Когда слива лысеет и даёт мало плодов: скрытая причина кроется в типе плодоношения

Слива — капризная культура: то прирост слабый, то ветви оголяются, то завязи мало. Многие садоводы сталкиваются с похожими проблемами, и чаще всего дело упирается в особенности роста разных групп слив и грамотную формировку. Если понимать, на каких веточках образуется урожай, ухаживать за деревом становится намного проще.
Эти сорта дают урожай на свежих приростах. В узле обычно формируется по несколько почек: центральная растёт в лист, боковые — плодовые. Ближе к верхушке побега чаще встречаются одиночные листовые почки, а к основанию — цветковые.
Так как букетные веточки и шпорцы у таких слив недолговечны, дерево может быстро оголяться. Зато эта группа ранняя и урожайная, но требует постоянной формировки. К ней относят традиционные, уссурийские, канадские и американские сорта.
Основной урожай формируется на обрастающих веточках, которые служат дереву несколько лет. Для таких сортов важно не допускать загущения — без света ветви отмирают, и урожай снижается.
Эта группа характерна для южных и западноевропейских сортов.
Урожай появляется и на однолетних побегах, и на взрослых веточках возрастом 3-4 года. Чтобы дерево не теряло продуктивность, ему нужна регулярная формировка и недопущение загущения.
К этому типу относят многие среднерусские сорта: Венгерка московская, Смолинка, Тульская черная, Скороспелка красная и др.
У сливы плодовые почки формируются простые, поэтому из них развивается только плод, без листьев. Если побеги ослабевают, на них образуются в основном одиночные цветковые почки — ветви оголяются.
Формировать дерево лучше так, чтобы штамб был 25-40 см, а в кроне было 5-7 основных ветвей с интервалом 10-15 см. Важно соблюдать соподчинение: нижняя ветвь всегда длиннее верхней.
Для сортов, плодоносящих на однолетнем приросте, сильное укорачивание не нужно. Побеги 50-60 см можно слегка сократить на четверть, чтобы стимулировать плодоношение.
Если прирост около 40 см, его не трогают — достаточно прореживания.
При слабом приросте (до 30 см) побег вырезают на боковое ответвление.
Если прирост падает до 10-15 см, проводят омолаживание до 4-5-летней древесины.
Корневую поросль удаляют глубоко, без пеньков.
|Тип слив
|Где формируется урожай
|Особенности ухода
|Однолетний прирост
|На свежих побегах
|Нужна регулярная формировка, удержание приростов сильными
|Многолетние веточки
|На обрастающих веточках
|Требует контроля загущения, риск отмирания ветвей
|Смешанный тип
|На однолетних и 3-4-летних ветвях
|Регулярная поддержка кроны, баланс роста и света
Зимой уплотняйте снег вокруг стволов, чтобы мыши не подбирались к корням.
Осенью заготавливайте черенки для прививок, храните их в снежном бурте.
В феврале побелите деревья современными влагостойкими составами.
В марте (или в следующем году) начинайте обрезку и устанавливайте птичьи домики.
Весной высаживайте саженцы, используя плодородный грунт, перегной и минеральные удобрения.
С мая начинайте подкормки: сначала азотные, позже — комплексные.
Летом поливайте, рыхлите, поддерживайте ветви подпорками.
Осенью делайте влагозарядковый полив, мульчируйте почву и очищайте кору.
Ошибка: сильное укорачивание однолетних приростов.
Последствие: загущение, потеря плодовых почек.
Альтернатива: лёгкая корректирующая обрезка секатором или сучкорезом.
Ошибка: посадка сливы в тени.
Последствие: вытягивание, слабый урожай.
Альтернатива: пересадка на солнечное место, использование удобрений "для косточковых".
Ошибка: отсутствие полива в жаркий период.
Последствие: осыпание завязей.
Альтернатива: капельный полив или влагосберегающая мульча.
Если крона загущена, а ветви плодоносят только на концах, дерево можно восстановить постепенно. В течение 2-3 лет проводят поэтапное омолаживание, ежегодно убирая часть старых ветвей. Параллельно стимулируют рост молодых побегов удобрениями для садовых деревьев.
|Плюсы
|Минусы
|Урожай появляется рано
|Требовательность к формировке
|Хорошо реагирует на подкормки
|Чувствительна к морозам и ожогам
|Большой выбор сортов
|Может давать обильную поросль
Ориентируйтесь на морозостойкие региональные разновидности и высоту дерева во взрослом возрасте.
Цены варьируются: обычно от 500 до 1500 рублей за качественный двухлетний саженец.
Весной слива приживается надёжнее, особенно в регионах с суровыми зимами.
Миф: слива не нуждается в формировке.
Правда: без обрезки дерево быстро оголяется и уменьшает урожай.
Миф: подкормки можно не проводить.
Правда: слива активно расходует питательные вещества и реагирует на удобрения.
Миф: поросль — признак болезни.
Правда: поросль — генетическая особенность многих сортов.
У некоторых сортов плоды формируются только на приростах текущего года.
Шпорцы у слив живут меньше, чем у яблонь.
При хорошем освещении дерево может увеличить урожай почти вдвое.
Слива была популярна ещё в хозяйствах Древнего Востока. Со временем её активно культивировали в Европе, а позже вывели множество морозостойких сортов, пригодных для российских условий.
Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.