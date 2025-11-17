Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владимиру Лёвкину установили памятный монумент на Троекуровском кладбище
Крик ребёнка — не манипуляция, а сигнал о потребности — психологи
Казахстан требует возмещения ущерба с Eni — Bloomberg
Регулярные занятия с палкой улучшили координацию движений — медики
Сбалансированное питание и питьевой режим замедляют старение кожи — дерматологи
Выбираем лучшие сосиски, не потратив лишнего — технолог Рыжков
Блогер Ирина Небога пригласила подписчиков на свои похороны
Вспышка Стрельца A вызвана магнитными процессами — Фелленберг
Россия выпустила стандарт путешествий с питомцами Роскачество

Лёгкий слой сверху — и цветок оживает весной: неожиданное спасение маргариток от холода

Перезимовать маргариткам помогает полутень и дренированная почва
5:43
Садоводство

Маргаритки кажутся неприхотливыми, но зима для них — испытание, к которому стоит подготовиться заранее. Если понимать, как реагирует растение на холод и что именно помогает ему пережить морозы, цветы не только сохранятся до весны, но и зацветут ещё активнее. Ниже — подробный рерайт материала о том, как правильно помочь маргариткам перезимовать, дополненный практическими советами и тематическими акцентами для садоводов.

африканская маргаритка
Фото: commons.wikimedia.org by Raulbot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
африканская маргаритка

Что важно знать о зимовке маргариток

Маргаритка — холодостойкое растение, способное переносить умеренные морозы. Но сильные перепады температуры, ледяная корка и отсутствие снежного покрова могут нанести вред розеткам. Особенно уязвимы сорта с крупными бутонами и ярко выраженной махровостью. Поэтому садоводы используют утепляющий слой, регулируют влажность и подбирают подходящее место, чтобы обеспечить растению комфорт.

Маргаритки лучше всего переносят зиму в полутени, где почва не склонна к промерзанию. Перед наступлением холодов растение постепенно переходит в фазу покоя, поэтому осенью важно не перегружать его удобрениями и не стимулировать рост.

Сравнение способов зимовки

Способ Подходит для Особенности Риски
Зимовка в открытом грунте Классические сорта Требует укрытия мульчей Подмерзание при бесснежной зиме
Пересадка в горшок и хранение в прохладном помещении Махровые и декоративные разновидности Хороший контроль влажности и температуры Риск пересушивания
Выращивание в теплице Разнообразные сорта Мягкий микроклимат и защита от ветра Возможен избыток влаги
Зимовка под лапником Почти все сорта Отличная вентиляция Требует регулярной проверки состояния

Советы шаг за шагом: как подготовить маргаритки к зиме

  1. Очистите околоствольную зону от старых листьев и растительных остатков — так снижается риск появления грибка.

  2. Присыпьте корневую часть лёгкой мульчей: подойдут торф, хвойная подстилка, сухие листья или садовая кора.

  3. Используйте садовый инвентарь с мягкими зубьями, чтобы не повредить розетки.

  4. Если выращиваете маргаритки в цветочных контейнерах, переместите их в прохладную теплицу или неотапливаемый гараж.

  5. В регионах с суровым климатом поставьте дуги и накройте растения нетканым материалом — укрывной агротекстиль хорошо удерживает тепло.

  6. Для горшечного содержания выбирайте дренированные ёмкости и используйте увлажнитель, чтобы поддерживать оптимальную влажность воздуха.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Плотное укрытие плёнкой → конденсат и выпревание → используйте агроволокно или лапник.

  2. Избыточный полив осенью → размягчение корней → переходите на умеренное увлажнение и используйте почвенный гигрометр.

  3. Использование свежей листвы для мульчи → плесень и вредители → замените на готовую декоративную кору или торф.

  4. Обрезка поздней осенью → ослабление иммунитета → перенесите лёгкую санитарную обрезку на весну.

А что если зима выдалась слишком холодной

Если морозы оказались сильнее прогнозируемых, а снег выпал только к середине зимы, можно усилить защиту, насыпав дополнительный слой мульчи поверх существующего. В тепличных условиях допустимо включить конвектор или тепловентилятор на минимальной мощности. Главное — избегать резких температурных скачков, от которых растения страдают больше всего.

Плюсы и минусы основных решений

Решение Плюсы Минусы
Мульчирование Простота, доступные материалы, защита корней Требует обновления в середине зимы
Укрытие агротекстилем Лёгкость, воздухопроницаемость Может промокать при оттепелях
Перемещение в помещение Полный контроль условий Нужно место и подходящие контейнеры
Лапник Натуральность, хорошая вентиляция Нужно следить, чтобы ветки не слеживались

FAQ

Как выбрать подходящую мульчу для маргариток?
Подойдут сухие листья, кора, хвойная подстилка или торф. Главное — не использовать свежую листву и мокрый перегной.

Сколько стоит подготовка к зиме?
Минимальный набор — мульча и укрывной материал — обойдётся примерно от 300 до 800 рублей в зависимости от объёма и бренда.

Что лучше: укрывать или переносить в помещение?
Для обычных сортов достаточно укрытия. Декоративные, крупноцветковые и редкие виды лучше переставить в холодную теплицу или гараж.

Мифы и правда

Миф: маргаритки не переживают морозы.
Правда: большинство сортов выдерживает понижение температуры до -20 °C при наличии снежного покрова.

Миф: зимой растения нужно активно подкармливать.
Правда: зимой маргаритки находятся в покое, и удобрения только вредят.

Миф: толстый слой мульчи всегда полезен.
Правда: слишком плотный слой ограничивает доступ воздуха и вызывает выпревание.

Три интересных факта

  1. Маргаритки могут цвести даже под снегом, если осень выдалась тёплой.
  2. В английской традиции маргаритка символизирует обновление и начало нового цикла.
  3. В декоративном садоводстве её сочетают с лавандой и тимьяном, чтобы продлить сезон ароматов.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
Домашние животные
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
Червяга Айзельта дышит кожей без лёгких и ноздрей — биологи
Домашние животные
Червяга Айзельта дышит кожей без лёгких и ноздрей — биологи
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Засор растёт, как снежный ком: половина стакана решает проблему без единого движения
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
Индонезия занимает 6-е место в мире по годовому числу аварий Сергей Милешкин Доходы Криштиану Роналду достигли $1,4 млрд — Bloomberg Игорь Буккер Крепкий чёрный чай снижает усвоение витамина С — диетолог Ольга Перепелица Валерия Жемчугова
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Последние материалы
В Лионе открывается первый пятизвёздочный отель для кошек — GentleCat
Мясо и рыба остаются основными источниками витамина B12 — диетолог
После развода с Дибровым Полину Диброву пригласили в шоу
Роза Хутор стал победителем Национальной премии Горы России в номинации Умный курорт
Стеклотканевые обои выдерживают до 20 перекрасок — дизайнеры
Винтажные шубы возвращаются в зимнюю моду — стилист Сергей Зверев
Газированная вода делает тесто для пельменей эластичным и удобным для раскатки
Немцев начали пугать катастрофической зависимостью от Китая
Волжское казачье войско направило добровольцев в зону СВО
Школьники Африки смогут воспользоваться льготами при поступлении в НГУ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.