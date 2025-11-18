Ноябрь хранит силу глубже поверхности: дары, которые собирают только в это время

С наступлением холодов жизнь сада меняется: зелёные побеги теряют сочность, надземные части растений готовятся к покою, а под землёй — наоборот — накапливаются вещества, которые растения берегут до весны. Именно в это время народная фитотерапия обращается к корням, корневищам, коре и плодам, которые к концу сезона содержат максимум витаминов, кислот, микроэлементов и эфирных соединений.
Октябрь и ноябрь — последние месяцы, когда можно пополнить домашние запасы натурального сырья для настоев, отваров, сиропов и лечебных сборов.
Плоды калины, перенося первые заморозки, теряют горечь и становятся мягче. Их витаминный состав уникален: аскорбиновой кислоты — больше, чем в лимоне, присутствуют витамины A, B, K, E, жирные кислоты, дубильные вещества и соли калия.
Заготавливают кистями, сушат под навесами или при температуре 60-80°C, затем отделяют плодоножки.
Сбор плодов продолжается до устойчивых заморозков. Шиповник богат витамином С, каротиноидами, витамином K, P, E и B-группой, содержит фитонциды и антиоксиданты.
Применяют чай, сироп, настой и спиртовую настойку — для повышения иммунитета, при воспалениях, истощении, анемии и заболеваниях желудка и печени.
У растения используют корни и корневища старше двух лет. В составе обнаружены терпеноиды, алкалоиды, эфирные масла, сапонины, полисахариды, витамин Е, по данным Огород.ru
Сырьё режут и сушат при температуре не выше 35-40°C.
Корень лопуха содержит инулин, эфирное масло, жирные кислоты и фитостеролы. Его используют в сборах при подагре, артритах, заболеваниях печени, язвенной болезни, геморрое, мочекаменной болезни.
Заготавливают только растения первого года. Корни сушат в дегидраторе при 40-45°C, пока они не станут ломкими.
Корни содержат гликозиды, эфирные масла, салициловую кислоту, флавоноиды, сапонины. Средство известно как седативное, антибактериальное и спазмолитическое.
Корни нарезают и сушат под навесом или при 45-55°C.
Корневище валерианы заготавливают после осыпания семян. В составе: эфирные масла, терпены, органические кислоты, дубильные вещества, сахара, алкалоиды.
Сырьё оказывает седативное действие, помогает при тревоге, спазмах гладких мышц, улучшает желчеотделение.
Донник — растение с кумарином и эфирными маслами. Используется наружно при воспалениях, ревматизме, артритах; внутрь — при стенокардии, невралгии, тромбозах и варикозе.
Побеги сушат на ветру, сырьё сохраняется до двух лет.
|Растение
|Что заготавливают
|Основные свойства
|Калина
|плоды
|сердечное, диуретическое, витаминное
|Шиповник
|плоды
|иммуномодулирующее, противовоспалительное
|Девясил
|корни
|дыхательная система, ЖКТ, желчегонное
|Лопух
|корни
|обмен веществ, противовоспалительное
|Пион (марьин корень)
|корни
|седативное, спазмолитическое
|Валериана
|корневища
|седативное, спазмолитическое
|Донник
|трава
|противосудорожное, сосудистое
Собирать растения вдали от дорог и промышленных зон.
Заготавливать только здоровые части без признаков плесени.
Использовать сушилки или тени с хорошей вентиляцией.
Подписывать партии: название, дата, место сбора.
Хранить в стеклянных банках, полотняных мешках или бумажных пакетах.
|Ошибка
|Последствие
|Как правильно
|Сушка на солнце
|разрушение витаминов
|сушка в тени/сушилке
|Мытьё сырья после сушки
|появление плесени
|промывать только перед сушкой
|Сбор влаги сырья
|загнивание
|тонкий слой, вентиляция
|Хранение в полиэтилене
|конденсат и порча
|бумага, стекло, ткань
…некоторые растения заменить аптечными препаратами?
Можно, но домашнее сырьё даёт возможность контролировать качество и использовать сборы в индивидуальных сочетаниях.
|Плюсы
|Минусы
|сырьё наиболее концентрированное
|требует опыта и осторожности
|длительное хранение
|противопоказания и взаимодействия
|натуральная альтернатива
|риск ошибки при заготовке
Можно ли сочетать осенние сборы с аптечными препаратами?
Только после консультации с врачом.
Сколько хранится лекарственное сырьё?
В среднем 1-2 года, корни — дольше при правильном хранении.
Можно ли собирать растения после заморозков?
Да, некоторые (калина, шиповник) становятся даже мягче и полезнее.
Миф: чем сильнее растение, тем больше дозу можно применять.
Правда: многие осенние растения содержат вещества, требующие строгой дозировки.
Раньше калина считалась оберегом от болезней и неурожая.
Корень валерианы использовали в древности как средство от бессонницы у воинов.
Шиповник был стратегическим запасом витаминов в арктических экспедициях.
Заготовка корней в уходящем сезоне известна в европейской травологии с XIII века.
В XIX веке многие растения стали основой фармакопей.
В XX веке фитотерапия получила научное подтверждение эффективности ряда сборов.
