Томаты чахнут, цветы осыпаются, урожая нет: предшественник, который высасывает силы почвы

Хозяева огородов нередко удивляются, почему на одних грядках томаты дают ведра плодов, а на других — едва формируют по нескольку тусклых помидорин. Причину ищут в сортах, семенах, удобрениях, поливе, но редко задумываются о том, что происходило с землей до посадки. Между тем именно предшественники чаще всего определяют, будет ли урожай обильным или сезон закончится разочарованием.
Особенно высок риск, если помидоры решили посадить после картофеля. Оба растения принадлежат к семейству паслёновых, а значит, часть их врагов и опасных инфекций совпадает. В итоге молодые кусты встречаются с уже подготовленной армией вредителей — и проигрывают ещё до начала борьбы.
Считается, что картофель — одна из самых требовательных культур к питанию и составу грунта. Он впитывает из почвы большие объёмы калия и фосфора, а также соли, которые играют ключевую роль в формировании завязей и вкуса плодов томата. Когда запасы элементов исчерпаны, помидоры начинают голодать, даже если их регулярно подкармливают.
Кроме истощения земли, остаются очаги потенциальных проблем. В почве зимуют нематоды, личинки колорадского жука, споры фитофтороза и других грибковых инфекций, которым совсем не сложно перейти на томаты.
фитофтороз — бурые пятна, стремительное увядание, массовая гибель кустов;
колорадский жук — повреждает листья, ослабляет растение до критического состояния;
галловые нематоды — питаются соками корней, мешают развитию завязей;
ризоктониоз и мокрая гниль — поражают стебли и корневую часть.
Зачастую дачники пытаются компенсировать ошибки повышенными дозами минеральных удобрений и подкормками, но заметного эффекта не получают. Причина проста: поврежденные корни не способны усваивать питание.
|Предшественники
|Влияние на почву
|Подходят для томатов
|Картофель, перец, баклажан
|истощают, заражают грибками
|нет
|Капуста белокочанная
|улучшает структуру, обогащает кальцием
|да
|Морковь, свёкла
|рыхлят грунт, безопасны для паслёновых
|да
|Бобовые (горох, фасоль)
|насыщают азотом, оздоравливают почву
|отлично
|Огурцы
|относительно нейтральны
|подходят
|Кабачки, тыква
|риск передачи грибков ниже, чем у паслёновых
|допустимо через 1-2 года
Удалить все остатки ботвы, клубней и корней.
Внести калийно-фосфорные удобрения или древесную золу.
Посеять сидераты: горчицу, фацелию, клевер.
При необходимости обработать грунт биопрепаратами против нематод.
Выдержать участок без паслёновых минимум 3-4 года.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Сажать томаты сразу после уборки картофеля
|угнетение роста, вспышка фитофторы
|перерыв 3-4 года
|Перекармливать азотом
|бурная ботва, нет плодов
|удобрения с калием и фосфором
|Игнорировать сидераты
|почва восстанавливается долго
|посев горчицы, фацелии
Если выбора нет, можно частично уменьшить ущерб:
|Плюсы
|Минусы
|урожай выше и стабильнее
|требуется планирование схем посадок
|меньше болезней и химобработок
|иногда неудобно менять культуры местами
|восстановление почвы естественным путём
|эффект заметен не сразу
Можно возвращать томаты на участок раньше, чем через 3 года?
Только при полной смене грунта или использовании высоких грядок.
Какие сидераты самые эффективные после картофеля?
Горчица, редька масличная, фацелия — они подавляют нематод и фитопатогены.
Что лучше сажать перед томатами для максимального урожая?
Бобовые, капустные культуры, зеленные.
В XIX веке в России томаты считались декоративными растениями.
Колорадский жук появился в Европе только в ХХ веке.
Фитофтора способна сохраняться в почве до 8 лет.
Родина томатов — Южная Америка, где их выращивали задолго до европейцев.
В Европу культура попала в XVI веке благодаря испанским мореплавателям.
В России помидоры приобрели популярность только к концу XVIII века.
