Осень становится слаще: сорта тыквы, которые пахнут медом и тянутся к ложке, как карамель

Тыквы Ананасная F1 содержат около десяти процентов сахара

Тыква остаётся одним из самых удивительных овощей огорода: яркая, сладкая, ароматная, она легко хранится и подходит для десятков блюд — от супов и запеканок до муссов и конфитюров. Но чтобы получить действительно насыщенный, десертный вкус, важно выбрать сорт с высокой сахаристостью и плотной, ароматной мякотью.

Многие сладкие тыквы отличаются не только вкусом, но и содержанием каротина, витамина С и клетчатки, поэтому их используют и в диетическом питании. Однако людям с сахарным диабетом врачи рекомендуют соблюдать осторожность при включении таких сортов в рацион.

Самые сладкие сорта: описание и особенности

Конфетка

Холодостойкая, лежкая, устойчивая к засухе. Позднеспелая, период созревания — около 120 дней. Масса плодов 2-3 кг, урожайность до 25 кг с растения. Мякоть ярко-оранжевая, сахаристость около 8%.

Баттернат (Ореховая, Сквош)

Мускатная группа, теплолюбивый сорт, не переносит температуру ниже 10 °С. Созревает за 120-130 дней, вес плода 1,5-2,5 кг. Мякоть плотная, морковного оттенка, сахаристость около 10%.

Зимняя сладкая

Крупноплодный сорт, хорошо хранится, переносит перевозки. Созревание: 130-140 дней. Вес 6-12 кг. Мякоть яично-жёлтая, рыхлая, сахаристость примерно 10%.

Медовый десерт

Раннеспелый сорт (95-100 дней), урожайность до 30 кг с растения. Плоды 3-11 кг, мякоть сочная, сладкая, с высоким содержанием каротина, сахаристость около 10%.

Мраморная

Позднеспелая, плети до 3 м. Плод 4-5 кг, кожура зелёная, пятнистая. Сахаристость 10-12%, аромат мягкий, сладкий.

Дынная

Среднеспелая, плети до 5 м, урожайность до 45 кг с растения. Плоды до 15 кг, сахаристость 9-15%. Мякоть плотная, сладость хорошо раскрывается после хранения.

Крошка

Среднеспелая, устойчивая к холодам и антракнозу. Плоды 2,5-3 кг. Идеальна для запекания целиком. Сахаристость — более 9%.

Жемчужина

Позднеспелая мускатная тыква, устойчива к засухе и холодам. Плоды 4-8 кг. Содержит витамины А, Е, К и группы B, сахаристость более 10%.

Новинка

Среднеспелая, устойчивая к засухе, частично устойчива к мучнистой росе. Плоды 5-8 кг, сахаристость 9-10%.

Ананасная F1

Среднеспелый мускатный гибрид, хороший уровень лежкости. Плоды 1,5-2,5 кг, ароматные, сладкие, сахаристость около 10%.

Сравнение сортов по основным характеристикам

Сорт Сроки созревания Масса плода Сахаристость Особенности Конфетка поздн. 2-3 кг ~8% холодостойкая Баттернат поздн. 1,5-2,5 кг ~10% грушевидная форма Зимняя сладкая поздн. 6-12 кг ~10% хорошо хранится Медовый десерт ранн. 3-11 кг ~10% много каротина Мраморная поздн. 4-5 кг 10-12% мраморная кожура Дынная средн. до 15 кг 9-15% высокая урожайность Крошка средн. 2,5-3 кг >9% устойчива к холодам Жемчужина поздн. 4-8 кг >10% богата витаминами Новинка средн. 5-8 кг 9-10% засухоустойчива Ананасная F1 средн. 1,5-2,5 кг ~10% гибрид

Советы шаг за шагом: как выбрать сорт сладкой тыквы

Выбирайте мускатные сорта для яркого десертного вкуса. Проверяйте условия участка: если климат прохладный — подойдут Конфетка, Крошка, Зимняя сладкая. Для запекания целиком выбирайте Крошку или Баттернат. Для хранения на зиму лучше всего подходят: Зимняя сладкая, Мраморная, Жемчужина. Чтобы усилить сладость — выдержите урожай 3-6 недель после сбора.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Посев в холодную почву медленный рост, низкая сахаристость прогрев семян, высадка при +14…16 °С Избыток азотных удобрений водянистая мякоть удобрения с калием и фосфором Хранение при высокой влажности порча урожая хранение при 8-12 °С и вентиляции

А что если…

…вы хотите тыкву для детского питания?

Лучшие варианты: Баттернат, Медовый десерт, Ананасная F1.

…нужна тыква для запекания ломтиками?

Жемчужина, Зимняя сладкая, Дынная.

Плюсы и минусы сладких тыкв

Плюсы Минусы яркий вкус и аромат не всем подходит при диетических ограничениях подходит для десертов часть сортов требовательна к теплу неплохо хранится могут пострадать от мучнистой росы богата каротином и витаминами длительные сроки созревания у поздних сортов

FAQ

Какую тыкву лучше запекать?

Баттернат и Крошку — они запекаются быстро, мякоть становится кремовой.

Сколько хранится сладкая тыква?

От 2 до 7 месяцев, в зависимости от сорта и условий.

Как усилить сладость тыквы?

Дать ей полежать 2-6 недель после сбора — крахмал перейдёт в сахара.

Мифы и правда

Миф: сладкие тыквы можно есть прямо с огорода.

Правда: вкус становится ярче после дозаривания.

Правда: окраска не определяет сладость.

3 интересных факта

Самая крупная тыква-рекордсмен достигала более 1 тонны веса. В мякоти мускатных сортов содержится больше каротина, чем в моркови. В Средневековье в Европе тыкву использовали как лечебное средство.

