Томаты, которые не падают и не просят подвязки: низкорослые сорта превращают огород в фабрику урожая

Низкорослые томаты особенно ценят те, кто хочет собирать ягоды (плоды помидора — ботанически ягоды) стабильно и без сложных агроприёмов. Компактные кусты реже требуют подвязки и пасынкования, хорошо растут в открытом грунте и подходят для начинающих огородников. Высота большинства таких растений — от 30 до 80 см, а среди самых миниатюрных встречаются горшечные формы, которые можно выращивать даже на балконе.
|Сорт / гибрид
|Высота куста
|Масса плодов
|Срок созревания
|Применение
|Десперадо
|60-90 см
|100-150 г
|110-113 дней
|салаты, соусы, кетчупы
|Перцевидный крепыш
|30-40 см
|до 150 г
|105-110 дней
|универсальный
|Демидов
|60-70 см
|80-150 г
|101-109 дней
|свежие и консервация
|Каменный цветок F1
|30-35 см
|12 г
|75-80 дней
|свежие, украшение блюд
|Беталюкс
|40-50 см
|80-120 г
|90-95 дней
|свежие, переработка
|Монгольский карлик
|до 30 см
|120-170 г
|90-100 дней
|открытый грунт
|Челнок
|50 см
|около 80 г
|82-95 дней
|томаты для паст и соусов
|Ацтек
|30-40 см
|20-30 г
|80-85 дней
|балкон, теплица, огород
Выбор семян: определите назначение — свежие салаты, цельноплодное консервирование, паста или кетчуп.
Подготовка грунта: используйте рыхлый субстрат, можно добавить биогумус и компост.
Посев: календарные сроки — март-апрель, глубина — до 1 см.
Пикирование: на фазе двух листочков рассадите растения в отдельные ёмкости.
Закаливание: за 10-14 дней вынесите рассаду на улицу или лоджию.
Посадка в грунт: междурядья — 40x50 см, в теплице — чуть плотнее.
Уход: регулярный полив, мульчирование, по желанию — калийно-фосфорные удобрения.
Сбор урожая: снимайте плоды слегка недозрелыми — отлично дозревают в помещении.
Одно из ключевых преимуществ низкорослых сортов связано не только с ранними сроками созревания, но и с особенностями кроны. Компактный куст быстрее прогревается солнцем и проветривается после дождя или утренней росы. Влага на листьях задерживается намного меньше, а значит, условия для развития фитофторы ухудшаются. Дополнительную защиту даёт и тот факт, что урожай снимают раньше, чем болезнь обычно выходит на пик активности.
|Ошибка
|Последствие
|Что делать вместо этого
|При излишке азота куст "жирует"
|мало цветов и плодов
|перейти на фосфорно-калийные удобрения
|Загущённые посадки
|риск фитофторы, сырость
|соблюдать расстояние между кустами
|Ранний полив холодной водой
|замедление роста
|использовать тёплую отстоянную воду
|Удаление всех пасынков у Монгольского карлика
|потеря урожайности
|не пасынковать этот сорт
Низкорослые сорта идеальны:
Особенно хороши для компактного выращивания Ацтек, Каменный цветок F1, Перцевидный крепыш.
|Плюсы
|Минусы
|быстрое созревание
|не всегда крупные плоды
|неприхотливость к уходу
|часть сортов менее сочна для салатов
|редко болеют фитофторой
|требуют обновления семенного фонда
|удобно собирать урожай
|при обильном урожае возможен наклон куста
Можно ли выращивать низкорослые томаты без рассады?
Да, в южных регионах возможно прямое посевание в грунт.
Подходят ли они для цельноплодного консервирования?
Да, особенно вытянутые сорта — Перцевидный крепыш, Дрова, Красный клык.
Когда они дают урожай раньше индетерминантных?
В большинстве случаев — на 10-25 дней быстрее.
Первые низкорослые томаты активно выращивали на военных полях снабжения США.*
Селекция штамбовых форм ускорилась после открытия фитофторостойких линий.
Некоторые компактные черри-сорта используются как декоративные горшечные растения.
Томаты попали в Европу в XVI веке.
Долго считались декоративными и ядовитыми.
Штамбовые формы начали массово распространяться только в XX веке.
Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.