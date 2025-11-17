Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Техника color melting станет главным трендом окрашивания 2026 года — стилисты
Упражнения на пресс могут привести к боли в шее — фитнес-тренер Ольга Яблокова
Салициловая кислота снизила выраженность бородавок — дерматологи
Повара используют крахмальную воду от пасты для соуса
Белые медведи и пингвины разделены миллионами лет эволюции
Керамика и утварь показали развитый быт древнего поселения
Hyundai встроила рукопожатие в букву H на эмблеме
Аморфофаллус даёт резкий запах во время редкого цветения
Илья Варламов рассказал о самых опасных районах Брюсселя

Томаты чахнут, цветы осыпаются, урожая нет: предшественник, который высасывает силы почвы

Помидоры и картофель имеют общие болезни и вредителей
5:38
Садоводство

Хозяева огородов нередко удивляются, почему на одних грядках томаты дают ведра плодов, а на других — едва формируют по нескольку тусклых помидорин. Причину ищут в сортах, семенах, удобрениях, поливе, но редко задумываются о том, что происходило с землей до посадки. Между тем именно предшественники чаще всего определяют, будет ли урожай обильным или сезон закончится разочарованием.

Томат
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томат

Особенно высок риск, если помидоры решили посадить после картофеля. Оба растения принадлежат к семейству паслёновых, а значит, часть их врагов и опасных инфекций совпадает. В итоге молодые кусты встречаются с уже подготовленной армией вредителей — и проигрывают ещё до начала борьбы.

Почему картофель истощает землю сильнее других культур

Считается, что картофель — одна из самых требовательных культур к питанию и составу грунта. Он впитывает из почвы большие объёмы калия и фосфора, а также соли, которые играют ключевую роль в формировании завязей и вкуса плодов томата. Когда запасы элементов исчерпаны, помидоры начинают голодать, даже если их регулярно подкармливают.

Кроме истощения земли, остаются очаги потенциальных проблем. В почве зимуют нематоды, личинки колорадского жука, споры фитофтороза и других грибковых инфекций, которым совсем не сложно перейти на томаты.

Основные болезни и вредители, переходящие от картофеля к помидорам

  1. фитофтороз — бурые пятна, стремительное увядание, массовая гибель кустов;

  2. колорадский жук — повреждает листья, ослабляет растение до критического состояния;

  3. галловые нематоды — питаются соками корней, мешают развитию завязей;

  4. ризоктониоз и мокрая гниль — поражают стебли и корневую часть.

Зачастую дачники пытаются компенсировать ошибки повышенными дозами минеральных удобрений и подкормками, но заметного эффекта не получают. Причина проста: поврежденные корни не способны усваивать питание.

Сравнение предшественников для томатов

Предшественники Влияние на почву Подходят для томатов
Картофель, перец, баклажан истощают, заражают грибками нет
Капуста белокочанная улучшает структуру, обогащает кальцием да
Морковь, свёкла рыхлят грунт, безопасны для паслёновых да
Бобовые (горох, фасоль) насыщают азотом, оздоравливают почву отлично
Огурцы относительно нейтральны подходят
Кабачки, тыква риск передачи грибков ниже, чем у паслёновых допустимо через 1-2 года

Как восстановить землю после картофеля: пошаговая система

  1. Удалить все остатки ботвы, клубней и корней.

  2. Внести калийно-фосфорные удобрения или древесную золу.

  3. Посеять сидераты: горчицу, фацелию, клевер.

  4. При необходимости обработать грунт биопрепаратами против нематод.

  5. Выдержать участок без паслёновых минимум 3-4 года.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Сажать томаты сразу после уборки картофеля угнетение роста, вспышка фитофторы перерыв 3-4 года
Перекармливать азотом бурная ботва, нет плодов удобрения с калием и фосфором
Игнорировать сидераты почва восстанавливается долго посев горчицы, фацелии

А что если посадить помидоры всё равно

Если выбора нет, можно частично уменьшить ущерб:

  • • заменить верхний слой почвы;
  • • выращивать томаты в высоких грядках или контейнерах;
  • • отдавать предпочтение устойчивым гибридам;
  • • использовать капельный полив и мульчу.

Плюсы и минусы соблюдения севооборота

Плюсы Минусы
урожай выше и стабильнее требуется планирование схем посадок
меньше болезней и химобработок иногда неудобно менять культуры местами
восстановление почвы естественным путём эффект заметен не сразу

FAQ

Можно возвращать томаты на участок раньше, чем через 3 года?
Только при полной смене грунта или использовании высоких грядок.

Какие сидераты самые эффективные после картофеля?
Горчица, редька масличная, фацелия — они подавляют нематод и фитопатогены.

Что лучше сажать перед томатами для максимального урожая?
Бобовые, капустные культуры, зеленные.

Мифы и правда

  • Миф: если пролить землю марганцовкой, можно сразу сажать помидоры.
    Правда: марганцовка не уничтожает нематод и споры большинства грибков.
  • Миф: плодородные удобрения полностью заменяют севооборот.
    Правда: удобрения не устраняют болезни, накопленные в почве.

3 интересных факта

  1. В XIX веке в России томаты считались декоративными растениями.

  2. Колорадский жук появился в Европе только в ХХ веке.

  3. Фитофтора способна сохраняться в почве до 8 лет.

Исторический контекст

  1. Родина томатов — Южная Америка, где их выращивали задолго до европейцев.

  2. В Европу культура попала в XVI веке благодаря испанским мореплавателям.

  3. В России помидоры приобрели популярность только к концу XVIII века.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Недвижимость
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Недвижимость
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Ледяные аномалии моря Росса связаны с подледной структурой
Наука и техника
Ледяные аномалии моря Росса связаны с подледной структурой
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
Тайны кошачьей души: эти 3 породы способны на безграничную преданность
Тайны кошачьей души: эти 3 породы способны на безграничную преданность
Последние материалы
Салициловая кислота снизила выраженность бородавок — дерматологи
Повара используют крахмальную воду от пасты для соуса
Белые медведи и пингвины разделены миллионами лет эволюции
Помидоры и картофель имеют общие болезни и вредителей
Керамика и утварь показали развитый быт древнего поселения
Hyundai встроила рукопожатие в букву H на эмблеме
Аморфофаллус даёт резкий запах во время редкого цветения
Илья Варламов рассказал о самых опасных районах Брюсселя
Юран заявил о желании возглавить Спартак после отставки Станковича
Зелень сохраняется свежей в воде под пакетом — повара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.