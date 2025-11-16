Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кемеровской области выделена финансовая помощь на ремонт дамбы
Легкая активность допустима при насморке без — температуры врач Ольга Мороз
Безопасный интервал между окрашиваниями волос составляет 4–6 недель
Туристы увеличили поток в Которский залив, путеводители расширили по данным властей
На Пальмире найдено первое дикое яйцо сиеков за 37 лет — биолог Kastner
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Ингредиент, который сделает картофель-гармошку незабываемой
Дмитрий Дибров уехал на Бали и отметил там день рождения
Революционное открытие: 1 препарат спасёт миллионы от острого повреждения почек

Гортензии на грани вымирания: что с ними происходит в условиях глобального потепления

Глобальное потепление влияет на гортензии: способы защиты от перегрева
5:50
Садоводство

Гортензии — одни из самых любимых и ярких садовых растений, которые привлекают внимание своим пышным и долгим цветением. Эти цветущие многолетники пришли к нам из азиатских стран, где климат более мягкий и влажный. Современные условия, такие как резкие перепады температур, частые засухи и слишком жаркие дни, могут стать для них настоящим испытанием. Чтобы сохранить гортензии здоровыми в таких условиях, важно учитывать особенности климата и адаптировать уход за растением.

Уход за гортензиями в условиях переменчивого климата

Гортензии предпочитают полутень, умеренную влажность и прохладные температуры. Когда температура в вашем регионе поднимется выше нормы, растения начинают страдать. Недостаток воды, пересыхание почвы и перегрев могут привести к ослаблению корневой системы и замедлению роста. Такие факторы, как повышенная температура и сухость воздуха, также могут вызвать увядание листьев и прекращение цветения.

Однако чрезмерный полив также не решит проблему, а наоборот, может усугубить её, приводя к заболеваниям, таким как корневая гниль. Поэтому важно соблюдать баланс, обеспечивая гортензии достаточным количеством воды без переувлажнения.

Как ухаживать за гортензиями в жаркие месяцы

  1. Разместите гортензии в местах, где утром будет свет, а в течение дня растения будут защищены от палящего солнца. Это может быть уголок сада, затенённый высокими кустарниками или стеной.

  2. Регулярно мульчируйте почву. Используйте кору или кокосовое волокно, чтобы удерживать влагу и предотвратить перегрев почвы.

  3. Для полива используйте капельный метод или шланг-сочащийся, который обеспечивает равномерное распределение воды без лишнего испарения.

  4. В периоды сильной жары, если растение это позволяет, опрыскивайте листья вечером, чтобы создать дополнительную влажность. Однако будьте осторожны с крупнолистными сортами, они могут быть склонны к грибковым заболеваниям при высоком уровне влажности.

  5. При жаре временно используйте затеняющие ткани, чтобы предотвратить солнечные ожоги и перегрев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: частый полив без учёта состояния почвы.
    Последствие: избыточная влага приводит к загниванию корней.
    Альтернатива: редкий, но глубокий полив с контролем состояния почвы.

  2. Ошибка: размещение гортензии на прямом солнце.
    Последствие: ожоги на листьях, потеря декоративности.
    Альтернатива: тень или частичное затенение с помощью специальных материалов.

  3. Ошибка: использование в качестве удобрения кофе и банановой кожуры.
    Последствие: изменение кислотности почвы и развитие болезней.
    Альтернатива: специализированные удобрения для цветущих кустарников.

Что делать, если гортензия начала болеть

Если листья гортензии начали сохнуть, появились коричневые пятна или крона стала выглядеть вялой, принимайте меры по восстановлению растения. Убедитесь, что почва не пересыхает и не переувлажняется. Важно также правильно удалять повреждённые побеги и создать дополнительные условия для притенения, чтобы растение восстановилось. Если симптомы сохраняются, возможно, вам придётся пересадить растение в более подходящее место.

Плюсы и минусы выращивания гортензий в жарком климате

Плюсы Минусы
Эффектное цветение и разнообразие сортов Требовательность к поливу и тени
Некоторыми сортами можно наслаждаться даже в контейнерах Риск заболеваний при неправильном уходе
Долговечность при правильном уходе Зависимость от климатических условий

FAQ

Как выбрать сорт гортензии для жаркого региона?
Для жарких регионов идеально подойдут метельчатые и древовидные сорта гортензий, которые лучше переносят высокие температуры и временные засухи.

Сколько стоит уход за гортензией в течение сезона?
Стоимость ухода варьируется в зависимости от выбранных материалов для мульчирования, удобрений и защиты от болезней. В среднем можно выделить от 1 до 3 тысяч рублей на сезон.

Что лучше для удобрения: органика или минеральные удобрения?
Минеральные удобрения, специально предназначенные для цветущих растений, обеспечат стабильный и безопасный рост. Органика допустима, но нужно внимательно следить за уровнем кислотности почвы.

Мифы и правда о гортензиях

Миф: гортензии можно выращивать только в прохладных климатах.
Правда: метельчатые и древовидные сорта вполне подходят для тёплых и засушливых регионов при должном уходе.

Миф: кофе и бананы — лучшие удобрения для гортензий.
Правда: такие добавки могут повлиять на кислотность почвы, что не всегда полезно для растения.

Миф: болезни гортензий могут быть вызваны только дождями.
Правда: часто проблемы с растением связаны с неправильным поливом и плохим дренажом.

Три интересных факта о гортензиях

  1. Цвет гортензий может изменяться в зависимости от pH почвы: в кислых почвах цветет синий, а в щелочных — розовый.
  2. Некоторые сорта могут выдерживать кратковременные заморозки до -10 °C.
  3. Гортензии были привезены в Европу из Азии в XVIII веке и быстро завоевали популярность благодаря своим декоративным качествам.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Наука и техника
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Наука и техника
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Последние материалы
Российские туристы столкнулись с блокировкой СМС-кодов в Китае сообщают форуму
Россия сократила импорт пива из ЕС до минимума — Евростат
Восточная и западная медицина могут дополнять друг друга — врачи
Герои "Солёной тропы" теряют дом и идут к новой жизни
Мёд смягчает вкус безалкогольного глинтвейна — данные кулинаров
В Португалии обнаружили следы неандертальцев — исследователи Scientific Reports
Отличия артрита и артроза разъяснила доктор наук Клименко
Новогодняя ёлка на востоке дома укрепляет семью — консультант фэншуй Питерс
Клонированные растения обеспечивают стабильное качество
Увлажнение кожи снижает сухость и потерю эластичности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.