени, язвенной болезни, геморрое, мочекаменной болезни.

Заготавливают только растения первого года. Корни сушат в дегидраторе при 40-45°C, пока они не станут ломкими.

Марьин корень (пион уклоняющийся): сырьё для нервной системы

Корни содержат гликозиды, эфирные масла, салициловую кислоту, флавоноиды, сапонины. Средство известно как седативное, антибактериальное и спазмолитическое.

Корни нарезают и сушат под навесом или при 45-55°C.

Валериана лекарственная: более ста активных веществ

Корневище валерианы заготавливают после осыпания семян. В составе: эфирные масла, терпены, органические кислоты, дубильные вещества, сахара, алкалоиды.

Сырьё оказывает седативное действие, помогает при тревоге, спазмах гладких мышц, улучшает желчеотделение.

Донник лекарственный: трава до октября

Донник — растение с кумарином и эфирными маслами. Используется наружно при воспалениях, ревматизме, артритах; внутрь — при стенокардии, невралгии, тромбозах и варикозе.

Побеги сушат на ветру, сырьё сохраняется до двух лет.

Таблица сравнения основных заготовок

Растение Что заготавливают Основные свойства
Калина плоды сердечное, диуретическое, витаминное
Шиповник плоды иммуномодулирующее, противовоспалительное
Девясил корни дыхательная система, ЖКТ, желчегонное
Лопух корни обмен веществ, противовоспалительное
Пион (марьин корень) корни седативное, спазмолитическое
Валериана корневища седативное, спазмолитическое
Донник трава противосудорожное, сосудистое

Советы шаг за шагом: как заготавливать лекарственное сырьё

  1. Собирать растения вдали от дорог и промышленных зон.

  2. Заготавливать только здоровые части без признаков плесени.

  3. Использовать сушилки или тени с хорошей вентиляцией.

  4. Подписывать партии: название, дата, место сбора.

  5. Хранить в стеклянных банках, полотняных мешках или бумажных пакетах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Как правильно
Сушка на солнце разрушение витаминов сушка в тени/сушилке
Мытьё сырья после сушки появление плесени промывать только перед сушкой
Сбор влаги сырья загнивание тонкий слой, вентиляция
Хранение в полиэтилене конденсат и порча бумага, стекло, ткань

А что если…

…некоторые растения заменить аптечными препаратами?
Можно, но домашнее сырьё даёт возможность контролировать качество и использовать сборы в индивидуальных сочетаниях.

Плюсы и минусы фитосборов поздней осени

Плюсы Минусы
сырьё наиболее концентрированное требует опыта и осторожности
длительное хранение противопоказания и взаимодействия
натуральная альтернатива риск ошибки при заготовке

FAQ

Можно ли сочетать осенние сборы с аптечными препаратами?
Только после консультации с врачом.

Сколько хранится лекарственное сырьё?
В среднем 1-2 года, корни — дольше при правильном хранении.

Можно ли собирать растения после заморозков?
Да, некоторые (калина, шиповник) становятся даже мягче и полезнее.

Мифы и правда

Миф: чем сильнее растение, тем больше дозу можно применять.
Правда: многие осенние растения содержат вещества, требующие строгой дозировки.

3 интересных факта

  1. Раньше калина считалась оберегом от болезней и неурожая.

  2. Корень валерианы использовали в древности как средство от бессонницы у воинов.

  3. Шиповник был стратегическим запасом витаминов в арктических экспедициях.

Исторический контекст

  1. Заготовка корней в уходящем сезоне известна в европейской травологии с XIII века.

  2. В XIX веке многие растения стали основой фармакопей.

  3. В XX веке фитотерапия получила научное подтверждение эффективности ряда сборов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Наука и техника
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Популярное
Дом теряет стиль незаметно: пять деталей создают эффект бабушатника, даже если ремонт был дорогим

Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.

Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ Любовь Степушова Теплица деформируется от мокрого снега в ноябре — мастер-дачник Валерия Жемчугова Индонезия занимает 6-е место в мире по годовому числу аварий Сергей Милешкин
Смородина без болезней: 4 секретных шага, чтобы не потерять урожай
В Амазонии появилась стая, перед которой отступают кайманы и анаконды: хищник меняет законы рек
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Последние материалы
Регина Тодоренко хочет четвёртого ребёнка после рождения третьего
Софья Эрнст заявила о страхе перед болезнью Альцгеймера
Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин
ОАК передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику
Как защитить свою квартиру от мошенников — советы Росреестра
Плач груши возникает из-за избытка влаги и повреждений коры
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Королевский салат украшают орехами и базиликом по данным кулинаров
Обычная трапеза превращается в игру с бактериями: вот что делает её куда опаснее
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.