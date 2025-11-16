Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александра Пахмутова начала писать музыку с раннего детства
Модернизацию заводов VW поставили под вопрос сообщил Bild
Фитолампы спасают для зимнего освещения комнатных растений — цветоводы
Малый бизнес получит мораторий на налоги на пять лет заявил Гриб
Многоуровневое освещение повышает уют в жилых интерьерах — дизайнер Охмат
Изолированная галактика смогла выжить, продолжает рождать звёзды — астрономы
Антибиотики на фермах Тасмании заставляют туристов менять планы — Pravda
Подъём по лестнице на семь этажей без остановок является нормой — профессор
Белый цвет сала является признаком свежего продукта

Сад превращается в поле боя: морозы атакуют, но одна схема удерживает растения до весны

Мульчирование почвы повышает выживаемость многолетних растений в мороз
4:58
Садоводство

Многие многолетники способны пережить зиму, но именно поздние заморозки и нестабильная погода нередко сводят усилия садовода к нулю. Чтобы весной растения встретили тепло здоровыми и бодрыми, важно позаботиться о них заранее. Грамотная подготовка включает выбор укрывных материалов, работу с почвой, укрепление корневой системы и защиту от переувлажнения.

Укрытие роз лапником
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Укрытие роз лапником

Почему многолетники нуждаются в укрытии

Одни культуры хорошо переносят холода, а другие страдают даже от лёгкого понижения температуры. На это влияет тип корневой системы, возраст растения, состав почвы и климат региона. Ветер, резкие перепады погоды и отсутствие снега также повышают риск повреждений.

Кроме того, некоторые декоративные виды, например хосты или астильбы, не любят промокания. Зимой вода может скапливаться у корней, образуя ледяную корку, которая нарушает дыхание почвы. Правильно подобранная защита позволяет избежать обмерзания, выпревания и ломки хрупких побегов.

Сравнение укрывных материалов

Материал Особенности Когда применять
Спанбонд Лёгкий, пропускает воздух, не нагревается Для чувствительных многолетников и молодняка
Лапник Натуральный, создаёт воздушную прослойку Для хвойников, роз, почвопокровных культур
Мульча (торф, кора, опилки) Защищает корни, сохраняет влагу Для большинства цветников и кустарников
Плёнка Сохраняет тепло, но не пропускает воздух Только при кратковременных заморозках

Советы шаг за шагом

  1. Осмотрите растение: обрежьте повреждённые части, удалите сорняки и рыхлую листву.

  2. Укрепите корни: внесите органические удобрения или биогрунт с микоризой — это повышает сопротивляемость холоду.

  3. Замульчируйте почву: используйте торф, кору или кокосовое волокно слоем 5-8 см.

  4. Укройте крону или надземную часть: применяйте спанбонд или лапник, избегая плотного контакта с побегами.

  5. Проверьте дренаж: при необходимости подсыпьте песок или гравий, чтобы предотвратить застой воды.

  6. Зафиксируйте укрытие: используйте садовые скобы, деревянные рейки или пластиковые дуги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Слишком плотное укрытие → выпревание → дышащий спанбонд.

  2. Использование плёнки на зиму → обледенение корней → нетканые материалы или лапник.

  3. Толстый слой влажной мульчи → появление грибков → сухая кора или хвойная подстилка.

  4. Ранняя обрезка травянистых многолетников → потеря защитного слоя → оставить сухие стебли до весны.

А что если зима будет малоснежной

Если снежный покров минимальный, корни остаются без естественного теплового слоя. В таком случае лучше додать утепление: увеличить толщину мульчи, использовать двойной слой спанбонда или собрать лёгкий каркас из пластиковых дуг. Для влаголюбивых растений подойдёт биомат, который удерживает минимальную влагу, но не вызывает выпревания.

Плюсы и минусы разных подходов

Метод Плюсы Минусы
Мульчирование Доступно, улучшает почву Может привлекать грызунов
Каркасное укрытие Хорошо защищает от ветра Требует времени на установку
Использование лапника Натурально, экологично Нужно искать качественный материал
Спанбонд Многоразовый, лёгкий Не подходит для слишком влажных участков

FAQ

Как выбрать укрывной материал?
Основывайтесь на типе растения и климате: для нежных многолетников используйте дышащие ткани, для устойчивых — достаточно мульчи.

Сколько стоит подготовка одного цветника?
Стоимость зависит от площади и материалов: мульча — бюджетно, каркасное укрытие и качественный спанбонд — средний ценовой сегмент.

Что лучше для корней: кора или торф?
Кора дольше разлагается и сохраняет структуру, торф быстрее улучшает почву. Оптимально сочетать оба материала.

Мифы и правда

  • Миф: многолетники переносят любые холода.
    Правда: многие виды без укрытия легко вымерзают.
  • Миф: чем больше мульчи, тем надёжнее защита.
    Правда: избыток влажной мульчи приводит к гниению.
  • Миф: плёнка — универсальное решение.
    Правда: она подходит только для кратковременных заморозков.

Три интересных факта

  1. Лапник не только утепляет, но и отпугивает грызунов.
  2. Спанбонд разных плотностей подходит для разных температурных режимов.
  3. Сухие стебли травянистых растений работают как природный барьер от ветра.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Наука и техника
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Недвижимость
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Тайны кошачьей души: эти 3 породы способны на безграничную преданность
Почему одни кроссоверы живут по 20 лет: механика надёжности и поведенческие привычки владельцев
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
Последние материалы
Натыкание стопы увеличивает риск травм при беге: тренеры
Мульчирование почвы повышает выживаемость многолетних растений в мороз
Возрастающий спрос на отели Абу-Даби выделили эксперты туриндустрии
Секреты собачьей нежности: 7 жестов, которые растопят ваше сердце — вы точно это замечали
Рис или гречка: какая крупа полезнее, рассказал терапевт Демидик
Jaecoo создал внедорожник с салоном под нужды собак
С чем носить широкие джинсы зимой 2025-2026 рассказали стилисты
Уксусный барьер помогает избавиться от мышей в доме
Кокосовое масло делает текстуру маффинов мягкой и ароматной — эксперт
Киркоров с благодарностью вспомнил о поддержке Гурченко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.