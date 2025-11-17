Неровный тон, постакне, тусклость: вещество, работающее глубже масок и сывороток быстрого действия

Ретиноиды стимулируют выработку коллагена по данным дерматологов

6:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ретиноиды давно заняли особое место в индустрии ухода за кожей. Когда-то они применялись в дерматологической практике преимущественно для коррекции акне, а со временем стали одним из важнейших средств, помогающих коже выглядеть плотнее, ровнее и свежее. Сегодня ретиноиды можно встретить в кремах, сыворотках и эмульсиях, а интерес к ним не ослабевает благодаря сочетанию научной доказательности и заметного эффекта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Крем на коже в тёплом свете

Ретиноиды — это соединения, относящиеся к производным витамина А. Некоторые формы получают из природных источников, другие — в лабораториях. В составе косметики они помогают ускорить обновление клеток, влияют на ровность тона и уменьшают выраженность следов постакне, поддерживают упругость кожи и уменьшают показатели фотостарения. При этом важно понимать, что разные формы действуют по-разному: одни считают мягкими и деликатными, другие — более активными.

Как ретиноиды работают: простое объяснение

Ретиноиды связываются с рецепторами клеток кожи и помогают ускорить обновление эпидермиса. Это создаёт условия для более ровной текстуры, способствует визуальному уменьшению расширенных пор, влияет на тон кожи и поддерживает упругость.

К ключевым эффектам ретиноидов относят:

стимулирование обновления клеток;

поддержку синтеза коллагена;

улучшение визуальной плотности и гладкости кожи;

уменьшение проявлений постакне и пигментации;

помощь при неровном тоне и текстуре кожи;

антиоксидантную защиту.

Разные формы ретиноидов: в чём разница

Все формы ретиноидов отличаются степенью активности, скоростью воздействия и вероятностью раздражения. Обычно их ранжируют от более мягких к наиболее концентрированным.

Вид ретиноида Особенности воздействия Кому подходит чаще всего ретинолацетат деликатное влияние при регулярном применении новичкам и при профилактике возрастных изменений ретинилпальмитат мягкое действие, подходит для комбинированного ухода чувствительной коже ретинол популярная форма с выраженным эффектом для более заметных изменений в текстуре и тоне ретинальдегид действует быстрее ретинола, но мягче некоторых форм тем, кто готов к более активным формулам третиноин* наиболее активная форма используемый только по назначению специалиста

*В косметических материалах третиноин не рассматривается как средство для самостоятельного применения.

В каком возрасте и когда начинать знакомство с ретиноидами

Вопрос Краткий ответ Для профилактического эффекта с 25 лет, когда могут проявляться первые признаки фотостарения Начинать ли летом начинать предпочтнее осенью или зимой; использование требует строгой SPF-защиты Совмещение с витамином С, кислотами возможно, но требует аккуратного подбора формул

Показания: в каких ситуациях ретиноиды могут быть полезны

Ретиноиды интересны в уходе, когда присутствуют такие эстетические задачи, как:

неровность тона и рельефа кожи;

следы постакне, визуальные точки и легкая пигментация;

изменение плотности и упругости кожи;

тусклый цвет лица;

расширенные поры и чрезмерное кожное сало.

Противопоказания и важные предупреждения

Ретиноиды не универсальны, и есть случаи, когда их использование в самостоятельном уходе не рекомендуется:

беременность и период грудного вскармливания;

ярко выраженная чувствительность кожи, склонность к постоянному покраснению;

активное раздражение, нарушенный защитный барьер кожи;

зоны с тонкой кожей требуют более деликатных форм.

Плюсы и минусы ретиноидов

Плюсы Минусы визуально уменьшают признаки фотостарения возможны сухость и раздражение при адаптации поддерживают ровность рельефа и сияние кожи требуют регулярного SPF-ухода подходят множеству типов кожи при верном подборе не всегда совместимы с активным солнцем могут использоваться курсами или постоянно период адаптации может быть неприятным

Как вводить ретиноиды в уход: инструкция

Начните с низких концентраций и мягких форм. Применяйте вечером, на сухую кожу. Повышайте частоту постепенно: от 1-2 раз в неделю до комфортной регулярности. Обязательно используйте увлажняющие средства. Днём — SPF 30-50+. Откажитесь от нанесения на раздражённые участки кожи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Безопасная альтернатива Наносить слишком часто и в высоких концентрациях покраснение, шелушение постепенное привыкание Использовать без SPF риск усиления пигментации ежедневная защита от солнца Комбинировать с агрессивными кислотами без перерыва чувствительность кожи чередование по дням Наносить на влажную кожу потенциальное усиление раздражения наносить только на сухую кожу

А что если кожа реагирует шелушением

Возможные решения:

• временно сократить частоту применения;

• добавить больше восстановительных средств с церамидами и полифенолами;

• использовать "сэндвич-метод" (крем — ретиноид — крем).

FAQ

Можно ли использовать ретиноиды круглый год?

Да, если кожа адаптирована и есть постоянная SPF-защита.

Нужен ли ретинол всем после 25?

Нет, это не обязательный компонент, а только вариант для решения определённых задач.

Через сколько заметен эффект?

Текстура может улучшаться через 6-12 недель постоянного применения.

Мифы и правда

Миф: если кожа шелушится, значит ретиноид точно работает.

Правда: эффект не обязан сопровождаться шелушением; важнее комфортная адаптация.

если кожа шелушится, значит ретиноид точно работает. эффект не обязан сопровождаться шелушением; важнее комфортная адаптация. Миф: ретиноиды заменяют солнцезащиту.

Правда: наоборот, требуют её обязательного применения.

3 интересных факта

Первые исследования ретиноидов начались более 50 лет назад. Современные формы включают капсулирование молекул для более деликатного действия. Косметические ретиноиды отличаются от форм, которые используются по назначению врача.

Исторический контекст