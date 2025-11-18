Ноябрь хранит силу глубже поверхности: дары, которые собирают только в это время

Осенью собирают плоды калины с высоким содержанием витаминов

7:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С наступлением холодов жизнь сада меняется: зелёные побеги теряют сочность, надземные части растений готовятся к покою, а под землёй — наоборот — накапливаются вещества, которые растения берегут до весны. Именно в это время народная фитотерапия обращается к корням, корневищам, коре и плодам, которые к концу сезона содержат максимум витаминов, кислот, микроэлементов и эфирных соединений.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Якутский чай с чагой и травами

Октябрь и ноябрь — последние месяцы, когда можно пополнить домашние запасы натурального сырья для настоев, отваров, сиропов и лечебных сборов.

Калина: ягоды для сердца и спокойствия

Плоды калины, перенося первые заморозки, теряют горечь и становятся мягче. Их витаминный состав уникален: аскорбиновой кислоты — больше, чем в лимоне, присутствуют витамины A, B, K, E, жирные кислоты, дубильные вещества и соли калия.

Заготавливают кистями, сушат под навесами или при температуре 60-80°C, затем отделяют плодоножки.

Где используют:

при отёках сердечного и почечного происхождения;

при гипертонии и неврозах;

при гастрите и болезнях печени;

как потогонное и витаминное средство.

Шиповник: природный поливитамин

Сбор плодов продолжается до устойчивых заморозков. Шиповник богат витамином С, каротиноидами, витамином K, P, E и B-группой, содержит фитонциды и антиоксиданты.

Применяют чай, сироп, настой и спиртовую настойку — для повышения иммунитета, при воспалениях, истощении, анемии и заболеваниях желудка и печени.

Девясил высокий: корни для дыхания и пищеварения

У растения используют корни и корневища старше двух лет. В составе обнаружены терпеноиды, алкалоиды, эфирные масла, сапонины, полисахариды, витамин Е, по данным Огород.ru

Свойства:

противовоспалительное и антимикробное;

желчегонное и мочегонное;

кровоостанавливающее;

противоглистное;

ранозаживляющее.

Сырьё режут и сушат при температуре не выше 35-40°C.

Лопух большой: корень для обмена веществ

Корень лопуха содержит инулин, эфирное масло, жирные кислоты и фитостеролы. Его используют в сборах при подагре, артритах, заболеваниях печени, язвенной болезни, геморрое, мочекаменной болезни.

Заготавливают только растения первого года. Корни сушат в дегидраторе при 40-45°C, пока они не станут ломкими.

Марьин корень (пион уклоняющийся): сырьё для нервной системы

Корни содержат гликозиды, эфирные масла, салициловую кислоту, флавоноиды, сапонины. Средство известно как седативное, антибактериальное и спазмолитическое.

Корни нарезают и сушат под навесом или при 45-55°C.

Валериана лекарственная: более ста активных веществ

Корневище валерианы заготавливают после осыпания семян. В составе: эфирные масла, терпены, органические кислоты, дубильные вещества, сахара, алкалоиды.

Сырьё оказывает седативное действие, помогает при тревоге, спазмах гладких мышц, улучшает желчеотделение.

Донник лекарственный: трава до октября

Донник — растение с кумарином и эфирными маслами. Используется наружно при воспалениях, ревматизме, артритах; внутрь — при стенокардии, невралгии, тромбозах и варикозе.

Побеги сушат на ветру, сырьё сохраняется до двух лет.

Таблица сравнения основных заготовок

Растение Что заготавливают Основные свойства Калина плоды сердечное, диуретическое, витаминное Шиповник плоды иммуномодулирующее, противовоспалительное Девясил корни дыхательная система, ЖКТ, желчегонное Лопух корни обмен веществ, противовоспалительное Пион (марьин корень) корни седативное, спазмолитическое Валериана корневища седативное, спазмолитическое Донник трава противосудорожное, сосудистое

Советы шаг за шагом: как заготавливать лекарственное сырьё

Собирать растения вдали от дорог и промышленных зон. Заготавливать только здоровые части без признаков плесени. Использовать сушилки или тени с хорошей вентиляцией. Подписывать партии: название, дата, место сбора. Хранить в стеклянных банках, полотняных мешках или бумажных пакетах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Как правильно Сушка на солнце разрушение витаминов сушка в тени/сушилке Мытьё сырья после сушки появление плесени промывать только перед сушкой Сбор влаги сырья загнивание тонкий слой, вентиляция Хранение в полиэтилене конденсат и порча бумага, стекло, ткань

А что если…

…некоторые растения заменить аптечными препаратами?

Можно, но домашнее сырьё даёт возможность контролировать качество и использовать сборы в индивидуальных сочетаниях.

Плюсы и минусы фитосборов поздней осени

Плюсы Минусы сырьё наиболее концентрированное требует опыта и осторожности длительное хранение противопоказания и взаимодействия натуральная альтернатива риск ошибки при заготовке

FAQ

Можно ли сочетать осенние сборы с аптечными препаратами?

Только после консультации с врачом.

Сколько хранится лекарственное сырьё?

В среднем 1-2 года, корни — дольше при правильном хранении.

Можно ли собирать растения после заморозков?

Да, некоторые (калина, шиповник) становятся даже мягче и полезнее.

Мифы и правда

Миф: чем сильнее растение, тем больше дозу можно применять.

Правда: многие осенние растения содержат вещества, требующие строгой дозировки.

3 интересных факта

Раньше калина считалась оберегом от болезней и неурожая. Корень валерианы использовали в древности как средство от бессонницы у воинов. Шиповник был стратегическим запасом витаминов в арктических экспедициях.

Исторический контекст